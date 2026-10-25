Ζελένσκι: Σε επίπεδο ηγετών η συζήτηση για το εδαφικό - Νέες συνομιλίες τον Νοέμβριο

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία τον Νοέμβριο, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Το εδαφικό ζήτημα θα συζητηθεί απευθείας σε επίπεδο ηγετών, ενώ τα υπόλοιπα θέματα θα εξεταστούν από τεχνικές ομάδες εργασίας.

Η παράδοση πυραύλων Patriot προς την Ουκρανία προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του συστήματος Starshield της SpaceX, βελτιώνοντας την έγκαιρη προειδοποίηση για ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις.

Η έγκαιρη ενημέρωση για επιθέσεις θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Snapshot powered by AI

Την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα στον Νοέμβριο προανήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο από τις αρχές του έτους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το εδαφικό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί απευθείας σε επίπεδο ηγετών, διαχωρίζοντάς το από τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία μπορούν να εξεταστούν από τις αρμόδιες τεχνικές ομάδες εργασίας.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Αν πρόκειται για το εδαφικό ζήτημα, θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Τα άλλα θέματα αφορούν τις τεχνικές ομάδες εργασίας. Όλα αυτά, επομένως, θα μπορούν να συζητηθούν τον Νοέμβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση.

Αργή η πρόοδος στην παράδοση πυραύλων Patriot

Σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο TSN, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην υποστήριξη της ουκρανικής άμυνας, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος στην παράδοση πυραύλων Patriot προς την Ουκρανία παραμένει ιδιαίτερα αργή.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος Starshield της SpaceX, το οποίο συνδέεται με κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το πρωί του Σαββάτου η ταχύτητα του συστήματος είχε επανέλθει στα 420 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ αποκαταστάθηκε και η πρόσβαση του Κιέβου στις προειδοποιήσεις για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης για τέτοιου είδους επιθέσεις θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματικότητα της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.