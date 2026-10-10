Τυφώνας Isaias: 2 νεκροί και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Snapshot Ο τυφώνας Isaias προκάλεσε τον θάνατο δύο ατόμων από πτώση δέντρων στην Αλαμπάμα και τη Φλόριντα.

Περίπου 840.000 νοικοκυριά στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω των καταστροφών.

Στη Φλόριντα, πάνω από 438.000 σπίτια είναι χωρίς ρεύμα, με ορισμένες κομητείες να έχουν πάνω από το 80% των κατοίκων χωρίς ηλεκτρισμό.

Οι εργασίες επισκευής έχουν ξεκινήσει από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με δηλώσεις των τοπικών αρχών.

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής με ισχυρούς ανέμους και ανεμοστρόβιλους. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί ο τυφώνας Isaias που πλήττει τις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πτώση δέντρων σε Αλαμπάμα και Φλόριντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, δήλωσε ότι παραμένει «επικίνδυνη» η κατάσταση στην πολιτεία του και ζήτησε από τους κατοίκους να επιδείξουν προσοχή.

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής καθώς πνέουν πολλοί ισχυροί άνεμοι και σχηματίζονται ανεμοστρόβιλοι.

Σχεδόν 840.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Συνολικά σχεδόν 840.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτροδότηση εξαιτίας των καταστροφών.

Στη Φλόριντα, που επλήγη χθες από τον τυφώνα υπάρχουν επί του παρόντος πάνω από 438.000 σπίτια χωρίς ρεύμα. Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε νωρίτερα ότι σε ορισμένες κομητείες της πολιτείας πάνω από το 80% των κατοίκων ήταν χωρίς ρεύμα.

Πρόσθεσε ότι οι εργάτες που αναλαμβάνουν τις επισκευές άρχισαν να εργάζονται από χθες το βράδυ.Στην Αλαμπάμα περισσότεροι από 251.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα και στην Τζόρτζια περισσότερα από 91.000 νοικοκυριά.