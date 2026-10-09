ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Isaias ενισχύθηκε σε κατηγορία 3

Με ανέμους στα 195 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας είναι ήδη κατηγορίας 3 στην κλίμακα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Isaias ενισχύθηκε σε κατηγορία 3
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο κυκλώνας Isaias ενισχύθηκε σε κατηγορία 3 με ανέμους 195 χλμ/ώρα και αναμένεται να πλήξει το νότιο τμήμα των ΗΠΑ απόψε ή αύριο.
  • Οι περιοχές Φλόριντα, Αλαμπάμα και Μισισιπή αναμένονται να αντιμετωπίσουν θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και πλημμύρες με σημαντικές υλικές ζημιές.
  • Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκκενώσεις παράκτιων περιοχών και προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού.
  • Περίπου τα δύο τρίτα της παραγωγής πετρελαίου και πάνω από το 50% της παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή έχουν ανασταλεί, αφαιρώντας σχεδόν 1,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως από την αγορά.
  • Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προτρέπει τους κατοίκους να ολοκληρώσουν άμεσα τις προετοιμασίες για προστασία από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τους ισχυρούς ανέμους.
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O κυκλώνας Isaias ενισχύθηκε σήμερα σε «μεγάλο» κυκλώνα κατηγορίας 3 στη σχετική πεντάβαθμη κλίμακα μέτρησης ενώ προσεγγίζει το νότιο τμήμα των ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να πλήξει απόψε το βράδυ ή το πρωί του Σαββάτου.

Με ανέμους στα 195 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας είναι ήδη κατηγορίας 3 στην κλίμακα Saffir-Simpson, ανακοίνωσε το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Η άφιξη του κυκλώνα αναμένεται στη Φλόριντα, την Αλαμπάμα και το Μισισιπή από απόψε το βράδυ έως αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς μετεωρολόγους, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους, τον μεγάλο κυματισμό και τις κατακλυσμιαίες βροχές, απειλώντας τις περιοχές αυτές με εκτεταμένες πλημμύρες και υλικές ζημιές.

Μπροστά στους κινδύνους, οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει τις πρώτες επιχειρήσεις εκκένωσης των παράκτιων περιοχών, ενώ αναμένουν σοβαρές αναταραχές στον τομέα των υδρογονανθράκων στον Κόλπο του Μεξικού.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την καταιγίδα», διαβεβαίωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, επισημαίνοντας πως αναμένει «σημαντικές ζημιές» στις ακτές.

Ο Isaias είναι ο πρώτος κυκλώνας της περιόδου στον Ατλαντικό, όπου η κυκλωνική δραστηριότητα, που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και φθάνει έως τα τέλη Νοεμβρίου, ήταν ασυνήθιστα ήπια εξαιτίας του κλιματικού φαινομένου El Niño.

«Ο Isaias θα είναι ένας επικίνδυνος κυκλώνας, με σημαντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καταστροφικούς ανέμους και πλημμύρες εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς θα φτάσει στις βόρειες ακτές του Κόλπου του Μεξικού, μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου», προειδοποίησε η αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επιπτώσεις σε πετρέλαιο και αέριο

Αεροδρόμια στη Φλόριντα προβλέπεται να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις, ενώ πολλές πετρελαϊκές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων εκείνες των εταιρειών Chevron και Shell, αναμένεται να εκκενωθούν.

Περίπου τα δύο τρίτα της παραγωγικής δυναμικότητας πετρελαίου της περιοχής και περισσότερο από το 50% της παραγωγικής δυναμικότητας φυσικού αερίου έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η αμερικανική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των ορυκτών πόρων. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 1,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως αφαιρούνται από την παγκόσμια αγορά.

Στις περιοχές απ’ όπου αναμένεται να περάσει ο Isaias, το ύψος της βροχής θα μπορούσε να φθάσει μεταξύ 10-20 εκατοστών, με μέγιστες τιμές στα 38 εκατοστά κατά τόπους, προβλέπουν οι ειδικοί.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προέτρεψε τους κατοίκους σε περιοχές που είναι πιθανόν να επηρεαστούν να «ολοκληρώσουν γρήγορα» τις προετοιμασίες για την προστασία των κτιρίων από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και τους ισχυρούς ανέμους.

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