Τυφώνας Τσάμπι: «Εξωπραγματικά» κύματα και άνεμοι 194 χλμ/ ώρα «μαστιγώνουν» στις ακτές της Ταϊβάν

Ο τυφώνας Τσάμπι ενισχύθηκε σε σούπερ τυφώνα, πριν αποδυναμωθεί φθάνοντας στην Ταϊβάν, με το νησί να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τυφώνας Τσάμπι: «Εξωπραγματικά» κύματα και άνεμοι 194 χλμ/ ώρα «μαστιγώνουν» στις ακτές της Ταϊβάν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο τυφώνας Τσάμπι ενισχύθηκε σε σούπερ τυφώνα με ανέμους έως 300 χλμ/ώρα πριν εξασθενήσει και πλήξει την Ταϊβάν με ανέμους 194 χλμ/ώρα.
  • Στην Ταϊβάν έχουν καταγραφεί ένας νεκρός, 163 τραυματίες και πάνω από 2.600 εκκενώσεις κατοικιών λόγω της καταιγίδας.
  • Χιλιάδες στρατιωτικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για βοήθεια, ενώ πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος και ισχυρά κύματα.
  • Ο τυφώνας προκάλεσε ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων και αναμένεται να κινηθεί προς Κίνα και Ιαπωνία.
  • Η ένταση της καταιγίδας συνδέεται με το φαινόμενο El Niño, που αυξάνει τη θερμοκρασία στον ισημερινό Ειρηνικό και την ένταση των τυφώνων.
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Ο τυφώνας Τσάμπι, πλησιάζει την Ταϊβάν με ανέμους που φτάνουν τα 191 χλμ/ώρα. Η καταιγίδα μέχρι τώρα έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο και τραυματίσει 163, αναγκάζοντας χιλιάδες να εκκενώσουν το νησί.

Την Παρασκευή, τα περισσότερα καταστήματα και σχολεία σε ολόκληρη την Ταϊβάν παρέμειναν κλειστά, καθώς ο τυφώνας «Τσάμπι» έφτασε στις ανατολικές ακτές, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν όψει της ισχυρής καταιγίδας.

Ο τυφώνας αναμένεται να περάσει από τα βορειοανατολικά της Ταϊβάν καθώς κινείται προς την Κίνα και την Ιαπωνία, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων στην περιοχή, και εγκλωβίζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες.

Ο «Τσάμπι» είναι ο πιο πρόσφατος τυφώνας σε μια έντονη περίοδο καταιγίδων στον Ειρηνικό, η οποία έχει ενταθεί από το καιρικό φαινόμενο «El Niño», το οποίο έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου αύξηση της θερμοκρασίας στον ισημερινό Ειρηνικό.

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Η καταιγίδα εξελίχθηκε για λίγο σε σούπερ τυφώνα καθώς διέσχιζε τον ωκεανό, με αναφερόμενες μέγιστες σταθερές ταχύτητες ανέμου που έφταναν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά έκτοτε έχει εξασθενήσει.

Ενίσχυσε τη δύναμή της καθώς πλησίαζε την Ταϊβάν το απόγευμα της Παρασκευής και τώρα έχει μέγιστες ταχύτητες 194 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Κοινού Κέντρου Προειδοποίησης για Τυφώνες.

Δυνατές βροχές, ισχυροί άνεμοι και γιγάντια κύματα έχουν πλήξει το νησί, ενώ χιλιάδες στρατιωτικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για να συνδράμουν στις προσπάθειες διάσωσης.

Περισσότεροι από 2.600 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εν όψει του «Τσάμπι». Οι αρχές έσπευδαν να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Ο επαγγελματίας κυνηγός καταιγίδων Τζέιμς Ρέινολντς δημοσίευσε ένα βίντεο στο X από το Ισικάκι, στο οποίο φαίνεται μια «σφοδρή παλίρροια καταιγίδας» σε ένα κανάλι που οδηγεί στο λιμάνι του νησιού, καθώς οι ισχυροί άνεμοι του «Τσάμπι» σάρωναν την επιφάνεια του νερού.

«Βλέπω τον ωκεανό να κάνει πράγματα που δεν έχω δει σε 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό!!», ανέφερε ο Ρέινολντς στην ανάρτησή του.

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