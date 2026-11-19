Snapshot Συνελήφθη 19χρονος στην Αργυρούπολη που οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 190 χλμ./ώρα και ανέβαζε βίντεο της επικίνδυνης οδήγησής του στα social media.

Η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε τον νεαρό οδηγό μέσω του βιντεοληπτικού υλικού που δημοσίευσε.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο πέρασαν αστυνομικοί ο οποίος φέρεται να έτρεχε με ταχύτητα που ξεπερνούσε ακόμη και τα 190 χλμ./ώρα στην Αργυρούπολη. Ο νεαρός οδηγός φέρεται επίσης να κατέγραφε την επικίνδυνη οδήγησή του σε βίντεο το οποίο ανάρτησε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 19χρονος οδηγός εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι εντόπισαν το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό στο πλαίσιο ερευνών για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο που ανάρτησε ο νεαρός οδηγός εμφανιζόταν να οδηγεί στην οδό Αργυρουπόλεως, αναπτύσσοντας σε ορισμένα σημεία ταχύτητα άνω των 190 χλμ./ώρα. Η οδηγική συμπεριφορά του 19χρονου δημιουργούσε κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και τους κατοίκους της περιοχής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Δείτε βίντεο

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 19χρονος, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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