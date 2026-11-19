Snapshot Φιλανθρωπικός αγώνας flag football στο Μίσιγκαν μεταξύ αστυνομικών και πυροσβεστών κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή.

Η συμπλοκή ξεκίνησε από πάλη δύο παικτών και επεκτάθηκε με εμπλοκή περισσότερων συμμετεχόντων και παρευρισκομένων.

Δύο άνδρες που δεν ανήκαν σε καμία ομάδα χρειάστηκε να απομακρυνθούν βίαια από το περιστατικό.

Ο αγώνας διοργανώθηκε για την υποστήριξη θυμάτων παιδικής κακοποίησης μέσω οργανισμού του Μίσιγκαν.

Η ηγεσία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής του Φλιντ θα διερευνήσει τα αίτια της συμπλοκής και δεσμεύτηκε για μελλοντική επαγγελματική συμπεριφορά στις κοινωφελείς εκδηλώσεις. Snapshot powered by AI

Ένας φιλανθρωπικός αγώνας flag football (μία παραλλαγή του αμερικανικού με περιορισμένη ή καθόλου επαφή των παικτών) στο Μίσιγκαν μεταξύ αστυνομικών και πυροσβεστών κατέληξε σε συμπλοκή, καθώς οι παίκτες των δύο υπηρεσιών συγκρούστηκαν στο γήπεδο.

Οι καλύτεροι άνδρες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής του Φλιντ, έδειξαν μία διαφορετική και καθόλου κολακευτική εικόνα των υπηρεσιών τους, τον περασμένο Σάββατο, κατά τον ετήσιο φιλανθρωπικό μεταξύ τους αγώνα, όταν συγκρούστηκαν όσο πιο σκληρά μπορούσαν στα τελευταία λεπτά.

Δύο αντίπαλοι παίκτες πάλεψαν στο έδαφος, όταν ένα μέλος της αστυνομικής ομάδας του Φλιντ ενεπλάκη, προκαλώντας αντίδραση και από τους δύο πάγκους και μια ξέφρενη έφοδο για να διαλύσουν τον καυγά, σύμφωνα με βίντεο της συμπλοκής που αναρτήθηκε στο Facebook.

Οι διαιτητές σφύριξαν, προσπαθώντας να διακόψουν την αναταραχή, αλλά ακολούθησαν περισσότερες σπρωξίματα, καθώς αρκετοί διασώστες, που βρίσκονταν μέσα στο πλήθος των παικτών, έπεσαν στο έδαφος.

Η μεγάλη συμπλοκή χωρίστηκε σε δύο μικρότερες αναταραχές, καθώς οι διαιτητές προσπάθησαν να χωρίσουν τις αντιμαχόμενες ομάδες.

Δύο μικρότερες συμπλοκές ξέσπασαν μέσα από το μεγαλύτερο πλήθος, καθώς ένας άνδρας που δεν φορούσε τη στολή καμίας από τις δύο ομάδες χρειάστηκε να απομακρυνθεί με τη βία.

Ένας άλλος άνδρας, που επίσης δεν φορούσε τη στολή καμίας από τις δύο ομάδες, προσπάθησε να ορμήσει εναντίον κάποιου μέσα στον σωρό, αλλά, σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, τον άρπαξε ένα μέλος της ομάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τον απομάκρυνε από το περιστατικό.

Ο φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου διοργανώθηκε για το «Voices for Children Advocacy Center», ενός οργανισμού που αφιερώνεται στην υποστήριξη των επιζώντων παιδικής κακοποίησης και των οικογενειών τους στις κομητείες Genesee και Shiawassee.

Η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Φλιντ αναφέρθηκαν στον καυγά που έγινε μετά τον αγώνα, σημειώνοντας πως η ηγεσία των δύο υπηρεσιών θα διερευνήσει τα αίτια του καυγά και θα συνομιλήσει με τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που εμπλέκονται.

It was Flint firefighters vs police officers on the football field. https://t.co/N5JB3aaoWh — Firehouse News (@FirehouseNews) November 18, 2026

Η αιτία της συμπλοκής δεν αποκαλύφθηκε, αλλά αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και της αστυνομίας δήλωσαν ότι «εγγυώνται ότι οι μελλοντικές κοινοτικές εκδηλώσεις θα αντανακλούν τον επαγγελματισμό» που αναμένεται και από τις δύο υπηρεσίες.

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