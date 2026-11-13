Πανδαιμόνιο σε σχολικό αγώνα: Από μπάσκετ σε πυγμαχία - Έφηβες παίκτριες σε μαζική σύρραξη

Snapshot Σχολικός αγώνας μπάσκετ στο Τέξας μετατράπηκε σε μαζική σύρραξη με στοιχεία πυγμαχίας μεταξύ των εφήβων παικτριών δύο λυκείων.

Η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από διεκδίκηση της μπάλας και κλιμακώθηκε με κλωτσιές και γροθιές, ενώ προπονητές και θεατές προσπάθησαν να παρέμβουν.

Μία ενήλικη γυναίκα επιτέθηκε σε παίκτρια του Λυκείου Brenham, γεγονός που οδήγησε σε έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον της.

Δύο παίκτριες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς και ο αγώνας ματαιώθηκε, με τη νίκη να καταλογίζεται στο Λύκειο Brenham.

Μετά το περιστατικό, ξέσπασε νέα σύρραξη μεταξύ γονέων και παικτών έξω από το Λύκειο Bryan κατά την αποχώρηση της φιλοξενούμενης ομάδας. Snapshot powered by AI

Σε αγώνα πυγμαχίας μετατράπηκε ένας σχολικός αγώνας μπάσκετ στο Τέξας, όταν οι έφηβες παίκτριες των δύο ομάδων μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας κατέληξαν σε μαζική σύρραξη.

Αντίπαλες ομάδες, το Λύκειο Brenham και η γηπεδούχος, το Λύκειο Bryan στο Bryan του Τέξας.

Περίπου 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη με τη γηπεδούχο να βρίσκεται πίσω στο σκορ 51-67, παίκτριά της πήρε το ριμπάουντ και έτρεξε προς την αντίπαλη περιοχή σε μια γρήγορη επίθεση, πριν μια παίκτρια του Brenham της χτυπήσει τη μπάλα από τα χέρια, σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το KBTX.

Τα κορίτσια και από τις δύο ομάδες όρμησαν πάνω στη μπάλα, πριν ο αγώνας μετατραπεί σε αγώνα πυγμαχίας.

Μία από τις παίκτριες της Bryan φέρεται να κλώτσησε τις μαθήτριες της Brenham, με αποτέλεσμα αρκετά κορίτσια να αρχίσουν να ρίχνουν γροθιές στις αντιπάλους τους, όπως ισχυρίστηκε μια μητέρα που καθόταν ανάμεσα στο κοινό.

Προπονητές και παίκτριες και από τις δύο ομάδες προσπάθησαν να διαλύσουν τον καβγά, πριν αρκετοί θεατές ορμήσουν στο γήπεδο.

Μια ενήλικη γυναίκα, που φορούσε ροζ μπλούζα, έτρεξε από πίσω προς μια παίκτρια της Brenham, τυλίγοντας το χέρι της γύρω από το λαιμό της πριν την ρίξει στο έδαφος.

Η αστυνομία και οι σχολικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την συμπλοκή, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της επίθεσης εναντίον της άγνωστης γυναίκας που άρπαξε τη μαθήτρια του λυκείου, όπως μετέδωσε το KBTX.

Δύο παίκτριες μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω των τραυματισμών τους, που περιλάμβαναν μώλωπες, γρατσουνιές και κακώσεις.

Ο αγώνας δεν ξανάρχισε και κηρύχθηκε ματαιωμένος, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Brenham Banner».

Το αποτέλεσμα οριστικοποιήθηκε αργότερα ως νίκη για το Brenham, χαρίζοντας στις «Cubbettes» την πρώτη τους νίκη επί αντιπάλου εκτός πρωταθλήματος τα τελευταία 12 χρόνια, σύμφωνα με την ανασκόπηση του αγώνα.

Άλλη μια συμπλοκή ξέσπασε μεταξύ γονέων και παικτών και από τις δύο πλευρές, όταν η φιλοξενούμενη ομάδα προσπάθησε να αποχωρήσει από το Λύκειο Bryan και αντιμετώπισε αντιδράσεις έξω από τα αποδυτήρια και τον χώρο στάθμευσης, σύμφωνα με την εφημερίδα.

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