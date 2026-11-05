Άγριο ξύλο στο βυθό ανάμεσα σε δυο δύτες: Προσπάθησε να του βγάλει τον αναπνευστήρα - Βίντεο

Snapshot Δύο δύτες στις Μαλδίβες ήρθαν σε σύγκρουση κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή της έντασης.

Ο Κινέζος εκπαιδευτής καταδύσεων Σιάο Ντου κατήγγειλε ότι τρεις άλλοι δύτες τον πλησίασαν επιθετικά σε πολυσύχναστο σημείο κατάδυσης.

Η εταιρεία Maldives Legend Fleet επιβεβαίωσε το περιστατικό και έθεσε σε διαθεσιμότητα οδηγό καταδύσεων της, ενώ παρέδωσε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές.

Η Εθνική Ένωση Σκαφών των Μαλδίβων (NBAM) ζήτησε αμερόληπτη έρευνα και κάλεσε το κοινό να αποφύγει βιαστικά συμπεράσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Μαλδίβες αποτελούν δημοφιλή προορισμό για καταδύσεις, με πολλά απομονωμένα θέρετρα και καταδυτικά σκάφη, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ασφάλεια κατά τις καταδύσεις. Snapshot powered by AI

Δύο δύτες στις Μαλδίβες πιάστηκαν στα χέρια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε βάθος περίπου 15 μέτρων, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους εμπλεκόμενους επιχειρεί να βγάλει τη μάσκα του άλλου.

Ο Κινέζος εκπαιδευτής καταδύσεων Σιάο Ντου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, έκανε κατάδυση με έναν φίλο του όταν, όπως καταγγέλλει, τους πλησίασαν τρεις άλλοι δύτες.

Περιγράφοντας το περιστατικό σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Ντου ανέφερε ότι το σημείο κατάδυσης ήταν υπερβολικά πολυσύχναστο, όταν ξαφνικά ένας άνδρας τον πλησίασε κολυμπώντας από κάτω και τον έσπρωξε.

Όταν ο άνδρας επιχείρησε να απομακρυνθεί, τα πτερύγια της κατάδυσής του χτύπησαν τον Ντου, ο οποίος προσπάθησε να τα παραμερίσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανταλλαγή αυτή πυροδότησε έναν έντονο καβγά κάτω από το νερό.

Στο βίντεο φαίνεται ένας δεύτερος άνδρας, τον οποίο ο Ντου αναγνώρισε ως τοπικό οδηγό καταδύσεων, να τον πιάνει από το χέρι. Την ώρα που ο Κινέζος εκπαιδευτής προσπαθεί να τον απωθήσει με τα πτερύγιά του, ο άλλος δύτης φαίνεται να απλώνει το χέρι του προς το πρόσωπό του, επιχειρώντας να τον αγγίξει στη μάσκα.

Ο Ντου δήλωσε αργότερα σε τοπικά μέσα ότι κατάφερε να διαφύγει και, μόλις βγήκε στην επιφάνεια, ήρθε αντιμέτωπος με τους δύτες.

Σε βίντεο που καταγράφηκε στη συνέχεια πάνω σε σκάφος, ο Κινέζος εκπαιδευτής ακούγεται να φωνάζει σε έναν άνδρα που βρίσκεται σε άλλο σκάφος.

«Εσείς ήρθατε σε μένα και με αρπάξατε. Προσπαθήσατε να πιάσετε τον αναπνευστήρα μου. Προσπαθήσατε να με σκοτώσετε κάτω από το νερό, και οι τρεις σας! Τρεις εναντίον ενός! Αυτό είναι απαράδεκτο!», ακούγεται να λέει.

Από την πλευρά της, η εταιρεία καταδυτικών εκδρομών Maldives Legend Fleet, με την οποία ταξίδευαν ο κ. Ντου και ο φίλος του, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό ανάμεσα σε δύτες ενός από τα σκάφη της και έναν οδηγό καταδύσεων από άλλο σκάφος, το Infinity X.

«Έχουμε ενημερωθεί για ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2026, στο σημείο κατάδυσης Κούντα Ρα Θίλα, ανάμεσα σε δύτες ενός από τα σκάφη μας και έναν οδηγό καταδύσεων από άλλο σκάφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Αντιμετωπίζουμε το περιστατικό με τη μέγιστη σοβαρότητα. Η ασφάλεια στις καταδύσεις ήταν πάντοτε η κορυφαία μας προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε να διασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον με σεβασμό προς όλους, σε κάθε σημείο κατάδυσης. Ακούσαμε τις περιγραφές των πελατών μας για το περιστατικό και υποβάλαμε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές για διερεύνηση. Καθώς η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια για τις επιμέρους λεπτομέρειες».

Ο διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Maldives Legend Fleet επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν δικό της οδηγό καταδύσεων, εξαιτίας του περιστατικού που εκτυλίχθηκε κάτω από το νερό.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η αντιπαράθεση ξεκίνησε έπειτα από ένα περιστατικό ανάμεσα σε οδηγό καταδύσεων άλλου σκάφους και έναν από τους πελάτες μας, στη συνέχεια του οποίου παρενέβη η δική μας ομάδα καταδύσεων. Αναγνωρίζουμε ότι στη συνέχεια διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του επαγγελματία δύτη μας.Οι καταγγελίες αυτές, όπως και το σύνολο των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, απαιτούν προσεκτική και αμερόληπτη διερεύνηση», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Ένωση Σκαφών των Μαλδίβων (NBAM) ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Η NBAM εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για το πρόσφατο περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται μέλη των ομάδων καταδύσεων που συνδέονται με τα σκάφη Maldives Legend Liveaboard και Infinity X, με το σχετικό βίντεο να έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διεθνείς πλατφόρμες.

Η NBAM θεωρεί ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που απαιτεί αμερόληπτη και διεξοδική διερεύνηση.Οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, ανάρμοστη ενέργεια ή αμέλεια από οποιαδήποτε πλευρά πρέπει να αποδειχθεί και να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των Μαλδίβων».

Η Ένωση πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει από την Αστυνομία των Μαλδίβων, το υπουργείο Τουρισμού και άλλες αρμόδιες αρχές να διεξαγάγουν έρευνα, καλώντας παράλληλα το κοινό να αποφύγει τα βιαστικά συμπεράσματα και τις ατεκμηρίωτες κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Μαλδίβες αποτελούνται από 1.192 μικρά κοραλλιογενή νησιά, τα οποία εκτείνονται σε απόσταση περίπου 800 χιλιομέτρων κατά μήκος του Ισημερινού, στον Ινδικό Ωκεανό. Αποτελούν έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς πολυτελών διακοπών, ιδιαίτερα για τους λάτρεις των καταδύσεων, οι οποίοι συχνά επιλέγουν απομονωμένα θέρετρα ή διαμένουν σε ειδικά καταδυτικά σκάφη.