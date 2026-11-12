Χαοτικές σκηνές στο Άμπου Ντάμπι: Άγριο ξύλο παλαιστών του UFC μετά το χαστούκι Ρώσου σε Γεωργιανό

Οι δύο αθλητές που προκάλεσαν τη συμπλοκή φέρεται να είχαν προηγούμενα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Χαοτικές σκηνές στο Άμπου Ντάμπι: Άγριο ξύλο παλαιστών του UFC μετά το χαστούκι Ρώσου σε Γεωργιανό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συμπλοκή μεταξύ του Γεωργιανού παλαιστή του UFC Μεράμπ Ντβαλισβίλι και του Ρώσου πρωταθλητή PFL Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ ξέσπασε στο λόμπι πολυτελούς ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι.
  • Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο Νουρμαγκομέντοφ χαστούκισε τον Ντβαλισβίλι από πίσω, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη.
  • Υπήρχαν προηγούμενες διαμάχες μεταξύ των δύο αθλητών και των ομάδων τους πριν από παλαιότερη διοργάνωση, που φαίνεται να οδήγησαν στον καυγά.
  • Η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ανάκριση, παρότι δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία από τον Ντβαλισβίλι.
  • Δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση ή αναφορές για συλλήψεις ή κατηγορίες μέχρι στιγμής.
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Σε γενικευμένη σύρραξη μετατράπηκε μία φιλονικία μεταξύ δύο αθλητών στο λόμπι ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Γεωργιανός πρώην πρωταθλητής του UFC Μεράμπ Ντβαλισβίλι και ο Ρώσος πρωταθλητής ελαφρών βαρών του PFL Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ ξεκίνησαν τον καυγά που γρήγορα μετατράπηκε σε γενικευμένη συμπλοκή την Τετάρτη.

Ένα βίντεο από το περιστατικό φάνηκε να δείχνει τον Ρώσο να χαστουκίζει τον Γεωργιανό πλησιάζοντάς τον από πίσω.

Η σύρραξη δεν άργησε να έρθει.

Ο Ντβαλισβίλι, 35 ετών, έχει προγραμματιστεί να αγωνιστεί στη διοργάνωση Real American Freestyle (RAF) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σάββατο, εναντίον του Βραζιλιάνου Μάρλον Μοράες.

Ο Ντβαλισβίλι αποκάλεσε τον Νουρμαγκομέντοφ, 28 ετών, και την ομάδα του «φίδια» σε ένα βίντεο που μοιράστηκε αργότερα στο TikTok καθώς λάμβανε θεραπεία στο ματωμένο πρόσωπό του. «Τι ύπουλος τρόπος, παιδιά», είπε ο Ντβαλισβίλι. «Τι είδους μαχητές είστε παιδιά; Τι είδους άνθρωπος το κάνει αυτό; Αν θέλετε να δοκιμάσετε, ας το κάνουμε με τον πραγματικό τρόπο».

Ο Νουρμαγκομέντοφ πρόκειται να αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Urijah Faber στην εκδήλωση του Σαββάτου.

Υπήρξε προηγουμένως μια διαμάχη μεταξύ των δύο στρατοπέδων πριν από την εκδήλωση της RAF τον Ιούλιο, κάτι που φέρεται πως πυροδότησε τον καυγά.

Επίσημη πηγή της αστυνομίας του Άμπου Ντάμπι δήλωσε ότι οι αρχές ασφαλείας έχουν καλέσει όλα τα μέρη που εμπλέκονται στον καυγά για ανάκριση. Αυτή η ενέργεια έγινε επειδή το περιστατικό συνέβη σε δημόσιο χώρο - το λόμπι του ξενοδοχείου - και καταγράφηκε στην κάμερα, παρόλο που ο Γεωργιανός μαχητής, Merab Dvalishvili, δεν υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό.

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