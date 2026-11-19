Snapshot Ακτιβιστές που έχουν νικήσει τον καρκίνο πέταξαν στάχτες στον επίτροπο Υγείας της ΕΕ, Όλιβερ Βάρχελι, διαμαρτυρόμενοι για νέους ευρωπαϊκούς κανόνες που χαλαρώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Το νομοσχέδιο επιτρέπει τη διεύρυνση του καταλόγου των επιτρεπτών φυτοφαρμάκων, με στόχο να διευκολυνθούν οι αγρότες, αλλά έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις οργανώσεων και επιστημόνων.

Πάνω από 2.000 επιστήμονες έχουν υπογράψει επιστολή που ζητά παύση της πρότασης έως ότου γίνει ανεξάρτητη εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία. Snapshot powered by AI

Στάχτες στον επίτροπο Υγείας της ΕΕ, Όλιβερ Βάρχελι, πέταξαν ακτιβιστές οργάνωσης αποτελούμενης από άτομα που νίκησαν τον καρκίνο - σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες που χαλαρώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Σύμφωνα με το Politico, o Βάρχελι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε σύνοδο κορυφής για τον καρκίνο σχετικά με το έργο της ΕΕ για την καταπολέμηση της νόσου, όταν δύο ακτιβιστές ανέβηκαν στη σκηνή και του πέταξαν στάχτες.

«Είμαι καρκινοπαθής διαμαρτύρομαι ενάντια στον νόμο-σκούπα », δήλωσε μία από τις ακτιβίστριες της γαλλικής οργάνωσης Cancer Colère.

«Αυτές είναι οι στάχτες των ανθρώπων που θα σκοτώσετε με τα φυτοφάρμακα», είπε ένα άλλο άτομο.

Ο Βάρχελι τίναξε τη σκόνη από πάνω του, εμφανώς δυσαρεστημένος, και συνέχισε την ομιλία του όπως είχε προγραμματιστεί.

«Τι είδους άνθρωποι είστε;» σχολίασε. «Όπως έλεγα, καλημέρα, εκπλήσσομαι λίγο που στο όνομα των θυμάτων του καρκίνου τολμούν να σκορπίζουν τη στάχτη όσων έχουν πεθάνει».

«Αυτό ξεπερνά κάθε φαντασία. Λυπούμαστε», δήλωσε στο κοινό η Ελιζαμπέτα Ζάνον, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο.

Το νομοσχέδιο που προκάλεσε αντιδράσεις

Το νομοσχέδιο αφορά στους νέους κανονισμούς που διευρύνουν τον κατάλογο με τα φυτοφάρμακα που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εντός της ΕΕ.

Η Κομισιόν αναφέρει πως οι αλλαγές θα διευκολύνουν τους αγρότες, αλλά πολλές οργανώσεις αντιτίθενται στο νομοσχέδιο, θεωρώντας το επικίνδυνο για την υγεία των Ευρωπαίων.

Περισσότεροι από 2.000 επιστήμονες έχουν υπογράψει επιστολή με την οποία ζητούν να παγώσει η πρόταση έως ότου διεξαχθεί ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων.

Η οργάνωση καταναλωτών Foodwatch παρέπεμψε το ζήτημα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κατηγορώντας την Κομισιόν για κακοδιοίκηση, ενώ ευρωπαϊκές ΜΚΟ έχουν διοργανώσει πολλαπλές διαμαρτυρίες.

Περισσότερες από 300 ΜΚΟ - μεταξύ των οποίων περιβαλλοντικές οργανώσεις, μελισσοκομικοί σύλλογοι και ομάδες θυμάτων φυτοφαρμάκων, καθώς και γιατροί και επιστήμονες - από 25 ευρωπαϊκές χώρες θα συγκεντρωθούν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 24 Νοεμβρίου, στις 14:00, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το νομοσχέδιο.

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