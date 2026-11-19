Snapshot Η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς απέφυγαν την αντιπαράθεση με την Όλγα Γεροβασίλη μετά την ψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή.

Η Όλγα Γεροβασίλη ψήφισε θετικά την πρόταση, αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις για τον χαρακτήρα της και τις επιδιώξεις της.

Η Ρένα Δούρου κάλεσε σε ψυχραιμία και αμφισβήτησε την κριτική που χαρακτηρίζει αυτοεξευτελισμό όσους ψήφισαν την πρόταση.

Ο Νίκος Παππάς χαιρέτισε τη θετική ψήφο της Γεροβασίλη και την κάλεσε να συμβάλει ενεργά στην εξέταση και υπεράσπιση της υπόθεσης.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με ανεξάρτητους βουλευτές στην εξεταστική επιτροπή. Snapshot powered by AI

Χωρίς διάθεση να εμπλακούν σε μια αντιπαράθεση με την Όλγα Γεροβασίλη εμφανίστηκαν η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και ο Γραμματέας της ΚΕ Νίκος Παππάς, μετά την ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση της ανεξάρτητης βουλευτή μετά την ψήφιση της πρότασης συγκρότησης εξεταστικής Επιτροπής.

Η κ. Γεροβασίλη χθες είχε αφήσει πολλές αιχμές παρά τη θετική της ψήφο, κάνοντας λόγο για πρόταση που ενισχύει τους συμψηφισμούς μεταξύ των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη, ενώ μάλιστα έκανε λόγο και για προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου αντι-Τσίπρα μετώπου με «αρχιτέκτονες» τους συντάκτες της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5» και στην Κατερίνα Ακριβοπούλου, η Ρένα Δούρου τόνισε ότι «η δήλωση αυτή δεν γράφτηκε με ψυχραιμία. Η πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει παραδώσει ακόμη την έδρα, χθες ψήφισε τη σύσταση. Αν πρόκειται να συζητήσουμε το αν η πρόταση που ψηφίστηκε, ήταν δήλωση αυτοεξευτελισμού, η επαγωγική σκέψη είναι ότι όποιος την ψήφισε αυτοεξευτελίστηκε; Προτείνω ψυχραιμία».

Την ίδια μάλιστα ώρα, ο γραμματέας της ΚΕ Νίκος Παππάς, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απάντησε σε σχετικό ερώτημα, ότι χαίρεται ειλικρινά που η κ. Γεροβασίλη τελικά υπερψήφισε την πρόταση και πρόσθεσε: «Θα δεχτώ με μεγαλύτερη χαρά ιδέες για το πώς να στριμώξουμε τη ΝΔ. Δεν είναι λόγος να βγαίνουν σπαθιά από τα θηκάρια. Γιατί η επόμενη Βουλή ενδεχομένως να μπορεί να κάνει προανακριτική για το ίδιο θέμα.Είναι θετικό το ότι ψήφισε, αλλά ακόμη πιο θετικό θα ήταν να συμβάλει στην υπεράσπιση. Όποιος ψήφισε, προφανώς δεν θεωρεί τη Βουλή απαξιωμένη».

Όπως είπε, «οι βουλευτές μας που θα συμμετέχουν στην επιτροπή θα είναι στη διάθεση των ανεξάρτητων βουλευτών για έγγραφα, προτάσεις, ιδέες, ερωτήσεις που θεωρούν ότι πρέπει να αναδειχτούν».

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