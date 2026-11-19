Snapshot Ο Κώστας Μπακογιάννης κατηγόρησε τον δήμο Αθηναίων για υπερβολικό κόστος 2,8 εκατομμυρίων ευρώ στην αποκατάσταση κτιρίου στην Πλάκα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απάντησε ότι οι εργασίες έγιναν κατόπιν εντολής αρμόδιων αρχών και καλεί τον Μπακογιάννη να λογοδοτήσει.

Ο Δούκας αναφέρθηκε επίσης σε ευθύνες Μπακογιάννη για τα "Σπιτάκια της Ανακύκλωσης" και τον "Μεγάλο Περίπατο".

Η δήλωση Δούκα υποδηλώνει ότι σύντομα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τις ευθύνες του Μπακογιάννη. Snapshot powered by AI

Άμεσα απάντησε η δημοτική αρχή της Αθήνας στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του Κώστα Μπακογιάννη

Ο Κώστας Μπακογιάννης επέκρινε τον δήμο Αθηναίων για το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ που ζητήθηκε για την αποκατάσταση ενός κτιρίου στην Πλάκα, χαρακτηρίζοντάς το υπερβολικό.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σήκωσε το γάντι και μέσω social media απάντησε:

Κύριε Μπακογιάννη,

Για τις εργασίες που έγιναν στην οδό Λυσικράτους και την επιχείρηση για την εξιχνίαση του εγκλήματος στην Πλάκα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εισαγγελέα, κατόπιν εντολής του οποίου ενεργήσαμε, στην ΕΜΑΚ και στους αρμόδιους υπουργούς. Αν κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει, είστε εσείς.

Τόσο για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, όσο και για τον Μεγάλο Περίπατο.

Πλησιάζει η ώρα.

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