Snapshot Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν την παράνομη στάθμευση (2.774) και την οδήγηση χωρίς κράνος (198), με την 1η Δημοτική Κοινότητα και κεντρικούς δρόμους να είναι τα κύρια σημεία ελέγχου.

Η εφαρμογή της νέας Κανονιστικής Απόφασης και η οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης έχουν μειώσει τις καταγγελίες και την κατάληψη ραμπών ΑμεΑ και πεζοδρομίων, αλλά η συμμόρφωση δεν είναι πλήρης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε την ανάγκη για κανόνες στη χρήση των πατινιών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη μετακίνηση όλων των πολιτών, ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία και γονέων με καρότσια.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά με στόχο την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού από τις εταιρείες εκμίσθωσης και τους χρήστες. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση και τη στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών έχουν καταγράψει οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων από την αρχή του 2026 έως και τις 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης παρουσίας τους στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πρωτεύουσας.

Η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους, εφαρμόζοντας τη νέα Κανονιστική Απόφαση του Δήμου, με βασικό στόχο να περιοριστεί η αντικανονική στάθμευση, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην προστασία των πεζών και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ και διαβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας, μέσα στους πρώτους δέκα μήνες του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.009 παραβάσεις. Από αυτές, οι 2.774 αφορούσαν την ανεξέλεγκτη μαζική απόθεση ηλεκτρικών πατινιών, ενώ σε 198 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οδηγοί κινούνταν χωρίς προστατευτικό κράνος. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 37 παραβάσεις για άλλες παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πού καταγράφονται οι περισσότερες παραβάσεις

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, με τους κεντρικούς δρόμους της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ερμού να βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων.

Παρά τα πρώτα σημάδια βελτίωσης που καταγράφονται μετά την εφαρμογή των νέων κανόνων, ο Δήμος επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμμόρφωση από τις εταιρείες εκμίσθωσης και τους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών. Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία όπου η παράνομη στάθμευση δημιουργεί εμπόδια στην κίνηση των πεζών.