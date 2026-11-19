Snapshot Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών αθώωσε πλήρως τον τράπερ Ivan Greko από τις κατηγορίες αρπαγής, εκβίασης και οπλοφορίας.

Η απόφαση ήρθε μετά από ενδελεχή και εξαντλητική αποδεικτική διαδικασία.

Ο δικηγόρος του Ivan Greko τόνισε ότι η δικαιοσύνη βασίστηκε αποκλειστικά σε αποδεικτικά στοιχεία και όχι σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει εκτενή δημοσιότητα και αρνητικά σχόλια πριν από την έκδοση της απόφασης.

Ο συνήγορος υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης της δικαστικής διαδικασίας σε υποθέσεις με έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον. Snapshot powered by AI

Την αθώωση του τράπερ Ivan Greko για την υπόθεση αρπαγής του γιου επιχειρηματία στον Υμηττό αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του, Πέτρου Πανταζή, ο καλλιτέχνης απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της αρπαγής, της εκβίασης και της οπλοφορίας, έπειτα από την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ο Ivan Greko, κατά κόσμον Ε.Σ., είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας πριν από μερικούς μήνες, όταν η υπόθεση είχε απασχολήσει εκτενώς τα μέσα ενημέρωσης.

Στην ανακοίνωσή του, ο συνήγορός του κάνει λόγο για πλήρη δικαίωση του εντολέα του, ενώ αναφέρεται και στη δημόσια συζήτηση που είχε αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Παράλληλα, ο κ. Πανταζής επισημαίνει ότι σε υποθέσεις που συγκεντρώνουν έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, η τελική κρίση ανήκει στη Δικαιοσύνη και πρέπει να βασίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου

«Με σημερινή απόφασή του, μετά από μια ενδελεχή και εξαντλητική αποδεικτική διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ΑΘΩΩΣΕ πλήρως και οριστικώς τον εντολέα μας, κ. Ε. Σ. (γνωστό και επιτυχημένο συνθέτη και τραγουδιστή της σύγχρονης ελληνικής TRAP μουσικής σκηνής με το ψευδώνυμο IVAN GREKO), από όλες τις κατηγορίες της δήθεν “αρπαγής”, δήθεν “εκβίασης” και δήθεν “οπλοφορίας”, για τις οποίες είχε προ ολίγων μηνών διασυρθεί πανελληνίως σε όλα τα ΜΜΕ, με τα ανώνυμα σχόλια του διαδικτυακού όχλου να έχουν προεξοφλήσει την καταδίκη του.

Θυμίζουμε (και αυτό ισχύει για όλες τις, λεγόμενες, “υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος”, που μονοθεματικά – πολλές φορές – απασχολούν την κοινή γνώμη), ότι, στο τέλος, όταν πλέον η Δικαιοσύνη βρίσκεται αντιμέτωπη μόνον με τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία και όχι με “πληροφορίες” από ανώνυμες και σκοτεινές “πηγές”, η Αλήθεια αποκαλύπτεται και ο νόμος εφαρμόζεται παντού και πάντοτε.»

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Πέτρος Πανταζής

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