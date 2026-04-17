Ivan Greko: Αναφέρθηκε στη φυλακή και την τραυματική εμπειρία του - «Οι χειρότερες είναι στη Λάρισα»

Ο γνωστός τράπερ Ivan Greko αναφέρθηκε δημόσια στην εμπειρία του από τις Φυλακές Λάρισας, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης με τον πρώην συνεργάτη του, Strat.

Η συζήτηση «άναψε» όταν ο Strat έκανε αναφορά στην περίοδο που ο καλλιτέχνης είχε μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη και βρέθηκε προσωρινά έγκλειστος για περίπου δύο μήνες στο σωφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας.

Ο Ivan Greko περιέγραψε το συγκεκριμένο κατάστημα ως «μία από τις χειρότερες φυλακές της Ελλάδας», δίνοντας έμφαση στη δύσκολη και ψυχολογικά επιβαρυντική εμπειρία που, όπως υπονοεί, βίωσε εκεί. Παράλληλα, απάντησε στους ισχυρισμούς ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του επικοινωνούσε σε έντονη συναισθηματική κατάσταση και εξέφραζε σκέψεις απόγνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο τράπερ είχε προφυλακιστεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε φερόμενη απαγωγή 24χρονου, ενώ στη συνέχεια αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους και ηλεκτρονική επιτήρηση.