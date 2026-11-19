Ιπποπόταμος τραυμάτισε άνδρα σε «Σαφάρι του Μέλιτος»: Η σύζυγός του γρονθοκόπησε το ζώο
Ο μήνας του μέλιτος στην Μποτσουάνα εξελίχθηκε σε εφιάλτη, όταν ιπποπόταμος επιτέθηκε σε νιόπαντρο, με τη σύζυγό του να αντιδρά με απίστευτο θάρρος.
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Μόλις 10 ημέρες είχαν περάσει από τον γάμο του Samuel McKee με την Anna, όταν μια επίθεση ιπποπόταμου κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος παραλίγο να αποβεί μοιραία για τον ίδιο. Η σύζυγός του, ωστόσο, δεν δίστασε να αντιμετωπίσει το άγριο ζώο, γρονθοκοπώντας το στο πρόσωπο προκειμένου να σώσει τον Samuel.
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