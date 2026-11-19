Εκρηκτικό σκηνικό στον δήμο Παύλου Μελά: Ο πρώην δήμαρχος αποκάλεσε «ηλίθιο» τον νυν
Ο έντονος διάλογος με χαρακτηρισμούς μεταξύ του νυν και του πρώην δημάρχου Παύλου Μελά
Snapshot
- Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά προκλήθηκε έντονη ένταση κατά τη συζήτηση για δάνειο 7,7 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών.
- Ο νυν δήμαρχος Δημήτρης Ασλανίδης αποκάλεσε «παραμυθατζή» τον πρώην δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη, προκαλώντας διακοπή της συνεδρίασης.
- Κατά τη διάρκεια συνομιλίας εκτός μικροφώνου, ο πρώην δήμαρχος αποκάλεσε «ηλίθιο» τον νυν δήμαρχο, αυξάνοντας την ένταση.
- Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση αρκετές φορές λόγω των υψηλών εντάσεων.
Εκρηκτικό ήταν το σκηνικό στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Παύλου Μελά κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το δάνειο 7,7 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει να λάβει η δημοτική αρχή για δρόμους, παιδικές χαρές και αθλητικές υποδομές.
Όπως αναφέρει το voria.gr, ως αποτέλεσμα της έντασης που επικρατούσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος αναγκάστηκε αρκετές φορές να διακόψει τη συνεδρίαση.
Ο νυν δήμαρχος, Δημήτρης Ασλανίδης απαντώντας στην κριτική του πρώην δημάρχου, Δημήτρη Δεμουρτζίδη εξερράγη χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι αποκαλώντας τον «παραμυθατζήδες».
Στο σημείο αυτό, διεκόπη η συνεδρίαση αλλά τα πνεύματα δεν ηρέμησαν ούτε όταν άρχισε εκ νέου.
Σε άλλο σημείο, ενώ νυν και πρώην δήμαρχος μιλούσαν εκτός μικροφώνου, ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης αποκάλεσε «ηλίθιο», ξεπερνώντας τα όρια, τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη.
Με πληροφορίες από voria.gr