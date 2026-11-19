Snapshot Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά προκλήθηκε έντονη ένταση κατά τη συζήτηση για δάνειο 7,7 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών.

Ο νυν δήμαρχος Δημήτρης Ασλανίδης αποκάλεσε «παραμυθατζή» τον πρώην δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη, προκαλώντας διακοπή της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας εκτός μικροφώνου, ο πρώην δήμαρχος αποκάλεσε «ηλίθιο» τον νυν δήμαρχο, αυξάνοντας την ένταση.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση αρκετές φορές λόγω των υψηλών εντάσεων. Snapshot powered by AI

Εκρηκτικό ήταν το σκηνικό στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Παύλου Μελά κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το δάνειο 7,7 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει να λάβει η δημοτική αρχή για δρόμους, παιδικές χαρές και αθλητικές υποδομές.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ως αποτέλεσμα της έντασης που επικρατούσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος αναγκάστηκε αρκετές φορές να διακόψει τη συνεδρίαση.

Ο νυν δήμαρχος, Δημήτρης Ασλανίδης απαντώντας στην κριτική του πρώην δημάρχου, Δημήτρη Δεμουρτζίδη εξερράγη χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι αποκαλώντας τον «παραμυθατζήδες».

Στο σημείο αυτό, διεκόπη η συνεδρίαση αλλά τα πνεύματα δεν ηρέμησαν ούτε όταν άρχισε εκ νέου.

Σε άλλο σημείο, ενώ νυν και πρώην δήμαρχος μιλούσαν εκτός μικροφώνου, ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης αποκάλεσε «ηλίθιο», ξεπερνώντας τα όρια, τον δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη.

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης