Snapshot Η προποφόλη είναι ισχυ αναισθητικό που χορηγείται μόνο με αυστηρούς περιορισμούς και υπό ιατρική επίβλεψη.

Η διάθεση της προποφόλης απαιτεί ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και νοσοκομειακή γνωμάτευση.

Δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος ένας ανειδίκευτος ή μη πιστοποιημένος γιατρός να προμηθευτεί ή να χρησιμοποιήσει προποφόλη.

Η χρήση της προποφόλης απαιτεί συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς λόγω κινδύνου σοβαρής καταστολής καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.

Πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος και κατάλληλος εξοπλισμός στον χώρο χρήσης της προποφόλης για αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με τη χρήση προποφόλης σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου φέρνει στο προσκήνιο το συγκεκριμένο αναισθητικό φάρμακο και τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν τη διάθεση και τη χορήγησή του.

Σαφείς περιορισμοί ισχύουν για την προμήθεια και τη χρήση της προποφόλης, καθώς πρόκειται για ισχυρό αναισθητικό φάρμακο που μπορεί να χορηγηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την απαραίτητη ιατρική επίβλεψη. Αυτό επισήμανε ο καθηγητής Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom».

Όπως εξήγησε, η διάθεση του συγκεκριμένου φαρμάκου δεν είναι ελεύθερη, ενώ για τη χορήγησή του απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες. «Δεν μπορεί ο καθένας να προμηθευτεί προποφόλη, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο», τόνισε ο καθηγητής.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι, παρότι υπάρχουν σκευάσματα προποφόλης σε φαρμακεία, η χορήγησή τους προϋποθέτει ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό, καθώς και γνωμάτευση νοσοκομείου που να δικαιολογεί τη χρήση τους.

«Υπάρχουν κάποια σκευάσματα προποφόλης σε φαρμακεία, αλλά αυτά χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και με γνωμάτευση νοσοκομείου για τη χρήση αυτή», πρόσθεσε ο καθηγητής. «Αν τυχόν κάποιος οδοντίατρος ή άλλος γαστρεντερολόγος που έχει όμως εξειδίκευση και πιστοποίηση ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί. Κυρίως όμως είναι νοσοκομειακό φάρμακο, δύσκολα το βρίσκει κανείς εκτός και σίγουρα δεν μπορεί να το πάρει ένας ιδιώτης. Δεν υπάρχει δηλαδή νόμιμος τρόπος ένας ανειδίκευτος γιατρός να το έχει και να το χρησιμοποιήσει.»

Αναφερόμενος στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κ. Μανωλόπουλος εκτίμησε ότι η προποφόλη ενδέχεται να έφτανε στον συγκεκριμένο χώρο μέσω προσώπου που είχε τη νόμιμη δυνατότητα να τη συνταγογραφεί και να την προμηθεύεται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πιθανολογείται ότι από κάπου προμηθευόταν την προποφόλη, κάποιος που είχε δικαίωμα να συνταγογραφεί και να λαμβάνει προποφόλη, την έδινε σε αυτό το ιατρείο. Κανένας αυτό το ιατρείο δεν φαίνεται να είχε την ειδικότητα να μπορεί να την πάρει.»

Ο καθηγητής εξήγησε επίσης ότι η προποφόλη είναι αναισθητικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την έναρξη όσο και για τη διατήρηση της αναισθησίας. Η χορήγησή της απαιτεί συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρής καταστολής της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να προκληθεί διακοπή της αναπνοής και, εάν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση, να επέλθει καρδιακή ανακοπή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό στον χώρο όπου χρησιμοποιείται το φάρμακο. «Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ήταν εγκληματικό να χρησιμοποιείται η προποφόλη σε έναν χώρο, όπου αν κάτι πήγαινε στραβά, δεν υπήρχε τρόπος επαναφοράς. Γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει πάντα αναισθησιολόγος παρών, που μπορεί να επαναφέρει το άτομο», κατέληξε ο κ. Μανωλόπουλος.

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