Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα στις 19 Νοεμβρίου, το μήνυμα της σύγχρονης ουρολογίας είναι ξεκάθαρο, η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση παθήσεων που υποβαθμίζουν την καθημερινότητα του άνδρα δεν αποτελούν πλέον ταμπού. Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ), ένα πρόβλημα που απασχολεί τα δύο τρίτα των ανδρών άνω των 50 ετών και πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνδρες παγκοσμίως αντιμετωπίζεται πλέον ριζικά, ανώδυνα και χωρίς τον φόβο επιπλοκών που συνόδευαν τις παλαιότερες χειρουργικές μεθόδους.

Όπως επισημαίνει ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Παναγιώτης Βεβελογιάννης, Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Λιθίασης και Προστάτη (Όμιλος ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ), η τεχνολογική επανάσταση προσφέρει σήμερα εξατομικευμένες λύσεις για κάθε μέγεθος αδένα, διαφυλάσσοντας στο ακέραιο και τη σεξουαλική λειτουργία του άνδρα.

1. Rezum: Η θεραπεία με υδρατμούς για διατήρηση στύσης και εκσπερμάτισης

Για άνδρες που αναζητούν μια ταχύτατη και απολύτως φιλική προς τον οργανισμό λύση, η τεχνολογία Rezum (την οποία εισήγαγε στην Ελλάδα η ομάδα του κ. Βεβελογιάννη ήδη από το 2020, μετρώντας πάνω από 600 επιτυχημένες επεμβάσεις) άλλαξε ριζικά τα δεδομένα.

Το REZUM χρησιμοποιεί ενέργεια υδρατμών, με στόχευση μόνον στο πάσχον τμήμα του προστάτη που εμποδίζει την ούρηση, επιφέροντας μια σταδιακή συρρίκνωση, χωρίς να επηρεάζει τα ζωτικά τμήματα του οργάνου και τις λειτουργίες τους. Η διαδικασία διαρκεί δέκα λεπτά, γίνεται υπό την επήρεια απλής μέθης κι ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινή του δραστηριότητα μέσα σε μία ώρα. Το πιο σημαντικό είναι ότι η μέθοδος επιτρέπει τη διατήρηση του προστάτη, της στύσης και της εκσπερμάτισης. Η μέθοδος είναι απολύτως ασφαλής για αδένες έως 80 κυβικών, χρησιμοποιώντας με θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του ύδατος, επιφέροντας υποχώρηση μόνον του πάσχοντος τμήματος του προστάτου, δηλαδή της διάμεσης ζώνης και του μέσου λοβού.

2. HoLEP: Η ριζική λύση για κάθε μέγεθος προστάτη

Όταν ο προστάτης έχει διογκωθεί σημαντικά, η Laser ενδοσκοπική εκπυρήνιση (HoLEP) αποτελεί, σύμφωνα με τις διεθνείς ουρολογικές κατευθυντήριες γραμμές, τη μέθοδο εκλογής ανεξαρτήτως μεγέθους αδένα ακόμη και για εξαιρετικά μεγάλους προστάτες έως 350 κυβικά εκατοστά. Σε αντίθεση με παλαιότερες μεθόδους (όπως η Turis) που άφηναν υπολειμματικό ιστό και οδηγούσαν συχνά σε επανεπεμβάσεις, η HoLEP αφαιρεί ριζικά το αδένωμα, με την κλινική του κ. Βεβελογιάννη να διαθέτει τη μεγαλύτερη σειρά ασθενών πανελληνίως (άνω των 2.500 επεμβάσεων).

3. MoLEP με τεχνολογία Moses 2.0: Η κορυφή της εξέλιξης

Η φυσική εξέλιξη της HoLEP ακούει στο όνομα MoLEP και βασίζεται στην πρωτοποριακή τεχνολογία διαμόρφωσης παλμού Moses 2 (120Hz), η οποία τοποθετεί την Κλινική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ ανάμεσα στα ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα παγκοσμίως που την εφαρμόζουν:

Χειρουργική «σε συνθήκες κενού»: Ο πρώτος παλμός του Laser διαχωρίζει το υδάτινο περιβάλλον δημιουργώντας έναν στεγανό θύλακο αέρα, μέσα από τον οποίο διέρχεται ο δεύτερος παλμός απευθείας στον ιστό-στόχο.

Απόλυτη προστασία: Αποφεύγεται η υπερθέρμανση του νερού και οι θερμικές βλάβες στα γειτονικά νεύρα της στύσης και στον σφιγκτήρα μυ της εγκράτειας. Σε συνδυασμό με την τεχνική Enbloc και εργαλεία κατά 30% λεπτότερα που προστατεύουν την ουρήθρα, η επέμβαση γίνεται ταχύτερη, ασφαλέστερη και αναίμακτη.

Διεθνής επιστημονική αναγνώριση και βράβευση το 2026

Η κλινική υπεροχή των μεθόδων αυτών δεν αποτελεί απλώς παρατήρηση, αλλά τεκμηριωμένο επιστημονικό δεδομένο:

Παγκόσμια πρωτιά στη βιβλιογραφία: Ο διεθνούς κύρους επιστημονικός οργανισμός Cancers Journal δημοσίευσε και επιβράβευσε τη μοναδική παγκοσμίως συγκριτική μελέτη της ομάδας του Δρ. Παναγιώτη Βεβελογιάννη επί εκατοντάδων ασθενών, η οποία απέδειξε επιστημονικά την ξεκάθαρη υπεροχή της MoLEP έναντι της συμβατικής HoLEP ως της κορυφαίας επέμβασης εκλογής για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Πιστοποιητικό Αριστείας από την Boston Scientific: Τον Οκτώβριο του 2026, ο κορυφαίος αμερικανικός θεσμός ιατρικής τεχνολογίας Boston Scientific απένειμε επίσημο Πιστοποιητικό Αριστείας (Certificate of Excellence) στον Δρ. Παναγιώτη Βεβελογιάννη και την ομάδα του, αναγνωρίζοντας την πρωτοποριακή εισαγωγή, εξέλιξη και ευρεία εφαρμογή των σύγχρονων ενδοσκοπικών τεχνικών (MoLEP, RIRS και ECIRS) με το σύστημα Moses 2 Laser.

Φέτος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα, η σύγχρονη ιατρική επιστήμη αποδεικνύει ότι η αντιμετώπιση του προστάτη δεν απαιτεί πλέον συμβιβασμούς. Με την κατάλληλη καθοδήγηση και τεχνολογία αιχμής, κάθε άνδρας μπορεί να ανακτήσει την ποιότητα ζωής, τον ύπνο και την αυτοπεποίθησή του με ασφάλεια.

Info

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α , απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών , κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA , απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University Hospital USA .

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην υιοθέτηση της ελάχιστα παρεμβατικής μεθόδου ατμού για τον προστάτη και αποκλειστικά πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής από την άνοιξη του 2020 για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα διαχειριζόμενος την μεγαλύτερη σειρά ασθενών σε αυτόν τον τομέα .

Εχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη εφαρμόζοντας πρώτος από πενταετίας την μέθοδο ενδοσκοπικής εκπυρήνισης του προστάτη HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα , έχοντας ξεπεράσει τις 2500 επιτυχημένες τέτοιες επεμβάσεις στην Κλινική του .

Βραβεύθηκε από το Cancers Journal για την εισαγωγή της Laser τεχνολογίας διαμόρφωσης παλμού Moses στην Ελλάδα και την εξέλιξη της εκπυρήνισης στην τεχνολογικά υπέρτερη MoLEP σε μια μοναδική στην διεθνή βιβλιογραφία μελέτη επι εκατοντάδων περιστατικών η οποία αποτελεί σύμβουλο πλέον στην Ουρολογική κοινότητα για το θέμα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη .

Επίσης έχει καθιερώσει την Laser ενδοσκοπική θεραπεία των λίθων νεφρού με την υποβοήθηση του συστήματος Moses , διενεργώντας τις πρωτοποριακές ελάχιστα επεμβατικές λιθοτριψίες ECIRS και RIRS υποδεχόμενος έναν μεγάλο όγκο ασθενών από όλη την επικράτεια με κοραλλιοειδή λιθίαση του νεφρού .

Για όλα τα παραπάνω, τον Οκτώβριο του 2026, ο κορυφαίος αμερικανικός θεσμός ιατρικής τεχνολογίας Boston Scientific απένειμε επίσημο Πιστοποιητικό Αριστείας (Certificate of Excellence) στον Δρ. Παναγιώτη Βεβελογιάννη και την ομάδα του, αναγνωρίζοντας την πρωτοποριακή εισαγωγή, εξέλιξη και ευρεία εφαρμογή των σύγχρονων ενδοσκοπικών τεχνικών (MoLEP, RIRS και ECIRS) με το σύστημα Moses 2 Laser.

Επιπλέον, είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας , της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας , της επιτροπής Διαφήμισης και Δεοντολογίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών , του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society of New York ( KRIKOS )

Από τον Μάϊο 2022 είναι Διευθυντής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης , Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ , Ομιλος HHG .