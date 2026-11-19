Snapshot Συνελήφθη 20χρονος στα Τρίκαλα ως παραλήπτης δέματος από τις ΗΠΑ που περιείχε 2,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Το δέμα εντοπίστηκε από τελωνειακούς σε αποθήκη εταιρείας ταχυμεταφοράς στην Ανατολική Αττική.

Ο 20χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και πλαστογραφία.

Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε πλαστό δελτίο ταυτότητας, κινητό τηλέφωνο και φωτογραφία ταυτότητας που αντιστοιχούσε στο πλαστό έγγραφο.

Η σύλληψη έγινε μετά από οργανωμένη επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης με έγκριση εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε 20χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και πλαστογραφία.

Είχε προηγηθεί, από τελωνειακούς ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου της Β΄ Υποδιεύθυνσης του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής, εντοπισμός δέματος σε αποθήκη εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και διανομής δεμάτων, που περιείχε 9 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 2.582 γραμμαρίων, καθώς και διάφορα είδη ρουχισμού.

Το προαναφερόμενο δέμα προερχόμενο από περιοχή των Η.Π.Α. είχε ως προορισμό τα Τρίκαλα.

Κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης. Ο φερόμενος δράστης, ο οποίος προέκυψε ως παραλήπτης του δέματος, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, σε σημείο της πόλης των Τρικάλων και συνελήφθη.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων, βρέθηκε 1 πλαστό δελτίο ταυτότητας, ενώ επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν 1 κινητό τηλέφωνο και 1 φωτογραφία τύπου ταυτότητας, όμοια με αυτή που έφερε το πλαστό δελτίο ταυτότητας που ανευρέθη κατά την κατ’ οίκον έρευνα.

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