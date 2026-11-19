Snapshot Εγκαθίστανται επτά μετεωρολογικά ραντάρ, 100 σταθμοί και 30 σταθμοί καταγραφής κεραυνών για βελτίωση της πρόγνωσης και προειδοποίησης και ενισχύονται οι μηχανές έργου στην Περιφέρεια.

Το 2026 καταγράφηκε μείωση 85% στις καμένες εκτάσεις στο Βόρειο Αιγαίο και 50% στις πυρκαγιές σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.

Για την αντιπυρική περίοδο του 2027 προβλέπεται έγκαιρη έναρξη καθαρισμών, ενίσχυση υποδομών υδροληψίας και πρόσληψη 1.200 πυροσβεστών επταετούς θητείας.

Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εθελοντισμού, στην πρόληψη πυρκαγιών από ανθρώπινη δραστηριότητα και στην ενημέρωση των πολιτών μέσω εκπαιδευτικών δράσεων. Snapshot powered by AI

Την προετοιμασία των νησιών του Βορείου Αιγαίου για τη χειμερινή περίοδο, με έμφαση στην πρόληψη πλημμυρών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, συζήτησαν οι εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, ενώ στην ατζέντα βρέθηκε και ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου του 2026. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις ανάγκες των νησιών, στην προετοιμασία για έντονα καιρικά φαινόμενα και στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός επισήμανε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν ήδη πλήξει περιοχές της Ευρώπης και της Ελλάδας καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη λήψη μέτρων και τη στενή συνεργασία των υπηρεσιών.

Έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία και την πρόληψη

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η επικαιροποίηση των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας «Δάρδανος 2», για την αντιμετώπιση πλημμυρών, και «Βορέας», που αφορά την προστασία από χιονοπτώσεις και παγετό. Παράλληλα, ζητήθηκε να καταγραφούν οι κρίσιμες υποδομές, καθώς και οι πολίτες που ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί σε ρέματα και υδατορέματα, αλλά και να επαναληφθούν όπου έχουν συγκεντρωθεί εκ νέου φερτά υλικά μετά από πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε ως προτεραιότητα τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου, την εξασφάλιση της άμεσης διαθεσιμότητάς τους, την ανανέωση των μητρώων εργοληπτών και την ετοιμότητα των δυνάμεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πιθανά περιστατικά.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε περιοχές που έχουν αντιμετωπίσει πλημμύρες στο παρελθόν, αλλά και σε σημεία όπου παρεμβάσεις σε ρέματα και λεκάνες απορροής ενδέχεται να έχουν επιβαρύνει την κατάσταση. Όπως επισημάνθηκε, καθοριστικό ρόλο στην αντιπλημμυρική θωράκιση έχει η πρόληψη και η έγκαιρη υλοποίηση των απαραίτητων έργων.

Νέα μετεωρολογικά ραντάρ και σταθμοί προειδοποίησης

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και στην παρακολούθηση της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων. Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητη η διαρκής επικοινωνία των τοπικών αρχών με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΣΚΕΔΙΚ, σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην ενίσχυση του συστήματος πρόγνωσης και προειδοποίησης, μέσω της εγκατάστασης επτά μετεωρολογικών ραντάρ, 100 μετεωρολογικών σταθμών και 30 σταθμών καταγραφής κεραυνικής δραστηριότητας. Οι νέες υποδομές αναμένεται να συμβάλουν στην ακριβέστερη παρακολούθηση των φαινομένων και στην ταχύτερη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναμένεται να ενισχυθεί με νέα μηχανήματα έργου, τα οποία θα αξιοποιηθούν τόσο για προληπτικές εργασίες όσο και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Μειώθηκαν κατά 85% οι καμένες εκτάσεις στο Βόρειο Αιγαίο

Στο δεύτερο σκέλος της τηλεδιάσκεψης έγινε αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου του 2026, η οποία χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, των υψηλών θερμοκρασιών, της αυξημένης καύσιμης ύλης και των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, σε ολόκληρη τη χώρα εκδηλώθηκαν 4.816 πυρκαγιές, αριθμός μειωμένος κατά 24% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας. Οι καμένες εκτάσεις έφτασαν περίπου τα 344.000 στρέμματα, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 33%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μείωση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, οι ενάρξεις πυρκαγιών περιορίστηκαν κατά 50%, ενώ οι καμένες εκτάσεις μειώθηκαν κατά 85% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς αναφέρθηκε στις δύο σημαντικότερες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, στο Πλωμάρι της Λέσβου και στη Μύρινα της Λήμνου, κάνοντας ειδική μνεία στην κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από την περιοχή του Θάνους στη Λήμνο μέσω θαλάσσης, καθώς και στη συνδρομή των εναέριων μέσων και των εθελοντών.

Ο σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο του 2027

Ενόψει της επόμενης αντιπυρικής περιόδου, ο υπουργός έθεσε ως βασικούς στόχους την έγκαιρη έναρξη των καθαρισμών και των εργασιών για τη μείωση της καύσιμης ύλης, καθώς και τη συνέχιση των παρεμβάσεων του προγράμματος AntiNero.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση των υποδομών υδροληψίας, κυρίως στα μεγαλύτερα νησιά, και η ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, τον ΔΕΔΔΗΕ και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με 1.200 πυροσβέστες επταετούς θητείας. Από αυτούς, οι 600 έχουν ήδη προσληφθεί και βρίσκονται σε εκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιποι 600 αναμένεται να προσληφθούν στις αρχές του 2027.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενίσχυση του εθελοντισμού, στην αποτροπή πυρκαγιών που προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα και στην ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται νέες ενημερωτικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με κοινή διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή συνεργασία μεταξύ της Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας, των Δήμων και των υπόλοιπων αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

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