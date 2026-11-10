Τουρνάς από Κρήτη: «Να φτιάξουμε έναν ισχυρό μηχανισμό για όλα τα είδη φυσικών καταστροφών»

Snapshot Η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της προηγούμενης, με έμφαση στην πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με έμφαση στην ανάγκη προληπτικών παρεμβάσεων και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας έχει αυξηθεί σημαντικά, με 18.500 άτομα συνολικά και προγραμματισμένες νέες προσλήψεις πυροσβεστών.

Υπάρχει εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, με χρήση ελικοπτέρων, drones και μικροδορυφόρων για καλύτερη παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση.

Οι χρηματοδοτήσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμούς δασών έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι πολίτες έχουν υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων, με χιλιάδες καθαρισμούς και καταγγελίες φέτος. Snapshot powered by AI

Παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά και των εμπλεκόμενων φορέων, πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, σύσκεψη για την προετοιμασία της Περιφέρειας Κρήτης ενόψει της χειμερινής περιόδου 2026-2027 , με αντικείμενο την αντιμετώπιση κινδύνων και έκτακτων αναγκών. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Τουρνάς, στόχος της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση της απερχόμενης αντιπυρικής περιόδου και η δρομολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται ενόψει της επόμενης, καθώς και η εξέταση των μέτρων πρόληψης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Υπενθυμίζοντας ότι «η προετοιμασία για την επόμενη αντιπυρική περίοδο ξεκινά την επόμενη μέρα από τη λήξη της προηγούμενης», ο κ. Τουρνάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους πλημμυρικούς κινδύνους, επισημαίνοντας ότι κατά τη φετινή χρονιά καταγράφηκαν φαινόμενα σε περιοχές του νησιού , όπως ο Μυλοπόταμος, το Οροπέδιο και η Ιεράπετρα, τονίζοντας πως «το 90% της δουλειάς όσον αφορά τον πλημμυρικό κίνδυνο είναι η προετοιμασία και η πρόληψη» κι υπογραμμίζοντας την ανάγκη τόσο για προληπτικές παρεμβάσεις όσο και για επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων.

To συνολικό ανθρώπινο δυναμικό έχει φτάσει τα 18.500 άτομα

Σε ότι αφορά την ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανέφερε ότι το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό έχει φτάσει τα 18.500 άτομα, επαναλαμβάνοντας ότι στην Κρήτη έχουν ήδη δημιουργηθεί δύο Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), σε Ηράκλειο και Χανιά και επιπλέον ότι εκτός και από την ενίσχυση σε εξοπλισμό, έχουν κατανεμηθεί 60 πυροσβέστες επταετούς θητείας , που αναμένεται να ενταχθούν στις υπηρεσίες μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, στις αρχές του επόμενου έτους προγραμματίζεται προκήρυξη για 600 νέες θέσεις πυροσβεστών, πανελλαδικά.

Για το ανθρώπινο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε πανελλαδικό επίπεδο, ο Ευάγγελος Τουρνάς, σημείωσε ότι από τους 13.000 πυροσβέστες το 2020, σήμερα υπηρετούν 16.500 μόνιμοι και 2.500 εποχικοί, ενώ αναφέρθηκε και στον θεσμό των πυροσβεστών επταετούς θητείας.

«Είναι μια διαρκής προσπάθεια και σε ανθρώπινο δυναμικό. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε και νέους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς προχωρήσαμε και στο θεσμό των Πυροσβεστών επταετούς θητείας» ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζοντας τις 150 προσλήψεις πέρυσι, τις 600 φέτος και άλλες 600 του χρόνου, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό που έχει γίνει.

«Έχει γίνει ένα σχεδιασμός και από το Πυροσβεστικό Σώμα και από την Πολιτική Προστασία του Υπουργείου μας. Έχει γίνει ένας σχεδιασμός για τη συνολική ενίσχυση και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα. Είναι γεγονός ότι ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας είχε ατονήσει επί δεκαετίες και κληθήκαμε με τη δημιουργία του Υπουργείου να φτιάξουμε έναν καινούργιο μηχανισμό, έναν αξιόπιστο μηχανισμό, ενισχυμένο και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τουρνάς.

Σε ότι αφορά τα εναέρια μέσα, ανέφερε ότι στο νησί επιχειρούν δύο ελικόπτερα στα Χανιά και δύο στο Ηράκλειο, ενώ μίλησε συνολικά για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των συστημάτων επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, τα αεροσκάφη, τα drones, όπως και την αξιοποίηση των εθνικών μικροδορυφόρων για την παρακολούθηση θερμών σημείων και την εξέλιξη των πυρκαγιών.

«Προσπαθούμε πραγματικά να φτιάξουμε έναν ισχυρό και αξιόπιστο μηχανισμό»

«Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε πραγματικά να φτιάξουμε έναν ισχυρό και αξιόπιστο μηχανισμό, για να αντιμετωπίσουμε όλα τα είδη των φυσικών καταστροφών» είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που μεταξύ άλλων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις προληπτικές παρεμβάσεις , όπως τα αντιπλημμυρικά έργα ή και τους καθαρισμούς δασών για τους οποίους είπε ότι αυξήθηκαν και οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους, με 50 εκατομμύρια από 18 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Τουρνάς έκανε αναφορά και στην υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων από τους πολίτες, κάνοντας γνωστό ότι φέτος πραγματοποιήθηκαν 776.000 καθαρισμοί, ενώ καταγράφηκαν και 15.000 καταγγελίες.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατέληξε υπογραμμίζοντας πως η προσπάθεια για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, τεχνολογικά μέσα και έργα πρόληψης, γίνεται με στόχο «να φτιάξουμε έναν ισχυρό και αξιόπιστο μηχανισμό για να αντιμετωπίσουμε όλα τα είδη των φυσικών καταστροφών».

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