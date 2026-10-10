Τουρνάς: Εντός 10 ημερών η πρώτη αρωγή στους πληγέντες της Κρήτης

Snapshot Η πρώτη αρωγή στους πληγέντες της Κρήτης από την κακοκαιρία θα καταβληθεί εντός δέκα ημερών, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την υποβολή των φακέλων.

Καταγράφηκε μείωση κατά 25% στον αριθμό των πυρκαγιών και 36% στη συνολική καμένη έκταση σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.

Η πολιτική προστασία παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα καθώς η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται και παρατηρούνται ακόμα περιστατικά πυρκαγιών.

Έγιναν 362 συλλήψεις για εμπρησμούς, εκ των οποίων 41 αφορούσαν εμπρησμούς από πρόθεση, με στόχο τον περιορισμό των ενάρξεων πυρκαγιών.

Τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές ευθύνονται για τα δύο τρίτα της συνολικής καμένης έκτασης, με δυσκολίες στην αντιμετώπιση λόγω ισχυρών ανέμων που εμπόδισαν τα εναέρια μέσα. Snapshot powered by AI

Στον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και στα χρονοδιαγράμματα καταβολής της πρώτης αρωγής στους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη αναφέρθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ «Real FM 97,8».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα διαφορετικούς φυσικούς κινδύνους, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή βιώνουμε πραγματικά την κλιματική αλλαγή. Έχουμε φωτιές στο βορρά και πλημμύρες στο νότο».

Αναφερόμενος στην καταβολή της πρώτης αρωγής στους πληγέντες από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, ο κ. Τουρνάς γνωστοποίησε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι έλεγχοι της ΔΑΕΦΚ σε κατοικίες και επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι η καταγραφή των ζημιών θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως διευκρίνισε, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την υποβολή πλήρων φακέλων, σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια, θα προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρωγής.

«Εντός δέκα ημερών, εφόσον ο φάκελος είναι άρτιος, θα φύγουν τα χρήματα να πάνε στους δημάρχους για να αποζημιωθούν οι κάτοικοι για την πρώτη αρωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εντός δεκαπέντε ημερών θα διατεθούν τα αντίστοιχα ποσά για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι η πρώτη αρωγή προς τα νοικοκυριά αφορά την αντιμετώπιση ζημιών στην οικοσυσκευή.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι, παρά την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην πρόσφατη δασική πυρκαγιά που εισήλθε στον Έβρο από τη Βουλγαρία, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτήθηκε μεγάλη κινητοποίηση, με περισσότερα από 100 πυροσβεστικά οχήματα και 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το προηγούμενο βράδυ στην περιοχή της Δεσκάτης, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά που απαιτούν άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση. «Είμαστε μέσα στην αντιπυρική, δεν έχει τελειώσει τίποτα», σημείωσε, τονίζοντας ότι η ετοιμότητα πρέπει να διατηρηθεί, κυρίως στις περιοχές όπου δεν έχουν σημειωθεί βροχοπτώσεις, καθώς και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί σημαντικές πυρκαγιές κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ο υπουργός ανέφερε ότι ο μηχανισμός προετοιμάζεται και για την επόμενη εβδομάδα, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων, αναμένεται μεταβολή του καιρού από τα δυτικά. «Οι πρώτες εικόνες είναι ότι δεν θα είναι τόσο έντονη, παρ' όλα αυτά εμείς ετοιμαζόμαστε για όλες τις περιπτώσεις, για όλα τα ενδεχόμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης προληπτικών παρεμβάσεων, όπως ο καθαρισμός χειμάρρων, ρεμάτων και υπονόμων στις πόλεις, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ακόμη και στον αστικό ιστό.

Όπως εξήγησε, η προετοιμασία του μηχανισμού βασίζεται στη συνεχή συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την επιστημονική ομάδα της Πολιτικής Προστασίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo), ώστε να αξιολογούνται έγκαιρα οι κίνδυνοι και να κινητοποιούνται οι απαραίτητες δυνάμεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, καθώς η σχετικά υψηλή θερμοκρασία της θάλασσας, σε συνδυασμό με την έλευση ψυχρών αέριων μαζών, ευνοεί τη δημιουργία έντονων καιρικών φαινομένων.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας: «Γιατί πάνω από όλα και πρώτα από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και από εκεί και πέρα η περιουσία».

Ερωτηθείς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι καταγράφηκαν περίπου 4.300 πυρκαγιές, έναντι μέσου όρου 5.650 πυρκαγιών την τελευταία εικοσαετία, σημειώνοντας μείωση περίπου 25%. Οι καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε περίπου 335.000 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 36% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στο γεγονός ότι οι καμένες αμιγώς δασικές εκτάσεις περιορίστηκαν σε περίπου 30.000 στρέμματα, καταγράφοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μείωση της τάξης του 75% σε βάθος εικοσαετίας.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η φετινή προσπάθεια επικεντρώθηκε σε δύο βασικούς στόχους: τη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και τον περιορισμό της διαθέσιμης καύσιμης ύλης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του προγράμματος AntiNero, στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη σημαντική συμβολή των πολιτών μέσω των καθαρισμών των οικοπέδων τους. «Να σας πω ότι αυτό το κάναμε με μεγάλη επιτυχία», σημείωσε αναφερόμενος στην προσπάθεια μείωσης των ενάρξεων πυρκαγιών.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κ. Τουρνάς στην εντατικοποίηση των ελέγχων και των ερευνών για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών. Όπως είπε, από τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των 37 Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε όλη την επικράτεια, έχουν επιβληθεί 856 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 362 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 41 αφορούσαν εμπρησμούς από πρόθεση.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η συστηματική διερεύνηση των περιστατικών και η αντιμετώπιση των εμπρησμών αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού των ενάρξεων πυρκαγιών.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια αυτή, τόνισε χαρακτηριστικά «είπαμε ότι θα κυνηγήσουμε και θα πιάσουμε τον εμπρηστή. Και τους πιάσαμε», επισημαίνοντας ότι εξιχνιάστηκε μεγάλος αριθμός υποθέσεων.

Αναλύοντας περαιτέρω τα στοιχεία της αντιπυρικής περιόδου, ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι τέσσερις μεγάλες πυρκαγιές ευθύνονται για περίπου 200.000 στρέμματα καμένης έκτασης, δηλαδή για σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο νότιο Ρέθυμνο στις 28 και 29 Ιουλίου, προκαλώντας καταστροφές σε περίπου 50.000 στρέμματα, καθώς και στις πυρκαγιές της Ξηρονομής Βοιωτίας, όπου κάηκαν περίπου 40.000 στρέμματα, και του Πόρτο Γερμενό, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας.

Εξηγώντας τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αντιμετώπισής τους, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ένταση των ανέμων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις κατέστησαν αδύνατη την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων.

Ειδικά για την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ανέφερε ότι από την έναρξή της, το πρωί της Παρασκευής, έως το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Αυγούστου, δόθηκαν συνολικά 51 εντολές απογείωσης σε αεροσκάφη και ελικόπτερα, τα οποία, παρά την κινητοποίησή τους, δεν κατόρθωσαν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών θυελλωδών ανέμων.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, «γιατί είχαμε την ακραία συνθήκη του ανέμου η οποία εμπόδισε τα εναέρια μέσα να πετάξουν».

Ολοκληρώνοντας την αναφορά του στην αντιπυρική περίοδο, ο κ. Τουρνάς ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα προϋποθέτουν τη συνεργασία του κρατικού μηχανισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.