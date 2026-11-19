Snapshot Ο σύλλογος «Ενεργοί Γονείς» καταγγέλλει επεισόδια στις 17 Νοεμβρίου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων εξαιτίας της συμπεριφοράς του δικηγόρου υπεράσπισης της ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ.

Ο δικηγόρος προκάλεσε οκτώ διακοπές στη δίκη με φωνές, ύβρεις και συνεχείς αντεγκλήσεις, αρνούμενος να προχωρήσει στην ουσία της υπόθεσης.

Η ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από το 2024 και κατηγορείται για έκδοση ψευδών πραγματογνωμοσυνών που αποσκοπούσαν στη γονική αποξένωση παιδιών από τους πατέρες τους.

Ο συνήγορος υπέβαλε μηνύσεις κατά δικαστών, εισαγγελέων και πολιτών, ενώ τράπηκε σε φυγή για να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι «Ενεργοί Γονείς» καλούν τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να παρέμβει για να σταματήσουν οι απειλές, ο εκφοβισμός και οι ψευδείς μηνύσεις που παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για πρωτοφανή επεισόδια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων την 17η Νοεμβρίου διατυπώνει ο σύλλογος «Ενεργοί Γονείς», βάζοντας στο στόχαστρο τη συμπεριφορά του συνηγόρου υπεράσπισης της ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας που κατηγορείται για την έκδοση ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος πατεράδων.

Όπως αναφέρει ο σύλλογος, ο δικηγόρος αναστάτωσε και ταλαιπώρησε επί δώδεκα ώρες -από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ- την Εισαγγελία, το Πρωτοδικείο, το Τριμελές και τις αστυνομικές δυνάμεις, με ύβρεις, φωνές, απειλές και συνεχείς αντεγκλήσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι «Ενεργοί Γονείς» υπενθυμίζουν ότι η ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από το 2024, λαμβάνοντας το 70% του μισθού της χωρίς να εργάζεται, καθώς κατηγορείται πως εξέδιδε ψευδείς πραγματογνωμοσύνες επί πληρωμή και κατά παραγγελία, με σκοπό τη γονική αποξένωση παιδιών από τους πατέρες τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία του συλλόγου, αφού όλα τα αιτήματα του συνηγόρου απορρίφθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά –ανάμεσά τους και το αίτημα να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών-, εκείνος δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης. Αντί γι' αυτό, όπως υποστηρίζουν οι «Ενεργοί Γονείς», συνέχισε να υποβάλλει αιτήματα φωνάζοντας, ηχογραφώντας τη διαδικασία και διαβάζοντας άσχετα κείμενα από το κινητό του μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, προκαλώντας οκτώ διακοπές της συνεδρίασης.

Οι καταγγέλλοντες περιγράφουν ευθεία επίθεση κατά της έδρας. Κατά τα όσα μεταφέρουν, ο δικηγόρος δήλωσε πως η πρόεδρος και η εισαγγελέας δεν διαθέτουν τη βασική αντιληπτική ικανότητα και επάρκεια, τις χαρακτήρισε επίορκες και ισχυρίστηκε ότι εκτελούν εντολές άνωθεν.

Κατηγόρησε ακόμη και τη γραμματέα πως εσκεμμένα δεν κρατά πρακτικά και δεν ενεργοποιεί την ηχογράφηση για να αποκρύψει την αλήθεια. Όπως προσθέτει ο σύλλογος, στράφηκε και κατά του κοινού, δείχνοντας έναν προς έναν τους παρισταμένους και χαρακτηρίζοντας ολόκληρο το ακροατήριο «εγκληματική οργάνωση», η οποία δήθεν προστατεύει «ανώμαλους και παιδεραστές».

Στην καταγγελία σημειώνεται πως ο συνήγορος υπέβαλε μήνυση κατά της εισαγγελέως, αλλά και εναντίον ενός αγνώστου σε εκείνον παρισταμένου, αμφισβητώντας ακόμη και την ταυτότητα που επέδειξε στην έδρα. Κατά τους «Ενεργούς Γονείς», στόχος ήταν να οδηγηθεί τεχνηέντως η δίκη –η οποία μετρά ήδη επτά αναβολές– σε δεύτερη διακοπή.

Όταν η υπόθεση που αφορούσε τον ίδιο οδηγήθηκε στο Τριμελές, αποκαλύφθηκε, σύμφωνα πάντα με τον σύλλογο, ότι είχε ήδη υποβάλει άλλες δύο μηνύσεις σε δικαστή και εισαγγελέα της σύνθεσης, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δηλώσουν αποχή, ζητώντας την άμεση αντικατάστασή τους μέσα στη νύχτα. Όταν δε ο πολίτης από το ακροατήριο δήλωσε ότι θα καταθέσει μήνυση για εξύβριση, απειλή και συκοφαντική δυσφήμιση, ο δικηγόρος –που κατά την καταγγελία έχει μηνύσει και αστυνομικό– τράπηκε σε φυγή για να αποφύγει τη σύλληψη και την προσαγωγή στο τμήμα.

Κλείνοντας την παρέμβασή τους, οι «Ενεργοί Γονείς» απευθύνουν ερώτημα προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ζητώντας να μπει τέλος σε τέτοιες πρακτικές: «Ως πότε οι αξιότιμοι, άοκνοι, τίμιοι λειτουργοί και θεματοφύλακες της Δικαιοσύνης, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι και γραμματείς, θα πέφτουν θύματα απειλών, εκφοβισμού και ψευδών μηνύσεων από έναν συγκεκριμένο δικομανή “δικηγόρο” ο οποίος αδιαφορεί προκλητικά για την απονομή Δικαίου και περιφρονεί τον κώδικα δεοντολογίας;» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

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