Snapshot Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου καταγράφηκαν υψηλές θερμοκρασίες που δεν αντιστοιχούν στην εποχή.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 27,5°C και σημειώθηκε στο Δίον Πιερίας.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες εντοπίστηκαν κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και στα βόρεια της Κρήτης.

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Snapshot powered by AI

Κάθε άλλο παρά Νοέμβριο θυμίζει ο καιρός τις τελευταίες μέρες.

Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας την Πέμπτη 19.11. Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί κυρίως σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία έως τις 16:50 της Πέμπτης 19.11 έχει καταγραφεί στο μετεωρολογικό σταθμό στο Δίον Πιερίας και είναι ίση με 27.5˚C.

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών στη χώρα έως τις 16:50 της Πέμπτης 19.11.2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Μίνι «καλοκαίρι» στη χώρα, λοιπόν, και με κοντομάνικα κατέγραψαν οι κάμερες Αθηναίους και τουρίστες: «Από τους πιο ζεστούς Νοέμβριους που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια» λέει ο διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος.

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