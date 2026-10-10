Κρίστα Πάικ: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Στη φυλακή η συνέχεια της ανάρρωσής της
Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση στις 30 Σεπτεμβρίου·
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- Η Κρίστα Πάικ έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε ξανά στη φυλακή μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί.
- Η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση είχε προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω αναπνευστικής λειτουργίας της Πάικ μετά τις ενέσεις.
- Οι δικηγόροι της δηλώνουν ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη μέσα στη φυλακή και θα παρακολουθούν την ανάρρωσή της.
Η Christa Pike έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε ξανά στη φυλακή, περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της.
Ο Stephen Ferrell και ο Luke Ihnen από τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες Υπεράσπισης του Ανατολικού Τενεσσί, καθώς και ο Randy Spivey και η Kelly Gleason δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η πελάτισσά τους θα συνεχίσει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και ότι θα παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής της.
Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση στις 30 Σεπτεμβρίου· ωστόσο, μετά τη χορήγηση των ενέσεων, φαινόταν να αναπνέει ακόμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.