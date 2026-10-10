Κρίστα Πάικ: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Στη φυλακή η συνέχεια της ανάρρωσής της

Snapshot Η Κρίστα Πάικ έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε ξανά στη φυλακή μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί.

Η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση είχε προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω αναπνευστικής λειτουργίας της Πάικ μετά τις ενέσεις.

Οι δικηγόροι της δηλώνουν ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη μέσα στη φυλακή και θα παρακολουθούν την ανάρρωσή της. Snapshot powered by AI

Η Christa Pike έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε ξανά στη φυλακή, περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της.

Ο Stephen Ferrell και ο Luke Ihnen από τις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες Υπεράσπισης του Ανατολικού Τενεσσί, καθώς και ο Randy Spivey και η Kelly Gleason δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι η πελάτισσά τους θα συνεχίσει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και ότι θα παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής της.

Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση στις 30 Σεπτεμβρίου· ωστόσο, μετά τη χορήγηση των ενέσεων, φαινόταν να αναπνέει ακόμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

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