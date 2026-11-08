Νεκροί δύο αλεξιπτωτιστές στην Καλιφόρνια - Μπλέχτηκαν τα αλεξίπτωτά τους στον αέρα

Snapshot Δύο αλεξιπτωτιστές έχασαν τη ζωή τους στην Καλιφόρνια μετά από σύγκρουση στον αέρα που προκάλεσε το μπλέξιμο των αλεξιπτώτων τους.

Το δυστύχημα συνέβη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Skydive Elsinore, κοντά στη λίμνη Έλσινορ.

Οι δύο άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους, ηλικίας 56 και 29 ετών, ήταν έμπειροι και συμμετείχαν σε οργανωμένη δραστηριότητα ελεύθερης πτώσης.

Η σύγκρουση έγινε σε ύψος περίπου 46 μέτρων, ενώ ετοιμάζονταν να προσγειωθούν.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Σε τραγωδία κατέληξε μια οργανωμένη εκδήλωση ελεύθερης πτώσης στην Καλιφόρνια, όταν δύο αλεξιπτωτιστές έχασαν τη ζωή τους, αφού συγκρούστηκαν στον αέρα, με αποτέλεσμα να μπλεχτούν τα αλεξίπτωτά τους και να πέσουν στο έδαφος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Skydive Elsinore, στην περιοχή της λίμνης Έλσινορ.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι δύο άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως η 56χρονη Τζόρτζια Τζιν και ο 29χρονος Λέβι Πιμεντέλ, ήταν έμπειροι αλεξιπτωτιστές, που συμμετείχαν σε οργανωμένη δραστηριότητα ελεύθερης πτώσης.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η ελεύθερη πτώση και το άνοιγμα των αλεξιπτώτων πραγματοποιήθηκαν κανονικά, χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, ενώ οι δύο αλεξιπτωτιστές ετοιμάζονταν να προσγειωθούν, συγκρούστηκαν σε ύψος περίπου 46 μέτρων πάνω από το έδαφος.

«Η σύγκρουση προκάλεσε την εμπλοκή των αλεξίπτωτων τους και οι δύο υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς όταν έφτασαν στο έδαφος», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Ρίβερσαϊντ, οι δύο αλεξιπτωτιστές υπέστησαν σοβαρότατους τραυματισμούς και μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, και οι δύο αλεξιπτωτιστές υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συγκρούστηκαν οι δύο αλεξιπτωτιστές μεταξύ τους.