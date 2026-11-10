Παρολίγον τραγωδία: Aεροσκάφος έστριψε μπροστά από άλλο αεροπλάνο που απογειωνόταν

Snapshot Αεροσκάφος της Air France έκανε μη εξουσιοδοτημένη στροφή κατά την απογείωση από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, μπαίνοντας στην πορεία άλλου αεροσκάφους.

Η πτήση της American Airlines απογειώθηκε από παράλληλο διάδρομο και κινδύνευσε να συγκρουστεί με το αεροσκάφος της Air France.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε άμεσα διορθωτικές οδηγίες στο αεροσκάφος της Air France για να αποφευχθεί το ατύχημα.

Τα δύο αεροσκάφη πλησίασαν σε απόσταση περίπου 4.000 ποδιών οριζόντια και λιγότερο από 1.000 πόδια κατακόρυφα πριν απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Ο ελεγκτής επιβεβαίωσε ότι η απόκλιση από την πορεία οφείλεται σε λάθος του πιλότου της Air France παρά τις σωστές οδηγίες. Snapshot powered by AI

Ένα αεροσκάφος της Air France που απογειωνόταν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες έκανε λάθος στροφή νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μπαίνοντας στην πορεία ενός αεροσκάφους της American Airlines, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το περιστατικό συνέβη όταν η πτήση 28 της Air France, ένα Airbus A350 με προορισμό την Ταϊτή, απογειώθηκε και έκανε μια «μη εξουσιοδοτημένη στροφή» προς τα νότια, ανέφερε η FAA.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η πτήση 1660 της American Airlines, ένα Airbus A321 με προορισμό το Ντάλας, έλαβε άδεια απογείωσης από έναν παράλληλο διάδρομο, κατευθυνόμενη κατευθείαν προς το άλλο αεροσκάφος.

«Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας εξέδωσε αμέσως διορθωτικές οδηγίες προς την πτήση της Air France», ανέφερε η FAA σε δήλωσή της.

«Air France 028 heavy, πετάξτε αμέσως προς την κατεύθυνση 270», προειδοποίησε ο ελεγκτής τους πιλότους σε ηχογράφηση που καταγράφηκε από το ATC.com. «Σας δόθηκε εντολή να ανεβείτε… όχι να στρίψετε προς μια κατεύθυνση».

Στο σημείο όπου βρέθηκαν πιο κοντά, τα δύο αεροσκάφη απείχαν περίπου 4.000 πόδια μεταξύ τους και βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη των 1.000 ποδιών το ένα από το άλλο ως προς το υψόμετρο, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Flightradar24. Αφού απομακρύνθηκαν το ένα από το άλλο, και τα δύο αεροσκάφη συνέχισαν με ασφάλεια προς τους προορισμούς τους.

«Συγγνώμη για αυτό», είπε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στους πιλότους της American. «Αυτό το αεροσκάφος μόλις στράφηκε μπροστά σας. Είχαν λάβει οδηγίες ότι ακολουθούσαν τη σωστή πορεία αναχώρησης, αλλά, ξέρετε, υπήρξε απόκλιση από τον πιλότο».

Ο όρος «απόκλιση πιλότου» αναφέρεται σε ενέργεια που πραγματοποιείται κατά παράβαση των οδηγιών του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές κυρώσεις.Το CNN επικοινώνησε με την Air France και την American Airlines για περισσότερες πληροφορίες.

Το περιστατικό που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία στο Λος Άντζελες έρχεται μήνες μετά από ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε εν μέρει από αεροπορικά περιστατικά μεγάλης δημοσιότητας, μεταξύ των οποίων αεροπορικά δυστυχήματα, αναγκαστικές προσγειώσεις και πολλαπλά ξεχωριστά περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία.

Τα περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία στον αέρα μπορούν να συμβούν για διάφορους λόγους και με διαφορετικούς βαθμούς σοβαρότητας.Τον Ιούνιο, πιλότοι της Delta Air Lines ακύρωσαν την προσέγγισή τους για προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης, καθώς μια πτήση της American Airlines επιτάχυνε για απογείωση σε διασταυρούμενο διάδρομο προσγείωσης.

Με πληροφορίες από CNN

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