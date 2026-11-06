Πανδαιμόνιο στις ευρωπαϊκές πτήσεις: Φάρσες ή υβριδική επίθεση οι απειλές για βόμβες;

Snapshot Ψευδείς απειλές για βόμβες έχουν διαταράξει τουλάχιστον 25 ευρωπαϊκές πτήσεις σε τρεις ημέρες, προκαλώντας αναγκαστικές προσγειώσεις και συνοδεία στρατιωτικών αεροσκαφών.

Υποψίες υπάρχουν για συντονισμένες φάρσες ή υβριδική επίθεση από κρατικό παράγοντα, με ιδιαίτερη εστίαση στη Ρωσία και τους συμμάχους της.

Τα απειλητικά email προέρχονται από παραβιασμένες ή ανώνυμες διευθύνσεις, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές συνεργάζονται διεθνώς για τον εντοπισμό των δραστών.

Η Μόσχα αρνείται συμμετοχή, αλλά ειδικοί θεωρούν ότι η τακτική ταιριάζει με ρωσικές μεθόδους αποσταθεροποίησης μέσω υβριδικού πολέμου.

Οι ψευδείς απειλές προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις λόγω των κανόνων που απαιτούν να αντιμετωπίζονται ως πραγματικές μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Snapshot powered by AI

Ψευδείς απειλές για βόμβες διαταράσσουν τις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα σε τουλάχιστον 25 πτήσεις σε τρεις ημέρες.

Οι κανόνες απαιτούν οι απειλές κατά τη διάρκεια της πτήσης να αντιμετωπίζονται ως πραγματικές έως ότου αποδειχθεί το αντίθετο, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις.

Η Ιταλία σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσει μια πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη. Ο στρατός της Βουλγαρίας συνόδευσε αεροσκάφη που άλλαξαν πορεία. Μια πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εξετράπη προς τη στρατιωτική αεροπορική βάση Évreux της Γαλλίας. Η τσεχική αστυνομία έλεγξε τέσσερις πτήσεις με προορισμό την Πράγα, ενώ οι ισπανικές αρχές αντιμετώπισαν τρεις απειλές κατά πτήσεων της Air Europa και της Iberia μέσα σε 20 λεπτά.

Προς τα πού κινούνται οι υποψίες

Και το ερώτημα είναι αν πρόκειται για συντονισμένες φάρσες ή αν τα περιστατικά αυτά εντάσσονται σε ένα μοτίβο υβριδικού πολέμου από κρατικό παράγοντα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ψευδείς απειλές συμβαίνουν καθημερινά, αλλά αυτός ο όγκος αξιόπιστων συναγερμών φαίνεται να είναι συντονισμένος.

Η Πολωνία, η Δανία, η Ρουμανία και η Γερμανία κατηγόρησαν πρόσφατα τη Μόσχα για επιχειρήσεις «γκρίζας ζώνης», συμπεριλαμβανομένων εισβολών με drones, κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ και ενός σχεδίου επίθεσης με εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον φορτηγών αεροσκαφών αυτό το καλοκαίρι.

Ευρωπαϊκές ενημερώσεις για θέματα ασφάλειας έχουν επίσης συνδέσει ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν με τοπικές υβριδικές επιχειρήσεις και παρεμβάσεις σε υποδομές.

Σύμφωνα με τις αναφορές, «η απλή πρόκληση αναστάτωσης θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία από όσους πραγματοποιούν τις φάρσες». Πιθανότατα, καθώς οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας προχωρούν στη φάση της έρευνας, θα γίνονται όλο και περισσότερες κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας ή των συμμάχων της, όπως για παράδειγμα της Λευκορωσίας. Ωστόσο, σε αυτό το αρχικό στάδιο, τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης έχουν τονίσει ότι «οι αρχικές έρευνες σε ορισμένα από τα αεροσκάφη δεν αποκάλυψαν τίποτα ύποπτο». Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Από πού προήλθαν τα email

Υπάρχει υποψία για συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πίσω από τις ψευδείς απειλές για βόμβες σε αρκετές εμπορικές πτήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ως εκ τούτου, έχουν ενεργοποιηθεί διεθνή κανάλια συνεργασίας για τον εντοπισμό των διακομιστών μέσω των οποίων διήλθαν τα email που ανακοίνωναν τις βόμβες σε εμπορικά αεροσκάφη, καθώς και των διευθύνσεων IP για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, τα email προφανώς προήλθαν από παραβιασμένες διευθύνσεις ή από διευθύνσεις email που προσφέρουν υπηρεσίες ανωνυμοποίησης, όπως η Proton Mail.

Ο Φίλιπ Μπάουμ, επισκέπτης καθηγητής αεροπορικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι, δήλωσε στην εφημερίδα «The Guardian»: «Οι περισσότερες προέρχονται από άτομα που το θεωρούν αστείο ή θέλουν να καθυστερήσουν μια πτήση για κάποιο λόγο. Αν ο κλάδος ανταποκρινόταν σε κάθε αβάσιμη απειλή, οι πτήσεις θα σταματούσαν εντελώς. Η πραγματικότητα είναι ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις που ενδεχομένως επιθυμούν να εισάγουν λαθραία μια βόμβα σε μια πτήση δεν το ανακοινώνουν, αλλά αναλαμβάνουν την ευθύνη μετά τις επιθέσεις».

Ωστόσο, αφού τα αεροσκάφη αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν αιφνίδιες αναγκαστικές προσγειώσεις, ο Μπάουμ σημείωσε ότι αυτό «υποδηλώνει ότι οι απειλές είναι αξιόπιστες και συγκεκριμένες ως προς τη φύση τους, και ως εκ τούτου πρέπει να αντιδράσουμε αναλόγως».

Μπορεί να φταίει η Ρωσία;

Ενώ η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε «βρώμικα κόλπα», εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας υποψιάζονται ότι το Κρεμλίνο διεξάγει μια εκστρατεία «υβριδικού πολέμου» με σκοπό να σπείρει τον πανικό στους δυτικούς κόμβους μεταφορών.

Πιστεύουν ότι εχθρικές ξένες δυνάμεις καταφεύγουν όλο και περισσότερο σε «μαριονέτες» που προσλαμβάνονται μέσω του διαδικτύου για να προκαλέσουν αναστάτωση.

Ο Έρικ Σούτεν, εμπειρογνώμονας αεροπορικής ασφάλειας της Dyami και πρώην αξιωματικός σύνδεσμος των ολλανδικών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε στην εφημερίδα «The i Paper» ότι το κύμα προειδοποιήσεων συνάδει με τις ρωσικές τακτικές αποσταθεροποίησης. Όπως είπε: «Αν εξετάσει κανείς τον τρόπο δράσης και τις διαταραχές, αυτό ταιριάζει με τον τρόπο που λειτουργούν αυτή τη στιγμή κρατικοί παράγοντες όπως η Ρωσία».

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