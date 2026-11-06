Πανδαιμόνιο στις ευρωπαϊκές πτήσεις: Φάρσες ή υβριδική επίθεση οι απειλές για βόμβες;

Οι έρευνες αναζητούν από πού προήλθαν τα απειλητικά email και συγκρίνουν τη μεθοδολογία 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πανδαιμόνιο στις ευρωπαϊκές πτήσεις: Φάρσες ή υβριδική επίθεση οι απειλές για βόμβες;
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ψευδείς απειλές για βόμβες έχουν διαταράξει τουλάχιστον 25 ευρωπαϊκές πτήσεις σε τρεις ημέρες, προκαλώντας αναγκαστικές προσγειώσεις και συνοδεία στρατιωτικών αεροσκαφών.
  • Υποψίες υπάρχουν για συντονισμένες φάρσες ή υβριδική επίθεση από κρατικό παράγοντα, με ιδιαίτερη εστίαση στη Ρωσία και τους συμμάχους της.
  • Τα απειλητικά email προέρχονται από παραβιασμένες ή ανώνυμες διευθύνσεις, ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές συνεργάζονται διεθνώς για τον εντοπισμό των δραστών.
  • Η Μόσχα αρνείται συμμετοχή, αλλά ειδικοί θεωρούν ότι η τακτική ταιριάζει με ρωσικές μεθόδους αποσταθεροποίησης μέσω υβριδικού πολέμου.
  • Οι ψευδείς απειλές προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις λόγω των κανόνων που απαιτούν να αντιμετωπίζονται ως πραγματικές μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
Snapshot powered by AI

Ψευδείς απειλές για βόμβες διαταράσσουν τις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα σε τουλάχιστον 25 πτήσεις σε τρεις ημέρες.

Οι κανόνες απαιτούν οι απειλές κατά τη διάρκεια της πτήσης να αντιμετωπίζονται ως πραγματικές έως ότου αποδειχθεί το αντίθετο, γεγονός που προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις.

Η Ιταλία σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσει μια πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη. Ο στρατός της Βουλγαρίας συνόδευσε αεροσκάφη που άλλαξαν πορεία. Μια πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εξετράπη προς τη στρατιωτική αεροπορική βάση Évreux της Γαλλίας. Η τσεχική αστυνομία έλεγξε τέσσερις πτήσεις με προορισμό την Πράγα, ενώ οι ισπανικές αρχές αντιμετώπισαν τρεις απειλές κατά πτήσεων της Air Europa και της Iberia μέσα σε 20 λεπτά.

Προς τα πού κινούνται οι υποψίες

Και το ερώτημα είναι αν πρόκειται για συντονισμένες φάρσες ή αν τα περιστατικά αυτά εντάσσονται σε ένα μοτίβο υβριδικού πολέμου από κρατικό παράγοντα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ψευδείς απειλές συμβαίνουν καθημερινά, αλλά αυτός ο όγκος αξιόπιστων συναγερμών φαίνεται να είναι συντονισμένος.

phseis.jfif

Η Πολωνία, η Δανία, η Ρουμανία και η Γερμανία κατηγόρησαν πρόσφατα τη Μόσχα για επιχειρήσεις «γκρίζας ζώνης», συμπεριλαμβανομένων εισβολών με drones, κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ και ενός σχεδίου επίθεσης με εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον φορτηγών αεροσκαφών αυτό το καλοκαίρι.

Ευρωπαϊκές ενημερώσεις για θέματα ασφάλειας έχουν επίσης συνδέσει ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν με τοπικές υβριδικές επιχειρήσεις και παρεμβάσεις σε υποδομές.

Σύμφωνα με τις αναφορές, «η απλή πρόκληση αναστάτωσης θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία από όσους πραγματοποιούν τις φάρσες». Πιθανότατα, καθώς οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας προχωρούν στη φάση της έρευνας, θα γίνονται όλο και περισσότερες κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας ή των συμμάχων της, όπως για παράδειγμα της Λευκορωσίας. Ωστόσο, σε αυτό το αρχικό στάδιο, τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης έχουν τονίσει ότι «οι αρχικές έρευνες σε ορισμένα από τα αεροσκάφη δεν αποκάλυψαν τίποτα ύποπτο». Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Από πού προήλθαν τα email

Υπάρχει υποψία για συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο πίσω από τις ψευδείς απειλές για βόμβες σε αρκετές εμπορικές πτήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ως εκ τούτου, έχουν ενεργοποιηθεί διεθνή κανάλια συνεργασίας για τον εντοπισμό των διακομιστών μέσω των οποίων διήλθαν τα email που ανακοίνωναν τις βόμβες σε εμπορικά αεροσκάφη, καθώς και των διευθύνσεων IP για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, τα email προφανώς προήλθαν από παραβιασμένες διευθύνσεις ή από διευθύνσεις email που προσφέρουν υπηρεσίες ανωνυμοποίησης, όπως η Proton Mail.

Ο Φίλιπ Μπάουμ, επισκέπτης καθηγητής αεροπορικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι, δήλωσε στην εφημερίδα «The Guardian»: «Οι περισσότερες προέρχονται από άτομα που το θεωρούν αστείο ή θέλουν να καθυστερήσουν μια πτήση για κάποιο λόγο. Αν ο κλάδος ανταποκρινόταν σε κάθε αβάσιμη απειλή, οι πτήσεις θα σταματούσαν εντελώς. Η πραγματικότητα είναι ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις που ενδεχομένως επιθυμούν να εισάγουν λαθραία μια βόμβα σε μια πτήση δεν το ανακοινώνουν, αλλά αναλαμβάνουν την ευθύνη μετά τις επιθέσεις».

Ωστόσο, αφού τα αεροσκάφη αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν αιφνίδιες αναγκαστικές προσγειώσεις, ο Μπάουμ σημείωσε ότι αυτό «υποδηλώνει ότι οι απειλές είναι αξιόπιστες και συγκεκριμένες ως προς τη φύση τους, και ως εκ τούτου πρέπει να αντιδράσουμε αναλόγως».

Μπορεί να φταίει η Ρωσία;

Ενώ η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε «βρώμικα κόλπα», εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας υποψιάζονται ότι το Κρεμλίνο διεξάγει μια εκστρατεία «υβριδικού πολέμου» με σκοπό να σπείρει τον πανικό στους δυτικούς κόμβους μεταφορών.

Πιστεύουν ότι εχθρικές ξένες δυνάμεις καταφεύγουν όλο και περισσότερο σε «μαριονέτες» που προσλαμβάνονται μέσω του διαδικτύου για να προκαλέσουν αναστάτωση.

Ο Έρικ Σούτεν, εμπειρογνώμονας αεροπορικής ασφάλειας της Dyami και πρώην αξιωματικός σύνδεσμος των ολλανδικών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε στην εφημερίδα «The i Paper» ότι το κύμα προειδοποιήσεων συνάδει με τις ρωσικές τακτικές αποσταθεροποίησης. Όπως είπε: «Αν εξετάσει κανείς τον τρόπο δράσης και τις διαταραχές, αυτό ταιριάζει με τον τρόπο που λειτουργούν αυτή τη στιγμή κρατικοί παράγοντες όπως η Ρωσία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ στρίμωξε το ΠΑΣΟΚ με το νομοσχέδιο Πιερρακάκη - Η αριθμητική της Βουλής και το παράδοξο της Χαριλάου Τρικούπη

07:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πάτρα: Ξεκινά η δίκη της Μουρτζούκου για τις δολοφονίες τριών παιδιών

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Πανδαιμόνιο στις ευρωπαϊκές πτήσεις: Φάρσες ή υβριδική επίθεση οι απειλές για βόμβες;

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόντιση καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου: Μέσα στα επόμενα 24ωρα η έκδοση NAVTEX

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Από το Ορμούζ, στους χάκερς ψυγείων και τις «φάρσες» για βόμβες στα αεροπλάνα: Η «θηλιά» στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

06:52LIFESTYLE

ΕΡΤ: Eurovision, Τσαφούλιας και Ντενίση – Όλα τα σχέδια της δημόσιας τηλεόρασης

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Εντός έδρας υποχρέωση κόντρα στους φορμαρισμένους Σέρβους

06:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμπελόκηποι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία - Προκλήθηκε φωτιά και υλικές ζημιές από την έκρηξη

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Νέες βροχές από την Κυριακή

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΣΔΕ 2026: Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης οι καθυστερήσεις στα ΚΥΔ – Υποψίες ακόμη και για σκόπιμη υπονόμευση

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla: Η εντυπωσιακή «πτήση» του νέου Roadster μέσα από τις κάμερες του αυτοκινήτου – Δείτε το βίντεο

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου

04:28ΕΡΓΑΣΙΑ

59η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο, τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Τώρα θα πάρουμε μια απόφαση… Ίσως χρειαστεί να καταστρέψω και την υπόλοιπη χώρα»

03:40ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ δυτικά της Μυτιλήνης

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

02:52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota: Επιστρέφει η θρυλική Celica στο WRC – Δύο εργοστασιακές ομάδες με διαφορετικά αγωνιστικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:23ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb - Γιώργος Μαζωνάκης: Ποια ουσία από όσες ανιχνεύθηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις οδήγησε στον θάνατό του

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Νέες βροχές από την Κυριακή

05:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tesla: Η εντυπωσιακή «πτήση» του νέου Roadster μέσα από τις κάμερες του αυτοκινήτου – Δείτε το βίντεο

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονικό αμόκ στην Τουρκία με 8 νεκρούς: Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών πριν συλληφθεί

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πορτοφόλι στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Λαμία: Νεκρός γνωστός επαγγελματίας σε τροχαίο - Χτύπησε αγριογούρουνο και εκτοξεύτηκε

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Οι ηλικιωμένοι ζητούν επίμονα, οι νέοι το αναβάλουν», είπε στο Newsbomb η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Τουρκία: Οπλισμένος με καραμπίνα εκτελεί κόσμο - Στους 8 οι νεκροί, άφαντος ο δράστης

06:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμπελόκηποι: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία - Προκλήθηκε φωτιά και υλικές ζημιές από την έκρηξη

17:31ΥΓΕΙΑ

5 ενδείξεις καρκίνου του παχέος εντέρου που μοιάζουν με συνηθισμένα πεπτικά προβλήματα

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Από το Ορμούζ, στους χάκερς ψυγείων και τις «φάρσες» για βόμβες στα αεροπλάνα: Η «θηλιά» στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Έρχεται μεγάλη συμφωνία που μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός για τα υπόγεια αποθέματα νερού - Δραματικές συνέπειες για το νησί σύμφωνα με νέα έρευνα

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο στην Αττική - Μέχρι πότε θα κρατήσει το κύμα ψύχους και πότε αλλάζει το σκηνικό

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγίδα ρευστοποιήσεων στη Wall Street – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες, χάθηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ