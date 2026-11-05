Απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα - Μαρτυρίες επιβατών: «Ήταν τρέλα, τρομακτικό. Πραγματικά ήταν»

Οι περιγραφές των επιβατών για όσα συνέβησαν 

Μάνος Χατζηγιάννης

Απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα - Μαρτυρίες επιβατών: «Ήταν τρέλα, τρομακτικό. Πραγματικά ήταν»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι επιβάτες περιέγραψαν το κλίμα στο αεροπλάνο ως τρομακτικό και γεμάτο ένταση.
  • Ένα στρατιωτικό τζετ συνόδευσε τις πτήσεις μέχρι την αναγκαστική προσγείωση σε στρατιωτικό αεροδρόμιο.
  • Οι επιβάτες ενημερώθηκαν καθυστερημένα για την απειλή και παρέμειναν στον αέρα πριν την προσγείωση.
  • Μετά την προσγείωση, οι επιβάτες εξετάστηκαν και τους προσφέρθηκε φαγητό κατά την αναμονή.
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Μαρτυρίες επιβατών που βρέθηκαν σε κάποιες από τις πτήσεις, για τις οποίες υπήρξε σήμερα απειλή για βόμβα, περιέγραψαν το κλίμα που επικράτησε στην καμπίνα των αεροπλάνων.

Μια πτήση Δουβλίνου - Ρώμης εξετράπη της πορείας της στη Γαλλία και ένας Ιταλός επιβάτης, o Nicola Timpone, ανέφερε σύμφωνα με την Corriere della Serra: «Ένα στρατιωτικό τζετ πέταξε δίπλα μας. Τελικά προσγειωθήκαμε και βρεθήκαμε σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο περιτριγυρισμένοι από πυροσβέστες, αστυνομικούς και πολλά ασθενοφόρα. Μας έβαλαν σε έναν δευτερεύοντα διάδρομο προσγείωσης, μας σταμάτησαν και είμαστε ακόμα στο αεροπλάνο περιμένοντας να καταλάβουμε τι συνέβαινε...»

Επίσης μια επιβάτιδα σε πτήση της Aer Lingus, η οποία εξετράπη προς τη Γαλλία μετά από απειλή για βόμβα, χαρακτήρισε τα γεγονότα που οδήγησαν στην εκτροπή ως «τρέλα». Η Katie McAteer δήλωσε στην εκπομπή News At One του RTÉ Radio 1 ότι οι επιβάτες ενημερώθηκαν για το πρόβλημα περίπου μία ώρα και 15 λεπτά μετά την απογείωση της πτήσης από το Δουβλίνο με προορισμό τη Ρώμη. «Λοιπόν, ήμασταν στο αεροπλάνο και όλα πήγαιναν καλά. Είχαμε πετάξει περίπου μία ώρα, μία ώρα και 15 λεπτά, όταν ο πιλότος είπε ότι υπήρχε πρόβλημα με το αεροπλάνο και ότι θα έπρεπε να προσγειωθούμε στο Παρίσι».

Η κ. ΜακΆτιρ είπε ότι είχε ενημερωθεί για προηγούμενες απειλές για βόμβα που είχαν επηρεάσει πτήσεις τις τελευταίες ημέρες. Όταν είδε ένα μαχητικό αεροσκάφος να πετάει δίπλα τους, είπε: «Εκείνη τη στιγμή, όλοι καταλάβαμε περίπου τι συνέβαινε».

«Λίγα λεπτά αργότερα, ο πιλότος μίλησε ξανά. Για να είμαστε δίκαιοι, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ ενημερωτικός, και είπε: “Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε δει στις ειδήσεις τι συμβαίνει”, πρόσθεσε.

«Είπε ότι δεν φαίνεται να είναι αξιόπιστο, αλλά ότι η γαλλική πολεμική αεροπορία μας ζήτησε να προσγειωθούμε σε μια αεροπορική βάση στη Γαλλία, οπότε παραμείναμε στον αέρα για αρκετή ώρα κάνοντας κύκλους και τελικά προσγειωθήκαμε».

Περιγράφοντας τα γεγονότα των τελευταίων ωρών ως «τρέλα», η κ. ΜακΆτιρ είπε ότι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν έξω από το αεροπλάνο, εξετάστηκαν για να βεβαιωθεί ότι είναι εντάξει και τους δόθηκε φαγητό κατά την αναμονή. «Για να είμαι ειλικρινής, ήταν τρομακτικό. Πραγματικά ήταν», είπε.

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