Βακτήρια που «τρώνε» τη σάρκα εντοπίστηκαν σε ύδατα – Τα θύματα μπορεί να πεθάνουν μέσα σε 48 ώρες

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με περιβαλλοντικούς παράγοντες και ανθρώπινες παρεμβάσεις

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το βακτήριο vibrio vulnificus εντοπίστηκε σε υδάτινα σώματα του Long Island και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις με θνησιμότητα έως 20 μέσα σε 48 ώρες.
  • Η εξάπλωση του βακτηρίου συνδέεται με αυξημένη ροή αζώτου στα νερά λόγω παλαιών συστημάτων αποχέτευσης και άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Το άζωτο ευνοεί την ανάπτυξη επιβλαβών φυκιών που μειώνουν το οξυγόνο και δημιουργούν συνθήκες για παθογόνα βακτήρια.
  • Τοξίνες από φύκια συσσωρεύονται σε θαλάσσιους οργανισμούς, προκαλώντας απώλειες στον κλάδο της αλιείας.
  • Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.
Η πρόσφατη ανακάλυψη του βακτηρίου vibrio vulnificus σε υδάτινα σώματα του Long Island εξελίσσεται σε έναν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το συγκεκριμένο βακτήριο, ευρέως γνωστό ως «σαρκοφάγο», μπορεί να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω ανοιχτών πληγών και να προκαλέσει βαριά λοίμωξη, με ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 20% μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Η παρουσία του δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, καθώς είχε εντοπιστεί ήδη από το 2023, όταν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μόλυνση. Ωστόσο, τα νεότερα ευρήματα δείχνουν ότι η εξάπλωσή του συνεχίζεται, με πολλαπλές εστίες να καταγράφονται σε λίμνες και κόλπους της περιοχής. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με περιβαλλοντικούς παράγοντες και ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η αυξημένη ροή αζώτου στα υδάτινα οικοσυστήματα, κυρίως λόγω παλαιών συστημάτων αποχέτευσης. Το άζωτο αυτό τροφοδοτεί την ανάπτυξη επιβλαβών φυκιών, τα οποία όχι μόνο μειώνουν τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό αλλά δημιουργούν και ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. Σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων, το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον όπου τέτοια βακτήρια μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η επίδραση των τοξινών που παράγονται από τα φύκια, οι οποίες συσσωρεύονται σε θαλάσσιους οργανισμούς, όπως τα οστρακοειδή. Ορισμένες από αυτές τις ουσίες είναι εξαιρετικά ισχυρές, γεγονός που έχει ήδη επιφέρει σημαντικές απώλειες στον κλάδο της αλιείας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ιδιαίτερα όταν εκτίθενται σε μολυσμένα νερά κατά τους θερινούς μήνες. Αν και δεν έχουν καταγραφεί νέοι θάνατοι μετά το 2023, η αυξανόμενη θερμοκρασία και η περιβαλλοντική επιβάρυνση καθιστούν τον κίνδυνο διαρκώς πιο έντονο.

09:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 12χρονος ληστής στην Πάτρα – Απείλησε με μαχαίρι πεζό

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βουβός θρήνος στις Δαφνές για την 43χρονη Ελευθερία - Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Οκτώ μετασεισμούς έχει δώσει το ρήγμα μετά τα 5,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιεράπετρας

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Τεράστιο κομμάτι παγετώνα μπλοκάρει την κύρια διαδρομη αναρρίχησης στην περίοδο αιχμής

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 8 SOS για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Κρήτη - δήμαρχος Ιεράπετρας: «Δεν αναφέρθηκαν ζημιές, κανονικά λειτουργούν τα σχολεία»

08:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Προειδοποίηση από Τσελέντη - «Μακριά από τη θάλασσα για σεισμικό κύμα»

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το πρόσωπό του είναι τόσο παραμορφωμένο που θα χρειαστεί πλαστική επέμβαση - 'Εχει σοβαρά εγκαύματα στα χείλη και δυσκολεύεται να μιλήσει

07:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τεντωμένο σχοινί ο ΣΥΡΙΖΑ - Πώς τον επηρεάζουν οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στρατιώτης κέρδισε 400.000 δολάρια σε στοιχήματα για την απομάκρυνση του Μαδούρο

07:41WHAT THE FACT

Βακτήρια που «τρώνε» τη σάρκα εντοπίστηκαν σε ύδατα – Τα θύματα μπορεί να πεθάνουν μέσα σε 48 ώρες

07:36WHAT THE FACT

Ένας μύθος γκρεμίζεται: Η ευφυΐα τελικά δεν είναι sexy - Τι έδειξαν επιστημονικές έρευνες

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα; Τσεκάρετε τους παραθυρεοειδείς αδένες σας

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στο Λασίθι - Λέκκας: «Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα την κατάσταση»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου «μαμούθ» 4 δισ. και επενδύσεις 24 δισ.– Το σχέδιο έως το 2030

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H πρόταση Τσίπρα για την «πατριωτική εισφορά» - Πώς θα έπειθε τους 20 «μεγάλους» να πληρώσουν

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Πώς μπορεί να γίνει η απομακρυσμένη αποναρκοθέτηση με drones

07:09ΜΑΝΤΕΙΟ

Ελλάς Γαλλία συμμαχία και στην αμυντική καινοτομία, τι δεν απάντησε η Κόβεσι, Αλέξης για ανάπτυξη

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Για τα μάτια μιας κοπέλας ο 20χρονος ναύτης σκότωσε τον 27χρονο - Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

08:02ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Προειδοποίηση από Τσελέντη - «Μακριά από τη θάλασσα για σεισμικό κύμα»

06:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι – Κοντά στην Ιεράπετρα το επίκεντρο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο 40χρονος ήθελε να πετάξει το πτώμα της Ελευθερίας σε γκρεμό αλλά του κόλλησε το αυτοκίνητο

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

06:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός Κρήτη: Έγινε αισθητός σε Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτος - Ήχησε το 112 και στη Σαντορίνη

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το πρόσωπό του είναι τόσο παραμορφωμένο που θα χρειαστεί πλαστική επέμβαση - 'Εχει σοβαρά εγκαύματα στα χείλη και δυσκολεύεται να μιλήσει

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 8 SOS για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Κρήτη: Οκτώ μετασεισμούς έχει δώσει το ρήγμα μετά τα 5,7 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιεράπετρας

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

06:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος με όπλο σπίτι του ο 55χρονος που χτύπησε την μητέρα του

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

06:52LIFESTYLE

Eurovision: «Φουντώνουν» οι αντιδράσεις - Οι επιστολές, τα «καρφιά» και η Ισπανία ρίχνει «μαύρο»

