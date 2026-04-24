Βακτήρια που «τρώνε» τη σάρκα εντοπίστηκαν σε ύδατα – Τα θύματα μπορεί να πεθάνουν μέσα σε 48 ώρες

Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

Η πρόσφατη ανακάλυψη του βακτηρίου vibrio vulnificus σε υδάτινα σώματα του Long Island εξελίσσεται σε έναν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το συγκεκριμένο βακτήριο, ευρέως γνωστό ως «σαρκοφάγο», μπορεί να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω ανοιχτών πληγών και να προκαλέσει βαριά λοίμωξη, με ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 20% μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Η παρουσία του δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, καθώς είχε εντοπιστεί ήδη από το 2023, όταν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μόλυνση. Ωστόσο, τα νεότερα ευρήματα δείχνουν ότι η εξάπλωσή του συνεχίζεται, με πολλαπλές εστίες να καταγράφονται σε λίμνες και κόλπους της περιοχής. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με περιβαλλοντικούς παράγοντες και ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται η αυξημένη ροή αζώτου στα υδάτινα οικοσυστήματα, κυρίως λόγω παλαιών συστημάτων αποχέτευσης. Το άζωτο αυτό τροφοδοτεί την ανάπτυξη επιβλαβών φυκιών, τα οποία όχι μόνο μειώνουν τα επίπεδα οξυγόνου στο νερό αλλά δημιουργούν και ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών. Σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων, το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον όπου τέτοια βακτήρια μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η επίδραση των τοξινών που παράγονται από τα φύκια, οι οποίες συσσωρεύονται σε θαλάσσιους οργανισμούς, όπως τα οστρακοειδή. Ορισμένες από αυτές τις ουσίες είναι εξαιρετικά ισχυρές, γεγονός που έχει ήδη επιφέρει σημαντικές απώλειες στον κλάδο της αλιείας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ιδιαίτερα όταν εκτίθενται σε μολυσμένα νερά κατά τους θερινούς μήνες. Αν και δεν έχουν καταγραφεί νέοι θάνατοι μετά το 2023, η αυξανόμενη θερμοκρασία και η περιβαλλοντική επιβάρυνση καθιστούν τον κίνδυνο διαρκώς πιο έντονο.