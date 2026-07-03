Με δελτίο ταυτότητας νέου τύπου οι επιτυχόντες σε ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας των Επιτυχόντων σε ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ, παρείχε το ΓΕΕΘΑ.

Οι επιτυχόντες μαθητές σε ΑΣΕΙ (ΣΣΕ – ΣΝΔ – ΣΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ) και ΑΣΜΥ (ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΜΥΑ) οφείλουν, κατά την ημέρα της κατάταξής τους, να φέρουν υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) Νέου Τύπου (Πολιτική Ταυτότητα). Οι επιτυχόντες που δεν διαθέτουν ήδη Ταυτότητα Νέου Τύπου,

παρακαλούνται να μεριμνήσουν εγκαίρως για την έκδοσή της πριν από την

κατάταξή τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων κατάταξης σε Στρατιωτικές Σχολές, λαμβάνει χώρα μία φορά ετησίως σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό και αναρτάται στην εφαρμογή «Δι@ύγεια» καθώς και στον παρόντα ιστότοπο. Κατά την εν λόγω περίοδο, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι ο Κωδικός Πανελληνίων του υποψηφίου, ο οποίος παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.