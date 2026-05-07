Εντυπωσιακό βίντεο και φωτογραφίες από επιχειρησιακή επίδειξη των ειδικών δυνάμεων Ελλάδας - Γαλλίας

Στην Αθήνα για επίσκεψη βρέθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Εντυπωσιακό βίντεο και φωτογραφίες από επιχειρησιακή επίδειξη των ειδικών δυνάμεων Ελλάδας - Γαλλίας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, επισκέφθηκε επίσημα την Ελλάδα στις 6 και 7 Μαΐου.
  • Οι αρχηγοί των ΓΕΕΔ Ελλάδας και Γαλλίας παρακολούθησαν επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ειδικών Δυνάμεων στην περιοχή Πάχης Μεγάρων.
  • Στη συνάντηση τους στο στρατόπεδο «Παπάγου» συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.
  • Παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δράσεων του ΓΕΕΘΑ κατά την ενημέρωση που ακολούθησε.
  • Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην 114 Πτέρυγα Μάχης και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.
Snapshot powered by AI

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Γαλλίας, στρατηγό Φαμπιέν Μαντόν πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, χθες Τετάρτη 6 και σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου, μετά από πρόσκληση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου ΕΘνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, χθες, οι δύο αρχηγοί παρακολούθησαν επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου με τη συμμετοχή Γαλλικών Δυνάμεων στην περιοχή Πάχης Μεγάρων.

Σήμερα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υποδέχτηκε τον ομόλογό του στο στρατόπεδο «Παπάγου».

Μετά την επίσημη υποδοχή, ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των δύο αρχηγών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς επίσης και τρόποι ενίσχυσης των δεσμών και της διμερούς συνεργασίας.

Φαμπιέν Μαντόν Δημήτριος Χούπης

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Γαλλίας, στρατηγός, Φαμπιέν Μαντόν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου ΕΘνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Υπουργείο Άμυνας

Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δράσεων του ΓΕΕΘΑ.

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην 114 Πτέρυγα Μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών Rafale καθώς και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

epideixi-2.jpg

Κομάντος μεταφέρονται δεμένοι με σχοινιά και έχοντας μαζί τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι τρομεροί αρχαίοι ανταρόλυκοι έτοιμοι για απογόνους, 12.000 χρόνια μετά την εξαφάνισή τους

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρτίνεθ: «Δεν είμαι περήφανος για ό,τι έγινε – Σέβομαι τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν»

20:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τσιτσιπάς: Γνώρισε την ήττα από τον Μάχατς και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Ρώμης

20:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Το απόκοσμο «βίντεο της Αποκάλυψης» του Τεντ Τέρνερ για το CNN - Εντολή να προβληθεί την τελευταία ημέρα του κόσμου

19:53LIFESTYLE

Eurovision: Ο Akylas σαρώνει σε views και ο Alexander Rybak «παίζει» το Ferto

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Μπόνι Τάιλερ: Ξαφνική επιδείνωση της υγείας της θρυλικής τραγουδίστριας - Σε τεχνητό κώμα

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Παγιδευμένοι μεταξύ ανίας και τρόμου οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου - Πώς περνούν την μέρα τους

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο και φωτογραφίες από επιχειρησιακή επίδειξη των ειδικών δυνάμεων Ελλάδας - Γαλλίας

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 14,3 μονάδες, τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

19:31LIFESTYLE

Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικές αποστολές πετρελαίου από τα ΗΑΕ μέσω των στενών του Ορμούζ - Πώς ξεγλιστρούν τα τάνκερ και η ελληνική «εμπλοκή»

19:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καζάνι που βράζει η Ρεάλ Μαδρίτης: Στο νοσοκομείο ο Βαλβέρδε έπειτα από καβγά με τον Τσουαμενί

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023 - Δύο νεκρά ξαδέλφια

18:52ΦΑΡΜΑΚΟ

Ορισμένα φάρμακα πρόληψης της ημικρανίας σχετίζονται με 25% μειωμένο κίνδυνο γλαυκώματος

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική ειρωνεία: Για το 2027 ορίστηκε δίκη για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του 21χρονου Νικήτα πριν 2 χρόνια

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής: Πέφτει η αυλαία της συνεργασίας FIFA - Panini για τα αυτοκόλλητα του Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 14,3 μονάδες, τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Μπόνι Τάιλερ: Ξαφνική επιδείνωση της υγείας της θρυλικής τραγουδίστριας - Σε τεχνητό κώμα

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Κόντεψε να με αφήσει ανάπηρη» – Συγκλονίζει η 62χρονη που βιάστηκε στο χωράφι της

19:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καζάνι που βράζει η Ρεάλ Μαδρίτης: Στο νοσοκομείο ο Βαλβέρδε έπειτα από καβγά με τον Τσουαμενί

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

19:53LIFESTYLE

Eurovision: Ο Akylas σαρώνει σε views και ο Alexander Rybak «παίζει» το Ferto

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφή δολοφονημένου Νικήτα: «Δεν σας σκότωσε κιόλας» μου είπε αστυνομικός για τον δράστη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο και φωτογραφίες από επιχειρησιακή επίδειξη των ειδικών δυνάμεων Ελλάδας - Γαλλίας

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023 - Δύο νεκρά ξαδέλφια

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας του πατέρα του Νικήτα για τον 54χρονο: «Θα σκοτώσει και άλλους δικούς μου ανθρώπους, τρία χρόνια κρατάει αυτή η ιστορία»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος δήμου στη Γερμανία έκλεψε από παρκόμετρα σχεδόν €2.000.000 - Αγόρασε άλογα και πολυτελή αυτοκίνητα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Το απόκοσμο «βίντεο της Αποκάλυψης» του Τεντ Τέρνερ για το CNN - Εντολή να προβληθεί την τελευταία ημέρα του κόσμου

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ