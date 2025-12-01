«Άνοιγμα» Ανδρουλάκη στα κόμματα «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

Σε ένα σημαντικό βήμα προχωρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, προανήγγειλε ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του λεγόμενου «νόμου περί ευθύνης υπουργών», δηλαδή του άρθρου 86 του Συντάγματος.

«Αυτοί που έχουν βλάψει τον πρωτογενή τομέα να πάνε στη δικαιοσύνη -και υπουργοί και στελέχη. Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Δεν μπορεί να συμβαίνει άλλο αυτό, δεν το αντέχει η κοινωνία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας για την πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει.

Συμπληρωματικά, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «στη σύμβαση 717, δεν επέτρεψαν να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη ο κ. Καραμανλής. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν επέτρεψαν στη δικαιοσύνη να ελεγχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης. Πόσες φορές ο πρωθυπουργός έχει εργαλειοποιήσει το άρθρο 86 για να καλύψει πολιτικές ευθύνες, ενώ υπάρχουν δικογραφίες – όχι θεωρίες – δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα, τα δημοκρατικά, να υπάρξει συνεννόηση μιας πρότασης αναθεώρησης του 86 στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο λαός μας δεν ανέχεται πια να υπάρχει ατιμωρησία και πέπλο κάλυψης της διαφθοράς ισχυρών πολιτικών προσώπων».

Πρόκειται για σημαντική κίνηση που δίνει το στίγμα μιας «στροφής» του ΠΑΣΟΚ προς μια κατεύθυνση συνεργασίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε σημαντικά ζητήματα στα οποία απαιτείται ευρύτερη συναίνεση, χωρίς φυσικά αυτό να θέτει σε αμφισβήτηση τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ.

Είχε προηγηθεί πριν λίγες ημέρες και το κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για για τη σύγκληση κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και Προστασίας Περιβάλλοντος, προκειμένου η κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή για τον απολογισμό της COP30. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε απευθύνει σύντομη ομιλία μέσω βίντεο σε εκδήλωση του κόμματος ΚΟΣΜΟΣ για το κλίμα και την COP30, όπου συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας.

