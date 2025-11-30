Το κυκλοφοριακό στο «μικροσκόπιο» του ΠΑΣΟΚ - Εκδήλωση με ταυτόχρονη παρουσία Ανδρουλάκη και Δούκα

Η μεγάλη πολιτική αναστάτωση που έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» καθώς και όση θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, φαινομενικά και σε επίπεδο ανακοινώσεων έχει αφήσει αδιάφορο το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι το θέμα απασχολεί έντονα τα κομματικά στελέχη.



Άλλωστε, οι ανακατατάξεις που αναμένεται να προκαλέσει το διαφαινόμενο κόμμα Τσίπρα στο ήδη κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της κεντροαριστεράς είναι ένα ζήτημα που απασχολεί συνολικά το πολιτικό προσωπικό της χώρας και είναι λογικό να επηρεάζει και τη Χαριλάου Τρικούπη αν αναλογιστεί κανείς την ιδεολογική εγγύτητα που φαίνεται ότι θα έχουν τα πολιτικά τους ακροατήρια.



Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να διατηρεί την ψυχραιμία του, τουλάχιστον ως προς τα έξω, ακολουθώντας με συνέπεια την πορεία που είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες με τις θεματικές εκδηλώσεις για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες σε επίπεδο καθημερινότητας.



Οι εκδηλώσεις έχουν αυξημένο επιστημονικό βάρος καθώς οι ομιλητές είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους στους εκάστοτε τομείς τους, ενώ το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια προοπτική λύσεων και όχι απλής καταγγελίας.



Έτσι μετά τις επιτυχημένες εκδηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν για θέματα όπως το στεγαστικό, το δημογραφικό, η ακρίβεια, το κράτος δικαίου, στις 2 Δεκεμβρίου προχωρά σε μια ακόμη μεγάλη εκδήλωση, αυτή τη φορά βάζοντας στο επίκεντρο το κυκλοφοριακό πρόβλημα που τους τελευταίους μήνες έχει προκαλέσει ασφυξία στην Αθήνα.



Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο Divani Caravel και έχει τίτλο «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του».



Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος πρόσωπα με γνώση του αντικειμένου (καθηγητές πανεπιστημίου, επαγγελματίες, αυτοδιοικητικοί), ενώ στη συνέχεια τον λόγο θα λάβει για σύντομο χαιρετισμό ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.



Η κοινή παρουσία των δύο αυτών προσώπων φέρει τον δικό της συμβολισμό, καθώς στο ΠΑΣΟΚ, παρά την εσωστρέφεια του προηγούμενου διαστήματος, υπάρχει μια σαφής διάθεση από όλα τα εσωκομματικά «στρατόπεδα» για μια «εκεχειρία» ενόψει του Συνεδρίου και καθώς γνωρίζουν καλά ότι μία ακόμη φάση εσωστρέφειας σε συνθήκες ανακατατάξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς δε θα ήταν προς όφελος του κόμματος.



Σε αυτό το πλαίσιο η επιστροφή στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως σε αυτή την περίπτωση του κυκλοφοριακό, δεν είναι απλώς μια εύκολη λύση, αλλά για τη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως αναβαθμίζεται σε πολιτική στρατηγική, καθώς περνάει το μήνυμα ότι τη στιγμή που το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό «απασχολείται» με κόντρες για το παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνει στα ζητήματα της καθημερινότητας, αναλύοντάς τα και προτείνοντας λύσεις.



Άλλωστε το γεγονός ότι η εκδήλωση γίνεται μόλις μία ημέρα πριν την πολυαναμενόμενη παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα, είναι από μόνο του ένα στοιχείο «απάντησης».





Όλο το πρόγραμμα της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό:



Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής:

Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του

17.00: Προσέλευση

17.30: Εισαγωγικές τοποθετήσεις

Τάσος Νικολαΐδης , Βουλευτής Δράμας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών

Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

17.45: 1ο πάνελ | Υποδομές & Αυτοδιοίκηση: Από τα μεγάλα έργα στις τοπικές επιπτώσεις

Συντονιστής: Κώστας Ντελέζος, Δημοσιογράφος







Γιάννης Κωνσταντάντος , Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων

Μάριος Ψυχάλης , Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Στάθης Ψυρρόπουλος, Δήμαρχος Ηλιούπολης

18.15: 2o πάνελ | Διαχείριση Κυκλοφορίας και Έξυπνες Λύσεις

Συντονιστής: Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας Τομέα Υποδομών ΠΑΣΟΚ

Ηρώ Δουμάνη: Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU), Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, Αναπ, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών. Από τη στρατηγική γεωγραφική θέση, στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών»

Παναγιώτης Παπαντωνίου: Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αναπ. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Μεταφορική Φτώχεια – Λύσεις από τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας»

Αντώνης Πολυχρονόπουλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Τεχνικός Διευθυντής ΚΤΕΟ ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε, Τεχνικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ «ΚΤΕΟ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων: Μια υποτιμημένη παράμετρος του κυκλοφοριακού προβλήματος»

Ελένη Μισοκεφάλου: Εντεταλμένη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ρεαλιστικές και Άμεσα Υλοποιήσιμες Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Δημόσιας Συγκοινωνίας στην Αττική»

Νικόλαος Ηλιού: Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κρίσιμα Έργα Οδικών Υποδομών Αττικής»

19.20: Παρέμβαση Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων

19.30: Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

