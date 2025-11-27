Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση»

Ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδή» αναφορά που, όπως είπε, εντάσσεται σε μια προσπάθεια «να πεταχτεί λάσπη στον ανεμιστήρα»

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: «Συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση»

<p>Ο Παύλος Μαρινάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης</p>

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με ανακοίνωσή του κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη ότι «συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση».

Αφορμή αποτέλεσε η σημερινή τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο Γιώργος Ξυλούρης ο επονομαζόμενος «Φραπές», είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού.

«Φίλος του φίλου μου είναι φίλος του Ξυλούρη. Και το λέει η Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που ο Ξυλούρης είναι ο κουμπάρος του Μητσοτάκη; Μιλάμε σοβαρά τώρα;» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στον Real FM.

Από την πλευρά του ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδή» αναφορά που, όπως είπε, εντάσσεται σε μια προσπάθεια «να πεταχτεί λάσπη στον ανεμιστήρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση.

Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές.

Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση.

Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».

