Μαρινάκης: Ο κόσμος ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον - Κανένα σενάριο συνεργασίας με τον Τσίπρα

«Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν νομίζω ότι παράγει κάποιο αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού

Newsbomb

Μαρινάκης: Ο κόσμος ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον - Κανένα σενάριο συνεργασίας με τον Τσίπρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ο κόσμος θεωρώ ότι ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Άρα το βιβλίο αυτό θεωρώ, δεδομένου του ότι δεν μας κάνει σοφότερους, απλά αναδεικνύει κάποια στοιχεία ενός πρώην πρωθυπουργού, τα οποία όποτε θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε, δεν νομίζω ότι παράγει κάποιο αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων που βλέπουν αυτή τη στιγμή, που βιώνουν κάποιες δυσκολίες», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον τηλεοπτικό σταθμό του Σκάι, ερωτηθείς σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφορικά με όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «η ιστορία των δημοσκοπήσεων για τα κόμματα τα οποία είναι να γίνουν ή τα προσωποπαγή κόμματα που γίνονται χωρίς να απαξιώνω τον κ. Τσίπρα, ο καθένας θα έχει την πορεία του, είναι προδιαγεγραμμένη, είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή υπάρχει μια προσδοκία στην αρχή, δημιουργούνται κάποια ποσοστά λίγο μεγαλύτερα και συνήθως μετά τείνουν προς τα κάτω. Αλλά αυτό ας το δούμε. Μπορεί να μην ακολουθήσει αυτήν την πορεία. Εγώ θα σας πω κάτι και είναι ένα κοντράστ. Ήμουν χθες με τον πρωθυπουργό σε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα που είχε, στους 30 Έλληνες κάτω των 30, την ελληνική λίστα του Forbes. Εκεί έγινε μια συζήτηση όπου ο πρωθυπουργός είχε να πει πράγματα. Δηλαδή είχε να πει για τους φόρους που έχει μειώσει για τις επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα… για το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος από 1/1/2026 δεν θα έχει φόρο μέχρι τα 25 και μέχρι τα 30 θα έχει φόρο από 29%, που ήταν ο φόρος επί Τσίπρα, στο 9% ενώ έχουμε πάει ήδη στο 22%. Μπορώ να σας πω ότι ένα 40άρης, γιατί δεν είναι μόνο οι νέοι και αυτός νέος είναι και ένας 50άρης εκεί που είχε φόρο 29% αν έχει τώρα δύο παιδιά θα έχει 16%, αν έχει ένα παιδί 18%».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Πολιτική είναι αυτά. Πολιτική είναι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών που έκανε ένα μάζεμα χθες, γιατί δεν ασχολούμαστε με ένα θέμα μόνο την Παγκόσμια Ημέρα, για όλες τις πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει. Πολιτική είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών. Πολιτική είναι όλα όσα κάνουμε στα σχολεία που μετά από δεκαετίες ανακαινίζονται. Πολιτική είναι η αντιμετώπιση των κρίσεων στο ΕΣΥ που επιτέλους έχει ένα αποτέλεσμα. Όλα αυτά καθιστούν μια κυβέρνηση απολύτως πετυχημένη χωρίς προβλήματα; Όχι, αλλά είναι μια κυβέρνηση που δρα. Είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να φέρει αποτέλεσμα».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη τετραετία, εφόσον επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου υπουργείου Καινοτομίας, Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τη σύνδεση της παραγωγής γνώσης με την ανάπτυξη. Σε ερώτηση στο σημείο αυτό για τον αν υπάρχει περίπτωση συνομιλίας με τον κ. Τσίπρα για από κοινού διακυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Όχι. Η απάντηση είναι όχι, καθαρή. Ποτέ».

Κεντρικό σημείο της οικονομικής πολιτικής, όπως το περιέγραψε, είναι το «μεγάλωμα της πίτας»: περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, υψηλότερα έσοδα του κράτους και, τελικά, μειώσεις φόρων. Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία που αναφέρουν αύξηση επενδύσεων κατά 98% το 2026 σε σχέση με το 2019. Υποστήριξε ότι αυτή η δυναμική οδηγεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας και συνεχή δημοσιονομικό χώρο για φοροελαφρύνσεις. Σχετικά με τους μισθούς, αναγνώρισε ότι, παρά την αύξηση του μέσου μισθού κατά 28% σε έξι χρόνια, η πραγματική αύξηση, λόγω πληθωρισμού, βρίσκεται στο 11%. Θεωρεί ωστόσο σημαντικό ότι αυτός ο δείκτης είναι τριπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Είπε επίσης ότι «η κρίση ακρίβειας, η πληθωριστική κρίση, δεν δημιουργήθηκε από την Ελλάδα, όπως οι κρίσεις που δημιούργησε ο κ. Τσίπρας και κάποιοι άλλοι πολιτικοί στη χώρα. Η κρίση αυτή είναι μια εισαγόμενη κρίση γιατί η Eurostat μετράει τον πληθωρισμό σε όλα τα κράτη. Τι κατάφερε η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες; Μια δύσκολη κατάσταση, που ποτέ δεν μπορείς να πανηγυρίσεις, με μία συνετή πολιτική που μεγάλωνε την πίτα, δηλαδή έφερνε έσοδα στη χώρα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να μπορέσει να δώσει ως αντίδοτο στον κόσμο, που πέρναγε δύσκολα απ' την ακρίβεια, όσο το δυνατόν καλύτερους μισθούς, χωρίς -κι εδώ έρχεται η σύνδεση με τους κάθε λογής ‘Τσίπρες' της μεταπολιτευτικής Ελλάδος- να χρεώσει τις επόμενες γενιές».

Αναλύοντας τις εκλογικές προοπτικές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά είναι εφικτή και αναγκαία για τη σταθερότητα. Υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν ακόμη προεκλογικό περιβάλλον και θυμίζει ότι και το 2023 η ΝΔ ξεκινούσε από χαμηλότερα ποσοστά πριν καταλήξει σε υψηλή εκλογική επίδοση. Υπογράμμισε ότι «όταν έρθει η ώρα των εκλογών, δεν έχεις ούτε υποθετικά κόμματα ούτε μονοπρόσωπες επιδιώξεις, δηλαδή μονοπρόσωπα κόμματα με κάποιες επιδιώξεις, χωρίς πρόγραμμα. Έχεις προγράμματα, αποτελέσματα, λύσεις και κοστολόγηση».

Για το ΠΑΣΟΚ, έκανε διάκριση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ των Βενιζέλου και Γεννηματά και στο σημερινό ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, το οποίο, όπως είπε, συμπράττει σε ρητορικές άκρων ή υιοθετεί υπερβολικές απαιτήσεις για μέτρα πολλών δισ. ευρώ. Παρότι αναγνώρισε ότι ψηφίζει κυβερνητικά μέτρα, επεσήμανε ότι παράλληλα ζητά ακόμη περισσότερα, κατά τη γνώμη του ανεφάρμοστα.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί προστασίας ισχυρών συμφερόντων και επιβάρυνσης των νοικοκυριών μέσω έμμεσων φόρων, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει κανέναν έμμεσο φόρο, αντιθέτως έχει μειώσει 23 συντελεστές ΦΠΑ σε κρίσιμους τομείς. Παραδέχθηκε όμως ότι η κυβέρνηση θα ήθελε περαιτέρω μειώσεις, αλλά προτάσσει τους άμεσους φόρους, καθώς επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα των πολιτών.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η πολιτική πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κοστολογημένη και μετρήσιμη, και πως στην παρούσα φάση μόνο η ΝΔ παρουσιάζει ολοκληρωμένο απολογισμό και κοστολογημένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59ΚΟΣΜΟΣ

O Tραμπ υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ μετά τη διαρροή της συνομιλίας με το Κρεμλίνο

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συλλογικές συμβάσεις: Η συμφωνία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Μωρό «εγκλωβίστηκε» μεταξύ μικρών αρνιών και τοίχου και έγινε viral - Δείτε το βίντεο

14:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Στη «μάχη» και οι Νέοι κόντρα στη «Βασίλισσα» και τον γιο του Μαρσέλο!

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Έχω αγαπήσει και έχω αγαπηθεί στον ΠΑΟΚ»

14:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιπλέον χρεώση 100 δολαρίων στους ξένους τουρίστες για την είσοδο στα εθνικά πάρκα - Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ

14:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Η οικονομία της ΕΕ παραμένει ευάλωτη στους συνεχιζόμενους εμπορικούς περιορισμούς

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γήπεδο μπάσκετ στην Ινδία: 16χρονος νεκρός την ώρα προπόνησης - Κατέρρευσε πάνω του η μπασκέτα - Βίντεο

14:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ένοχοι και οι 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποινές με αναστολή

13:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Ρήγματα» εντός του ρεπουμπλικανικού κόμματος - Τι αποκάλυψε η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο κόσμος ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον - Κανένα σενάριο συνεργασίας με τον Τσίπρα

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση για το κλίμα με Φάμελλο, Χαρίτση, Δούκα και Κόκκαλη

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ για Ουκρανία: Το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για θάνατο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: «Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του θανόντος»

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:33ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη από την Κρήτη ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Οκτώβριος 2025: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

14:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκυφτή και ανέκφραστη η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της - Θα απολογηθεί την Παρασκευή

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρίτσαρντ Μπράνσον: Η εξομολόγηση που έκανε στη σύζυγό του πριν πεθάνει - «Σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή»

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση στο Χονγκ Κονγκ: 13 νεκροί και άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων σε ουρανοξύστες - Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σκαλωσιές από μπαμπού

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για το θάνατο του τεχνίτη

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα πάρουν το «χρυσό» επίδομα 3.250 ευρώ: Πώς θα καταβληθεί στους δικαιούχους

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος ΕΠΟΠ - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το έγγραφο στο αυτοκίνητό τους

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ