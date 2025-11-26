Μαρινάκης: Ο κόσμος ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον - Κανένα σενάριο συνεργασίας με τον Τσίπρα

«Ο κόσμος θεωρώ ότι ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Άρα το βιβλίο αυτό θεωρώ, δεδομένου του ότι δεν μας κάνει σοφότερους, απλά αναδεικνύει κάποια στοιχεία ενός πρώην πρωθυπουργού, τα οποία όποτε θέλετε μπορούμε να τα συζητήσουμε, δεν νομίζω ότι παράγει κάποιο αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων που βλέπουν αυτή τη στιγμή, που βιώνουν κάποιες δυσκολίες», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον τηλεοπτικό σταθμό του Σκάι, ερωτηθείς σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Αναφορικά με όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «η ιστορία των δημοσκοπήσεων για τα κόμματα τα οποία είναι να γίνουν ή τα προσωποπαγή κόμματα που γίνονται χωρίς να απαξιώνω τον κ. Τσίπρα, ο καθένας θα έχει την πορεία του, είναι προδιαγεγραμμένη, είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή υπάρχει μια προσδοκία στην αρχή, δημιουργούνται κάποια ποσοστά λίγο μεγαλύτερα και συνήθως μετά τείνουν προς τα κάτω. Αλλά αυτό ας το δούμε. Μπορεί να μην ακολουθήσει αυτήν την πορεία. Εγώ θα σας πω κάτι και είναι ένα κοντράστ. Ήμουν χθες με τον πρωθυπουργό σε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα που είχε, στους 30 Έλληνες κάτω των 30, την ελληνική λίστα του Forbes. Εκεί έγινε μια συζήτηση όπου ο πρωθυπουργός είχε να πει πράγματα. Δηλαδή είχε να πει για τους φόρους που έχει μειώσει για τις επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα… για το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος από 1/1/2026 δεν θα έχει φόρο μέχρι τα 25 και μέχρι τα 30 θα έχει φόρο από 29%, που ήταν ο φόρος επί Τσίπρα, στο 9% ενώ έχουμε πάει ήδη στο 22%. Μπορώ να σας πω ότι ένα 40άρης, γιατί δεν είναι μόνο οι νέοι και αυτός νέος είναι και ένας 50άρης εκεί που είχε φόρο 29% αν έχει τώρα δύο παιδιά θα έχει 16%, αν έχει ένα παιδί 18%».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Πολιτική είναι αυτά. Πολιτική είναι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών που έκανε ένα μάζεμα χθες, γιατί δεν ασχολούμαστε με ένα θέμα μόνο την Παγκόσμια Ημέρα, για όλες τις πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει. Πολιτική είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών. Πολιτική είναι όλα όσα κάνουμε στα σχολεία που μετά από δεκαετίες ανακαινίζονται. Πολιτική είναι η αντιμετώπιση των κρίσεων στο ΕΣΥ που επιτέλους έχει ένα αποτέλεσμα. Όλα αυτά καθιστούν μια κυβέρνηση απολύτως πετυχημένη χωρίς προβλήματα; Όχι, αλλά είναι μια κυβέρνηση που δρα. Είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να φέρει αποτέλεσμα».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη τετραετία, εφόσον επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου υπουργείου Καινοτομίας, Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τη σύνδεση της παραγωγής γνώσης με την ανάπτυξη. Σε ερώτηση στο σημείο αυτό για τον αν υπάρχει περίπτωση συνομιλίας με τον κ. Τσίπρα για από κοινού διακυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Όχι. Η απάντηση είναι όχι, καθαρή. Ποτέ».

Κεντρικό σημείο της οικονομικής πολιτικής, όπως το περιέγραψε, είναι το «μεγάλωμα της πίτας»: περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, υψηλότερα έσοδα του κράτους και, τελικά, μειώσεις φόρων. Ο κ. Μαρινάκης επικαλέστηκε στοιχεία που αναφέρουν αύξηση επενδύσεων κατά 98% το 2026 σε σχέση με το 2019. Υποστήριξε ότι αυτή η δυναμική οδηγεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας και συνεχή δημοσιονομικό χώρο για φοροελαφρύνσεις. Σχετικά με τους μισθούς, αναγνώρισε ότι, παρά την αύξηση του μέσου μισθού κατά 28% σε έξι χρόνια, η πραγματική αύξηση, λόγω πληθωρισμού, βρίσκεται στο 11%. Θεωρεί ωστόσο σημαντικό ότι αυτός ο δείκτης είναι τριπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Είπε επίσης ότι «η κρίση ακρίβειας, η πληθωριστική κρίση, δεν δημιουργήθηκε από την Ελλάδα, όπως οι κρίσεις που δημιούργησε ο κ. Τσίπρας και κάποιοι άλλοι πολιτικοί στη χώρα. Η κρίση αυτή είναι μια εισαγόμενη κρίση γιατί η Eurostat μετράει τον πληθωρισμό σε όλα τα κράτη. Τι κατάφερε η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες; Μια δύσκολη κατάσταση, που ποτέ δεν μπορείς να πανηγυρίσεις, με μία συνετή πολιτική που μεγάλωνε την πίτα, δηλαδή έφερνε έσοδα στη χώρα από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να μπορέσει να δώσει ως αντίδοτο στον κόσμο, που πέρναγε δύσκολα απ' την ακρίβεια, όσο το δυνατόν καλύτερους μισθούς, χωρίς -κι εδώ έρχεται η σύνδεση με τους κάθε λογής ‘Τσίπρες' της μεταπολιτευτικής Ελλάδος- να χρεώσει τις επόμενες γενιές».

Αναλύοντας τις εκλογικές προοπτικές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά είναι εφικτή και αναγκαία για τη σταθερότητα. Υποστήριξε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν ακόμη προεκλογικό περιβάλλον και θυμίζει ότι και το 2023 η ΝΔ ξεκινούσε από χαμηλότερα ποσοστά πριν καταλήξει σε υψηλή εκλογική επίδοση. Υπογράμμισε ότι «όταν έρθει η ώρα των εκλογών, δεν έχεις ούτε υποθετικά κόμματα ούτε μονοπρόσωπες επιδιώξεις, δηλαδή μονοπρόσωπα κόμματα με κάποιες επιδιώξεις, χωρίς πρόγραμμα. Έχεις προγράμματα, αποτελέσματα, λύσεις και κοστολόγηση».

Για το ΠΑΣΟΚ, έκανε διάκριση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ των Βενιζέλου και Γεννηματά και στο σημερινό ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, το οποίο, όπως είπε, συμπράττει σε ρητορικές άκρων ή υιοθετεί υπερβολικές απαιτήσεις για μέτρα πολλών δισ. ευρώ. Παρότι αναγνώρισε ότι ψηφίζει κυβερνητικά μέτρα, επεσήμανε ότι παράλληλα ζητά ακόμη περισσότερα, κατά τη γνώμη του ανεφάρμοστα.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί προστασίας ισχυρών συμφερόντων και επιβάρυνσης των νοικοκυριών μέσω έμμεσων φόρων, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αυξήσει κανέναν έμμεσο φόρο, αντιθέτως έχει μειώσει 23 συντελεστές ΦΠΑ σε κρίσιμους τομείς. Παραδέχθηκε όμως ότι η κυβέρνηση θα ήθελε περαιτέρω μειώσεις, αλλά προτάσσει τους άμεσους φόρους, καθώς επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα των πολιτών.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η πολιτική πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κοστολογημένη και μετρήσιμη, και πως στην παρούσα φάση μόνο η ΝΔ παρουσιάζει ολοκληρωμένο απολογισμό και κοστολογημένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.

