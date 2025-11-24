Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: «Όταν σταματήσω να γελάω θα το διαβάσω»

«Η συγγνώμη απαιτεί στοιχεία χαρακτήρα που μάλλον δεν έχει», τόνισε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Αντίθετα, όπως σχολίασε, στην «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα επιχειρείται να φορτωθούν στο πλήρωμα οι ευθύνες για δικές του πράξεις. «Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και αυτό πέφτει στα βράχια- και αυτό είναι μια χώρα- δεν είναι τόσο έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο άλλο πλήρωμα, στους μούτσους κι εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς σχετικά για το βιβλίο Τσίπρα τόνισε: «Αν ήταν ο κύριος Τσίπρας ενεργός πολιτικά, θα του "αφιέρωνα" Καρλ Μαρξ, που έχει πει, ότι "η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα". Αλλά επειδή δεν είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ενεργός πολιτικά, θα τον παραπέμψω σε έναν άλλον Μαρξ, τον Γκράουτσο, ο οποίος είχε γράψει όταν είχε απαντήσει για ένα βιβλίο, ότι «από τη στιγμή που παρέλαβα το βιβλίο στα χέρια μου δεν έχω σταματήσει να γελάω, ελπίζω κάποια στιγμή να το διαβάσω».

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, οι πολίτες δεν γελάνε. «, δεν είναι αστείο, προφανώς, γιατί οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δισ. δεν γελάμε. Και ούτε γελάγαμε τότε. Όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως για παράδειγμα οι συγγενείς στο Μάτι και βλέπουμε και κάποιες αναρτήσεις, δεν γελάνε καθόλου», τόνισε χαρακτηριστικά παραθέτοντας μερικά από τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Και όπως και να έχει, αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία. Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία. Δεν υπάρχει μια συγγνώμη σε πάνω από 700 σελίδες», πρόσθεσε στο σημείο αυτό.

Κληθείς να σχολιάσει και τις αναφορές περί εκδοτικής επιτυχίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ανάλογης του Χάρι Πότερ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Το κοινό δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ, στο Hogwarts η εκπαίδευση ήταν δωρεάν, εμάς η εκπαίδευση μας στοίχισε τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ».

Σχετικά με την εκτίμηση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι έρχεται «εμφύλιος στην Αριστερά», ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με τα εσωκομματικά του Αλέξη Τσίπρα και όσων τον περιβάλλουν. «Το τι θα κάνει η Αριστερά δεν με απασχολεί καθόλου. Αυτός ο χώρος έχει μια μακρά παράδοση στις διασπάσεις. Ας τα λύσουν μόνοι τους – ή και ας μην τα λύσουν. Πρόβλημά τους. Όλοι αυτοί μαζί κατέστρεψαν τη χώρα όταν είχαν την εξουσία, όλοι μαζί μας έστειλαν στα μνημόνια και έδειξαν τον χαρακτήρα τους και ως αντιπολίτευση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μητσοτάκης κέρδισε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας

Έκανε δε σαφές ότι ο πρωθυπουργός εστιάζει στο αποτέλεσμα για το καλό της κοινωνίας. «Αυτό περιμένει και η κοινωνία: αποτέλεσμα από κάθε υπουργό, από κάθε στέλεχος. Από αυτό θα κριθεί και ο ίδιος και όλοι μας», σημείωσε.

Υπενθύμισε στο σημείο αυτό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν «νίκησε» κάποιον πολιτικό αντίπαλο, αλλά κέρδισε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας: «Το ’23 δεν κέρδισε ούτε Τσίπρα ούτε κανέναν άλλον. Κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Όταν είσαι εν ενεργεία πρωθυπουργός, την εμπιστοσύνη την ξανακερδίζεις μόνο με το αποτέλεσμα. Οι πολίτες στην κάλπη ζυγίζουν τα θετικά και τα αρνητικά. Στόχος μας, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές του ’27, είναι τα θετικά να γίνονται ολοένα περισσότερα. Για αυτό δουλεύουμε – και για τίποτε άλλο».

