Κασσελάκης: «Κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» το βιβλίο Τσίπρα

Εκτενή απάντηση προς τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε με βίντεο ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, για τα όσα αναφέρει σε βάρος του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.



Στην απάντησή του, αποκαλεί το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα «αυτοαναφορικό πόνημα-πληντύριο» και προβλέπει ότι η «Ιθάκη του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του».

Χωρίς να διαψεύδει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να τον αποτρέψει από το να κατέλθει στις εκλογές για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης χωρίζει την απάντησή του σε τέσσερα σημεία και καταλήγει να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού». Μάλιστα φτάνει στο σημείο να ειρωνευτεί το επίπεδο των αγγλικών της συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα, Μπέττυς Μπαζιάνα, κατηγορώντας την ότι δεν κατάλαβε τι την ρώτησε ο σύντροφός του, Τάιλερ Μακμπέθ.

«Συγχαρητήρια για το μπουζουκτσίδικο»



«Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε "τσουνάμι Κασσελάκη" στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Την πρώτη στο συνέδριο του Φεβρουαρίου απέτυχε. Τη δεύτερη, στο μπουζουκτσίδικο τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια», αναφέρει αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης στον Αλέξη Τσίπρα.

«Πολιτικοί της ίντριγκας και της τάβλας»



Ο Στέφανος Κασσελάκης στην απάντησή του αποκαλεί πολιτικούς της «ίντριγκας και της τάβλας» τους πολιτικούς του αντιπάλους, συμπεριλαμβάνοντας προφανώς και τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτό τον χαρακτηρισμό.



«Στεναχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα βασικά. Ευτυχώς! Εάν είχα μάθει τα «βασικά» τους θα ήμουν και εγώ σαν και αυτούς: πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας».

«Αλέξη, συγγνώμη για την "έλλειψη σεμνότητας"



Με περισσή ειρωνία, ο Στέφανος Κασσελάκης ζητά «συγγνώμη» από τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος» που χρησιμοποίησε για τον ίδιο ο πρώην πρωθυπουργός.



«Ο Αλέξης με αποκαλεί υπερφίαλο. Μάλιστα! Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά, με δικά μου έξοδα για να τον υπερασπιστώ. Όταν τα δαχτυλίδια του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον Daniel. Ήμουνα μέσα στον κόσμο, βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες χορηγούς, εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη, συγγνώμη για την "έλλειψη σεμνότητας"».

Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Στέφανο Κασσελάκη στην παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2024 Eurokinissi

Ομοφοβικό κουτσομπολιό



Ιδιαίτερα αιχμηρός είναι ο Στέφανος Κασσελάκης στα όσα λέει για το περιστατικό με τη Μπέττυ Μπαζιάνα που αφηγείται στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον κατηγορήσει για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» και να ειρωνευτεί τη Μπέττυ Μπαζιάνα και τον ίδιο, για το αν γνωρίζουν καλά αγγλικά.



«Τέλος, σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού ο Αλέξης υποστηρίζει ότι ο σύζυγός μου Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στο Μαξίμου. Προφανώς τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε ότι ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.



Αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε εάν έφερνα στο Σούνιο, σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές. Εξάλλου εκείνος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουν τέταρτος στις ευρωεκλογές, καθώς ο κόσμος δε θα ήθελε έναν γκέι λίμπεραλ. Δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος με 15%.



Άραγε ο Αλέξης με το νέο του κόμμα θα μπορέσει να πάρει περισσότερο;», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης.



Καταλήγοντας στο βίντεο, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει:



«Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εντωμεταξύ έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική, και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού. Δε χρειάζεσαι rebranding αν ξέρεις τι θες να κάνεις και γιατί το κάνεις. Δε χρειάζεσαι rebrading αν ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ είμαι εδώ να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό να γίνει η Ελλάδα μια χώρα με ανθρωπισμό μέσα στην πολιτική της».

Τι έγραψε για τον Κασσελάκη ο Αλέξης Τσίπρας στην Ιθάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει τα δεδομένα σε νέα βάση, υποστηρίζοντας ότι μια ημέρα πριν ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος προσπάθησε να τον μεταπείσει.



Συγκεκριμένα αναφέρει ότι Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ Μακμπέθ επισκέφτηκαν το ζεύγος Τσίπρα στο σπίτι τους στο Σούνιο, προκειμένου να ανακοινώσει ο κ. Κασσελάκης ότι την επόμενη ημέρα θα ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του, έχοντας ήδη μαγνητοσκοπήσει το βίντεο της ανακοίνωσης.



«Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Τον ρώτησα αν είναι σίγουρος. [...] Κατά τη γνώμη μου, του τόνισα, ήταν μια παρακινδυνευμένη απόφαση καθώς "θα έτρωγε πολύ ξύλο χωρίς καμία ελπίδα να εκλεγεί". Ο ίδιος όμως ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός.



Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:



- Αυτός θα φάει τα μούτρα του.

- Γιατί το λες;

- Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου.

- Και τι τους απάντησες;

- "Αγάπη να υπάρχει κι όλα γίνονται". Τι να του απαντήσω;»



Η αφήγηση συνεχίζει με όσα έγιναν μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ:



«Τελικά έπεσα έξω. Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.



Όπως λέει, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε ανιχνεύσει πως η βάση του κόμματος ήταν συντριπτικά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό εργαλειοποίησε την απόφαση του πρώην προέδρου να παραμείνει ουδέτερος στην εσωκομματική μάχη. «Ο Κασσελάκης, από την πλευρά του, έπαιξε με όρους πολιτικού μάρκετινγκ σωστά το παιχνίδι. Ήθελε να κερδίσει την εκλογή σε ένα κόμμα που η βάση του ήταν συντριπτικά υπέρ του Τσίπρα. Τί θα πουλούσε; Μητσοτάκη; Τσίπρα θα πουλούσε. Και, από ό,τι φάνηκε το έκανε αποτελεσματικά. Το ερώτημα είναι τι έκαναν οι άλλοι. Εκείνοι, αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στον Κασσελάκη, υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση στα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακό-μα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις. Όταν όμως το κύμα υποστήριξης του Κασσελάκη έγινε τσουνάμι, με θυμήθηκαν. Αλλά ήταν πια αργά. Ακόμα και να ήθελα να παραβώ την απόφασή μου και να παρέμβω, δεν θα μπορούσα πια να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ανάρμοστος για το κόμμα του



Αναφερόμενος στην ποιότητα της προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι «ήταν ένας Πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας». Σημειώνει μάλιστα ότι στην αρχή της θητείας του όλοι επιχείρησαν να τον υποστηρίξουν για να «μπορέσει στοιχειωδώς να σταθεί και να αποφύγουμε τον συλλογικό εξευτελισμό», ενώ για την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ από την οποία προέκυψε η διάσπαση της ΝΕΑΡ, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για «απονενοημένη επίδειξη αρχηγικής πυγμής».

Η ρήξη με τον Κασσελάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας εντοπίζει τη στιγμή της ρήξης με τον Στέφανο Κασσελάκη στον Φεβρουάριο του 2024 όταν έστειλε την περίφημη επιστολή λίγο πριν την έναρξη του Συνεδρίου του κόμματος, στην οποία μιλούσε με σκληρή γλώσσα για τον νέο πρόεδρο του κόμματος και καλούσε το Συνέδριο να προχωρήσει σε νέα εκλογή προέδρου ώστε να καταγραφεί και αν ο Στέφανος Κασσελάκης έχει την εμπιστοσύνη των μελών.



«Δεν είχα καμία βεβαιότητα ότι θα μπορούσα με μία επιστολή να καθορίσω τις εξελίξεις. Θέλησα ωστόσο να εκπληρώσω το ύστατο χρέος μου απέναντι στο κόμμα που δημιούργησα, μεγάλωσα, πόνεσα και τώρα πια δεν μπορούσα να αναγνωρίσω. Ήταν ίσως σαν μια τελευταία προσπάθεια. Σαν να ήθελα να μετρήσω τις αντιδράσεις, έχοντας μια κρυφή ελπίδα ότι μπορεί να ακουστώ. Και, βεβαίως, η ελπίδα διαψεύστηκε. Το Συνέδριο, με συνοπτικές διαδικασίες, αποφάσισε να απορρίψει την πρότασή μου. Τα πρωτοσέλιδα την επόμενη ημέρα ήταν καταιγιστικά. «Αποδοκιμασία Τσίπρα από το συνέδριο», «Ο Κασσελάκης καθάρισε τον Τσίπρα», «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαθηλώνει τον πρώην ηγέτη του». Δεν το μετάνιωσα όμως. Ούτε στενοχωρήθηκα για τους τίτλους των εφημερίδων και το κλίμα που δημιουργήθηκε. Ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι σύντομα οι εξελίξεις θα με δικαιώσουν».

