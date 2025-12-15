Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών

Ακυβέρνητη πολιτεία

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν ένα απολαυστικό ρεσιτάλ πολιτικής ανάλυσης στον Τύπο. Έσπασαν ταμεία τα σενάρια και οι εκτιμήσεις περί κυβέρνησης εθνικής ενότητας την οποία, σύμφωνα με ορισμένους «μυθιστοριογράφους», την προωθεί το τρίο Σαμαράς - Καραμανλής - Βενιζέλος με δεδομένη τη μη επίτευξη αυτοδυναμίας. Αν και προσωπικά δεν το «αγοράζω» το σενάριο καθότι μπάζει από παντού, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι θα ικανοποιούσε κόσμο και κοσμάκι... Και πλοκή έχει και διαπλοκή και σασπένς και γοητεύει το αναγνωστικό κοινό το οποίο αρέσκεται σε νέες περιπέτειες. Η ακυβερνησία φαίνεται ότι εξάπτει την φαντασία αρκετών παραγόντων... «Πάμε κι όπου βγεί...» ένα πράγμα.

Η black list Μητσοτάκη

«Αν δεν βγει η ΝΔ δεν θα εκλεγείτε... ». Το είπε ξεκάθαρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι το κατάλαβαν όλοι. Ο πρωθυπουργός τους είπε δηλαδή να μη μεταφέρουν μόνο τα μηνύματα από τη βάση προς το Μαξίμου αλλά και το αντίστροφο. Να επικοινωνούν δηλαδή το κυβερνητικό έργο στους ψηφοφόρους αν θέλουν να επιτευχθεί τρίτη θητεία για τη ΝΔ διότι τη δεύτερη Κυριακή θα παίξει η λίστα κι εκεί οποίος δεν έχει ιδρώσει τη φανέλα τον βλέπω να μένει εκτός... Ο πρόεδρος Κυριάκος την ετοιμάζει από τώρα τη... μαύρη λίστα δηλαδή.

Ο Μαρινάκης δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο

Από τον «εξώστη» του Αλέξη Χαρίτση και του Γιώργου Γαβρήλου, μέχρι το «λεφτά υπάρχουν» του ΠΑΣΟΚ και τον Δημήτρη Μάντζο, δεν άφησε κανέναν… παραπονούμενο ο Παύλος Μαρινάκης στη Βουλή. Παρακολουθώντας– διαστροφή του επαγγέλματος λέγεται– τη συζήτηση στη Βουλή, είδαμε τους εκπροσώπους των κομμάτων και έναν… πρόεδρο να επιτίθενται στον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά την ομιλία του επί του προϋπολογισμού. Και απ’ ό,τι είδαμε έλαβαν όλοι τις δέουσες απαντήσεις. Είδαμε την… κοινή απάντηση σε Χαρίτση και Γαβρήλο λόγω της προϋπηρεσίας στο ίδιο κόμμα, αλλά και της πρόσφατης παρουσίας στον εξώστη με αναφορές στους φόρους που ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε ως κυβέρνηση στους νέους, τις οικογένειες και τη μεσαία τάξη και τις μειώσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είδαμε και την απάντηση στον Δημήτρη Μάντζο, που αμφισβήτησε την αύξηση των επενδύσεων κατά 96%, με τον Παύλο Μαρινάκη να θυμίζει το «λεφτά υπάρχουν» και να επισημαίνει, ότι τελικά αυτή η λογική έχει μπει στο DNA του ΠΑΣΟΚ. Και κάπου εκεί σταμάτησαν και οι αντιπολιτευτικές κορώνες.

Η αντιπολίτευση της Eurovision

Ίσως να μην υπέπεσε στην αντίληψή σας, αλλά επειδή εγώ παρακολουθώ την ανηλεή κριτική που ασκεί ο πρόεδρος Φάμελλος για να ρίξει τον Μητσοτάκη, οφείλω να σας ενημερώσω για τη νέα σφοδρή επίθεση της Κουμουνδούρου κατά της ΝΔ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θέλει την Ελλάδα εκτός Eurovision. Μιλάμε για αντιπολίτευση μεγατόνων από την Κουμουνδούρου.

Με αφορμή τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση ζητώντας την απόσυρση της ελληνικής συμμετοχής. Τώρα εξηγείται το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σαρώνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι άνθρωποι είναι δίπλα στα προβλήματα της κοινωνίας.

Ο εξώστης του Royal

Βεβαίως θα έχετε ακούσει ότι ο πρώτος σταθμός των περιοδειών του Αλέξη Τσίπρα θα είναι η Αχαΐα όπου θα βρεθεί εκεί την Τρίτη να παρουσιάσει το βιβλίο του. Διόλου τυχαίο ότι ξεκινά από την γενέτειρα των Παπανδρέου, έχει κι αυτό τη σημειολογία του. Η είδηση όμως είναι αλλού. Ο πολυχώρος Royal της Πάτρας όπου θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, έχει κι αυτός... εξώστη! Ναι, καλά διαβάσατε. Από τον εξώστη του Παλλάς, στον εξώστη του Royal. Βλέπω να έχουμε δεύτερο ημίχρονο για το πού θα κάτσουν οι πρώην σύντροφοι που θα πάνε να ακούσουν τον πρόεδρο Αλέξη. Ένας προβληματισμός υπάρχει βεβαίως αν και μετά τα ευτράπελα στο Παλλάς το βλέπω χλωμό να πάνε οι παλαιοί σύντροφοι του Αλέξη... Παρεμπιπτόντως ο Τσίπρας θα βρεθεί και στα μπλόκα των αγροτών. Μην περιμένετε να ανέβει στα τρακτέρ όπως παλιά, αλλά θα στηρίξει τον αγώνα της αγροτιάς.

Η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα

Όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος από την περίπτωση της Κρήτης και την προηγούμενη των Γιαννιτσών, οι δικογραφίες για εγκληματικές οργανώσεις θα έχουν την τιμητική τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ουσία η οι Εισαγγελείς έχουν αρχίσει να ξετυλίγουν ένα-ένα τα κουβάρια των κυκλωμάτων που έχουν στηθεί ανά τη χώρα. Και από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε μόλις αρχίσαμε. Γιατί τουλάχιστον στην Κρήτη αλλά και στη Θεσσαλία υπάρχει σωρεία υποθέσεων απάτης που διερευνά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια το αστείο της υπόθεσης είναι ότι τα κόμματα έχουν μπει στη διαδικασία να χρεώσει ο ένας στον άλλο τους συλληφθέντες. Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό αλλά πόσοι και ποιοι από τους εμπλεκόμενους αξιοποίησαν τις πολιτικές διασυνδέσεις που είχαν και με ποιο τρόπο. Γιατί εκεί αρχίζουν τα δύσκολα που θα μπλέξουν πολιτικά πρόσωπα.

Το κλειδί των απευθείας διώξεων πολιτικών προσώπων

Έχουμε δε την αίσθηση ότι τα πολιτικά πρόσωπα δύσκολα θα αποφύγουν τις ευθύνες. Όμως αυτή τη στιγμή talk of the town είναι και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βρει ή έχει βρει τον τρόπο να στείλει Υπουργούς απευθείας στο σκαμνί κάνοντας χρήση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όσο και αν υπάρχουν αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης που πιστοποιούν ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι υπερκείμενο του ευρωπαϊκού, ακόμα και του Συντάγματος, εγώ προς το παρόν δεν παίρνω όρκο ότι τελικά η κα Κοβέσι θα μπορέσει να το πράξει. Γνωρίζω όμως ότι ήδη εδώ και καιρό έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση και φαίνεται ότι το γνωρίζει και η κυβέρνηση που κάνει κινήσεις για να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οπότε αναμένουμε στο ακουστικό μας καθώς η υπόθεση φαίνεται ότι αποκτήσει μεγάλες πολιτικές διαστάσεις.

Η Τυχεροπούλου, το τσεκάρισμά της από την Εισαγγελία και το διαρκές κυβερνητικό λάθος

Πάντως ουδείς μπορεί να καταλάβει τα όσα πράττει η κυβερνητική πλειοψηφία γύρω από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό γιατί πρώτον φροντίζει να εξοργίζει συνεχώς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνοντας επιθέσεις στην συνεργάτιδά της Παρασκευή Τυχεροπούλου και αβαντάρει και τους Ξυλούρηδες και την ίδια στιγμή περιθάλπει με στοργή πρόσωπα και στελέχη του Οργανισμού που έχουν τουλάχιστον συνεργήσει στο σκάνδαλο. Δεν πέρασε για παράδειγμα απαρατήρητο ότι πήγε θέμα απομάκρυνσης της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων στο ΔΣ του Οργανισμού και το εξαφάνισαν μέχρι νεωτέρας με παρέμβαση άνωθεν. Και δεν περνά απαρατήρητο διότι μέσω των επισυνδέσεων οι εισαγγελείς δεν απέκτησαν τώρα εικόνα. Την έχουν από την πρώτη φάση επισυνδέσεων όπου εκεί παρακολουθούσαν και την Τυχεροπούλου και μέσω αυτής της διαδικασίας την ξεσκόνισαν όπως πληροφορούμαστε και διαπίστωσαν ότι είναι καθαρή. Γι αυτό και έγινε συνεργάτιδά της εισαγγελίας.

Οι ασύδοτες ασφαλιστικές

Αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος είναι αυτός που δίνει το δικαίωμα να κάνουν ότι θέλουν κάποιες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στους πελάτες και ειδικά στα συμβόλαια υγείας αλλά και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δηλαδή τους ανθρώπους που αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστικών εταιριών. Προκειμένου οι εταιρίες και ειδικά η Εθνική Ασφαλιστική, η Groupama, και η Generali να εξοικονομήσουν χρήματα ρίχνουν τσεκούρι στις προμήθειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Και όταν λέμε τσεκούρι μιλάμε για κινήσεις που δεν αφορούν σε νέα συμβόλαια. Και αυτό λέγεται αναδιανομή ασφαλίστρων η οποία όμως και άλλες παρενέργειες που έχουν σχέση με τους δείκτες Φερεγγυότητας και στα τεχνικά αποθέματα των εταιρειών. Κάποιοι λένε ότι όλα αυτά μάλλον δεν θα βγουν σε καλό και ότι με τα κόλπα των ασφαλιστικών στο τέλος της ημέρας θα έλθουν τρελές αυξήσεις στα ασφαλιστήρια που θα οδηγήσουν σε αδυναμία καταβολής των ασφαλίστρων. Μακάρι η εκτίμηση να αποδειχτεί λάθος αλλά έχουμε την αίσθηση ότι γενικά υπάρχει ένα λάθος. Και αυτό είναι της ασύδοτης λειτουργίας των ασφαλιστικών που στο τέλος της ημέρας υπονομεύει και αυτή καθαυτή την ίδια τους την ύπαρξη. Στην ουσία οι ασφαλιστικές πριονίζουν το δέντρο πάνω στο οποίο κάθονται

Ζητείται οργάνωση

Άσχετο αλλά εκεί στην Ιντεραμέρικαν μάλλον μας έχουν μπερδέψει με τις ανακοινώσεις στο ΓΕΜΗ για τις εξουσίες και τις εκπροσωπήσεις του ΔΣ. Εκδίδουν μια ανακοίνωση στα τέλη Οκτωβρίου ή μάλλον δύο και έρχονται μετά από καμία δεκαριά ημέρες και τις ανακαλούν. Δικαίωμά τους αλλά είναι προφανές ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται και τόσο οργανωμένο τρόπο. Και όσο να είναι όταν μιλάμε για ασφαλιστική εταιρία αυτό έχει την αξία του.

Η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και ο μεγάλος κερδισμένος

Η φαρσοκωμωδία συνεχίζεται με την Creta Farm. Από τη μια ο Τάκης Δομαζάκης που επιμένει μετά από τόσα χρόνια να κάνει καταγγελίες ότι του πήραν την εταιρία επενδυτές χωρίς λεφτά ενώ ο ίδιος ευθύνεται μαζί με τον αδελφό του για την κατάρρευσή της και από την άλλη οι νέοι ιδιοκτήτες να μην έχουν πείσει ότι μπορούν να αλλάξουν σελίδα καθώς η εικόνα δεν δείχνει ότι υπάρχει δυναμική. Η Creta Farm έχει χάσει αυτό που λέμε την καινοτομία καθώς πλέον δεν παράγονται ή δεν λανσάρονται νέα προϊόντα όπως συνέβαινε στο παρελθόν ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να συνδέεται όλο και πιο πολύ με την Βουλγαρία πράγμα που όπως και να το κάνουμε την διαφοροποιεί σε σχέση με το παρελθόν και τη λογική του πρωτοπόρου ελληνικού προϊόντος ασχέτως αν τότε ήταν ή όχι ελληνικό. Με αυτά και με αυτά οι ανταγωνιστές κάνουν πάρτι με τον όμιλο Υφαντή μετά την εξαγορά και της Νίκας να αποτελεί το νέο ισχυρό παίκτη του κλάδου και έστω και αν δεν έχει αυτό που λέμε καινοτόμα προϊόντα που θα έκαναν πάταγο δεν παύει να διαθέτει προϊόντα premium γεύσης και ποιότητας στην αγορά γεγονός που ενισχύει τη θέση του.

Έχουν βρει το μπελά τους με τα ΕΛΤΑ

Εκεί στο Υπερταμείο έχω την αίσθηση ότι έχουν βρει το μπελά τους με τις διοικήσεις και τα στελέχη των ΕΛΤΑ. Το καράβι κλυδωνίζεται μόνιμα και τα στελέχη έχουν το δικό τους πρόγραμμα που δεν είναι άλλο από τις αυξήσεις και τις παροχές. Πως το είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του αλλά όχι και 500 εκ δραχμές αναφερόμενος στον τότε διοικητή της ΔΕΗ. Το θέμα όμως είναι στα ΕΛΤΑ δεν υπάρχει περιθώριο για δωράκια καθώς η οικονομική κατάσταση δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Γιατί μπορείς να θέλεις δωράκια μόνο όταν από τις πράξεις προκύπτει ότι έχεις επιτελέσει έργο. Και έργο σημαίνει ανάπτυξη και όχι συνεχείς περικοπές που προκαλούν αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Και μια επιχείρηση δεν γίνεται αποτελεσματικότερη με υπεργολαβίες αμφίβολής αποτελεσματικότητας καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα αλαλούμ και έχουν αυξηθεί τα παράπονα με τη διακίνηση της αλληλογραφίας.

Ποιος πληρώνει το λογαριασμό της στρατηγικής της ΑΒ Βασιλόπουλος;

Πραγματικά μας έχει μπερδέψει η ΑΒ Βασιλόπουλος με τη βροχή ανακοινώσεων στο ΓΕΜΗ για άνοιγμα και κλείσιμο υποκαταστημάτων. Προς το παρόν υπερτερεί το άνοιγμα αν και το τελευταίο διάστημα έχουν βροχή από κλείσιμο. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς συμβαίνει δεδομένου ότι η εταιρία έχει ανακοινώσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο και μάλιστα το διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία. Και αυτό λέγεται franchising το οποίο πολύ απλά σημαίνει απόκτηση σημείων πώλησης με χρήματα άλλων. Σήμερα, περίπου 3.800 εργαζόμενοι απασχολούνται στα franchise καταστήματα. Οι συνεργάτες της ΑΒ σήμερα με ένα ή περισσότερα καταστήματα ξεπερνούν τους 200 και απασχολούν κοντά στα 4000 άτομα. Αυτό μειώνει το ρίσκο για την εταιρία και το μεταφέρει σε τρίτους. Και δεν θα αποτελούσε αυτό ζήτημα αν προηγουμένως η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν είχε τρέξει ιδιόκτητο δίκτυο το οποίο εκ των αποτελεσμάτων δεν περπάτησε. Το ερώτημα είναι πως θα περπατήσουν στο μέλλον οι τρίτοι που αναλαμβάνουν ένα κομμάτι του ρίσκου του Βασιλόπουλου. Και φυσικά ένα ακόμα κρισιμότερο ερώτημα αν μέσω της αλυσίδας του franchising έχει πιθανότητες ο καταναλωτής να απολαύσει καλύτερες τιμές. Το τελευταίο μάλλον φαντάζει απίθανο και αν έχουν άλλη άποψη από την Αβ Βασιλόπουλος είμαστε ανοιχτοί σε εξηγήσεις.

Τα συνέδρια Capital Link και ο … τουρισμός

Εδώ και χρόνια πραγματικά αναρωτιέμαι τι δουλειές έχουν γίνει και τι κέρδος υπάρχει από τα περίφημα συνέδρια που κάνει η Capital Link κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη. Γιατί βλέπω πολύ κόσμο να πήγε και φέτος και να κάθισε πέντε και έξι μέρες. Και δεν μιλάω για Υπουργούς μόνο αλλά και παρατρεχάμενους, για Γενικού Γραμματείς, για στελέχη εταιριών του δημοσίου. Και κάποιοι πραγματικά έχουν λόγο να μεταβούν. Όμως διαπιστώνω ότι από τους φετινούς μεταβαίνοντας έβαλαν πρόγραμμα για το πρόγραμμα και να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στη Νέα Υόρκη με λεφτά του ελληνικού δημοσίου για να κάνουν τα ωραία τους ψώνια τους. Επανέρχομαι λίαν συντόμως με ονόματα και διευθύνσεις για τις τουριστικές επισκέψεις.

Τα ζόρια στην Κύπρο και η Τράπεζα Κύπρου

Έχουν αρχίσει να ζορίζονται οι Κυπριακές Τράπεζες λόγω προεκλογικής περιόδου και της πίεσης του ΑΚΚΕΛ για έκτακτη φορολόγηση. Και όσο και φαίνεται ότι δεν περπατά ο έκτακτος φόρος όλο και κάτι θα κληθούν να δώσουν κατά το πρότυπο τελικά της Ελλάδας με τα γνωστά κοινωνικά προγράμματα. Βέβαια όλα αυτά κοστίζουν και έχουν επιπτώσεις στο Χρηματιστήριο. Και επειδή στο ελληνικό Χρηματιστήριο διαπραγματεύεται η Τράπεζα Κύπρου όλο και κάποιες παρενέργειες θα υπάρξουν. Πέραν όλων αυτών επειδή έχουν αγριέψει τα πράγματα με την Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι εκεί στην Κύπρο δεν θα ξαναέχουμε μπερδέματα γενικώς με κάτι μεταφορές κεφαλαίων και αν κατά πόσο εντάσσονται στο πλαίσιο της χρηστής τραπεζικής πρακτικής.

Η επέλαση των Αμερικανών

Έχω την εντύπωση ότι στον ΑΔΜΗΕ δεν θα βλέπουμε επί μακρόν τους Κινέζους. Κάποιοι λένε ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας θα πάει στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Εμείς αμφιβάλλουμε με την φόρα που έχουν πάρει Αμερικάνοι και Ισραηλινοί όχι μόνο με το καλώδιο της Κύπρου αλλά γενικά με την παρουσία των Κινέζων στην Ελλάδα. Φυσικά η κεφαλαιακή ενίσχυση μπορεί να έχει και διοικητικές παρενέργειες καθώς οι Κινέζοι είχαν συγκεκριμένες προτιμήσεις που τις επέβαλαν ενώ δεν είμαστε σίγουροι για τις προτιμήσεις των Αμερικανών.