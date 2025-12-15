Το «slop» η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Merriam-Webster

Από περιεχόμενο που «σαπίζει τον εγκέφαλο» έως ιστότοπους με ψευδείς ειδήσεις, το «AI slop» κατακλύζει το διαδίκτυο

Το λεξικό Merriam-Webster ανακοίνωσε τη λέξη της χρονιάς για το 2025, επιλέγοντας τον όρο «slop», ο οποίος περιγράφει πράγματα από περιεχόμενο που «σαπίζει τον εγκέφαλο» έως ιστότοπους με ψευδείς ειδήσεις.

«Είναι μια πολύ επεξηγηματική λέξη», δήλωσε ο Greg Barlow, πρόεδρος του λεξικού Merriam-Webster, σε αποκλειστική του συνέντευξη με το Associated Press. «Είναι μέρος μιας μετασχηματιστικής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, και είναι κάτι που οι άνθρωποι βρίσκουν συναρπαστικό, ενοχλητικό και λίγο γελοίο».

Η λέξη «slop» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1700 για να περιγράψει την μαλακή λάσπη, αλλά εξελίχθηκε γενικότερα για να περιγράψει κάτι με μικρή αξία. Από τότε, ο ορισμός της λέξης έχει επεκταθεί και περιγράφει το «ψηφιακό περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας που παράγεται συνήθως σε μεγάλες ποσότητες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης».

«Με άλλα λόγια, ξέρετε, παράλογα βίντεο, περίεργες διαφημιστικές εικόνες, φτηνή προπαγάνδα, ψεύτικες ειδήσεις που φαίνονται αληθινές, άχρηστα ψηφιακά βιβλία γραμμένα με τεχνητή νοημοσύνη», εξήγησε ο Barlow.

https://www.instagram.com/reel/DO28e0Ljpy7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι εφαρμογές παραγωγής βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Sora, έχουν εντυπωσιάσει με την ικανότητά τους να δημιουργούν γρήγορα ρεαλιστικές εικόνες με βάση απλές εντολές. Ωστόσο, η πληθώρα αυτών των εικόνων στα social media, συμπεριλαμβανομένων βίντεο που απεικονίζουν διάσημους και νεκρούς, έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την παραπληροφόρηση, τα deepfakes και τα πνευματικά δικαιώματα.

Τέτοιο περιεχόμενο υπάρχει στο διαδίκτυο εδώ και χρόνια, αλλά τα εργαλεία είναι πλέον πιο προσβάσιμα.

Για μερικούς, η λέξη προκαλεί τρόμο. Αλλά για τον Barlow, φέρνει μια αίσθηση ελπίδας. Ο πρόεδρος του λεξικού λέει ότι η αύξηση των αναζητήσεων για τη λέξη αντανακλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με το ψεύτικο ή κακής ποιότητας περιεχόμενο και επιθυμούν το αντίθετο.

«Θέλουν πράγματα που είναι αληθινά, θέλουν πράγματα που είναι γνήσια», είπε. «Είναι σχεδόν μια προκλητική λέξη όταν πρόκειται για την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν πρόκειται για την αντικατάσταση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, μερικές φορές η τεχνητή νοημοσύνη δεν φαίνεται και τόσο έξυπνη».