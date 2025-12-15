Μεξικό: Το έθιμο με τους «ιπτάμενους» χορευτές που αναγνωρίστηκε από την UNESCO
Η Danza de los Voladores κρατά ζωντανή μια παράδοση 450 ετών στο Μεξικό
Στο Κουετσαλάν του Μεξικού, χορευτές γνωστοί ως «Voladores» («Ιπτάμενοι») εκτελούν ένα εντυπωσιακό και επικίνδυνο τελετουργικό, που έχει τις ρίζες του πριν από περίπου 450 χρόνια. Το έθιμο δημιουργήθηκε από αυτόχθονες λαούς της περιοχής ως τελετή εξευμενισμού των θεών, με σκοπό την επιστροφή της βροχής έπειτα από παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας.
Πώς εκτελείται η Danza de los Voladores
Κατά τη διάρκεια της τελετής, τέσσερις χορευτές δένονται με σκοινιά στην κορυφή ενός ψηλού ξύλινου ιστού και πέφτουν στο κενό, περιστρεφόμενοι γύρω του, ενώ ένας πέμπτος παραμένει στην κορυφή παίζοντας παραδοσιακά μουσικά όργανα.
Η εικόνα των σωμάτων που αιωρούνται στον αέρα αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της τελετής.
Ο συμβολισμός της τελετής
Κάθε κίνηση έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα και συνδέεται με τη φύση, τα σημεία του ορίζοντα και τον κύκλο της ζωής. Οι τέσσερις χορευτές αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ενώ οι 13 περιστροφές του καθενός - συνολικά 52 - παραπέμπουν στον ιερό κύκλο του μεσοαμερικανικού ημερολογίου.
Ο χορός συμβολίζει την αναγέννηση, τη γονιμότητα και την ελπίδα για βροχή.
Το τελετουργικό της Danza de los Voladores θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύμβολα του Μεξικού και έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση.