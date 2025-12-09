Εμπορική ένταση ΗΠΑ–Μεξικού με φόντο το νερό – Απειλή Τραμπ για επιπρόσθετους δασμούς 5%

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να αυξήσει κατά 5% τους τελωνειακούς δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα αν το Μεξικό δεν φροντίσει να φθάσει «αμέσως» περισσότερο νερό στην πολιτεία Τέξας, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας του 1944 για τους υδάτινους πόρους.

«Το Μεξικό συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία μας για το νερό», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, απαιτώντας η γειτονική χώρα να φροντίσει να φτάσουν 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στη χώρα του ως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς και κατόπιν μεγαλύτερες ποσότητες και διαμηνύοντας πως, σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβληθούν επιπρόσθετοι δασμοί 5% σε μεξικανικά προϊόντα εισαγόμενα στη χώρα του.

«Μέχρι τώρα, το Μεξικό δεν ανταποκρίνεται» στις υποχρεώσεις του, υπογράμμισε.

Βάσει της συμφωνίας, το Μεξικό έχει την υποχρέωση να αφήνει να ρέουν μεγάλες ποσότητες νερού τις ΗΠΑ από τον Ρίο Γκράντε, μέσω δικτύου φραγμάτων και ταμιευτήρων.

Η έλλειψη νερού πλήττει τόσο τους αγρότες όσο και τους κτηνοτρόφους στην πολιτεία Τέξας, επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η μεξικανική κυβέρνηση επιχειρηματολογεί πως η ξηρασία προκαλεί εντεινόμενο πρόβλημα στους υδάτινους πόρους.