Σάλος στην Κύπρο με κολάζ του Χριστού και της Παναγίας – «Αυτό δεν είναι τέχνη, αλλά βλασφημία»

Αναβρασμός επικρατεί στη Κύπρο, στον απόηχο της εικαστικής έκθεσης του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ υπό τον τίτλο «Αντισυστημική Τέχνη» με επίκεντρο απεικονίσεις του Χριστού, της Παναγίας και συμβόλων της ορθόδοξης πίστεως.

Οι πίνακες του Γαβριήλ «ξεσήκωσαν» αντιδράσεις και εκατοντάδες επικριτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και τον πολιτικό κόσμο. Ως αποτέλεσμα του σάλου που προκάλεσε, η γκαλερί Blue Iris ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής την ακύρωση της εικαστικής έκθεσης του Γαβριήλ.

O εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χρηστάκης Ευσταθίου, ανέφερε ότι αυτό «προκαλεί βάναυσα το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών χωρίς να υπάρχει καθόλου το στοιχείο σεβασμού που έπρεπε να εμπεριέχεται στην έννοια της τέχνης».

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως «δεν αποτελεί αυτό το έργο τέχνη, ούτε ελεύθερη έκφραση μπορεί να εκληφθεί, αλλά κινείται μέσα στο πλαίσιο μίας τοξικότητας η οποία ακριβώς ακυρώνει και την έννοια του πολιτισμού ως μεγέθους που ακριβώς κοσμεί την ανθρωπότητα».

«Ντροπή και πρόκληση»

Ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ευθύμιος Δίπλαρος, έκανε λόγο για ντροπή και πρόκληση. «Τα έργα βεβηλώνουν συνειδητά τον Χριστό, την Παναγία και τα ιερότερα σύμβολα της Ορθόδοξης Πίστης. Πρόκειται για ωμή βλασφημία, όχι για τέχνη. Όποιος την παρουσιάζει και όποιος τη στηρίζει, φέρει ακέραιη ευθύνη», ανέφερε.

Μάλιστα, σημείωσε ότι η επίκληση της «ελευθερίας έκφρασης» αποτελεί φθηνό άλλοθι για την προσβολή της θρησκευτικής συνείδησης εκατομμυρίων πιστών. «Η ανοχή σε τέτοιες πράξεις δεν είναι ουδετερότητα, είναι συνενοχή», προσέθεσε.

«Ωμή και ευθεία προσβολή των ιδανικών μας»

Αντιδράσεις και από το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο θα θέσει εκ νέου το θέμα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων μιλώντας για «νέους επαίσχυντους πίνακες» του Γιώργου Γαβριήλ, όπως τους χαρακτηρίζει.

«Τέρμα με τους γελοίους που παρουσιάζουν τα τάχα έργα τέχνης τους σε γκαλερί στην Πάφο. Αυτό δεν είναι ούτε ελευθερία έκφρασης ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι ωμή και ευθεία προσβολή της πίστης και των ιδανικών μας», ανέφερε το κόμμα μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση. Αναμένουμε, προσθέτει, το αυτονόητο. «Την εφαρμογή του νόμου. Ως ΕΛΑΜ θα θέσουμε και πάλι», καταλήγει.