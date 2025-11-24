Τσίπρας για Λαφαζάνη: Είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβανόταν έστω και στοιχειωδώς την πραγματικότητα

Οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στον πρώην υπ. Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη δεν είναι ιδιαίτερα συχνές, καθώς η εμπλοκή του στις εξελίξεις σταμάτησε στο καλοκαίρι του 2015, ωστόσο τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Αρχικά, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο όπου ανακοίνωσε στην κυβέρνηση την απόφασή του να προχωρήσει στο δημοψήφισμα, αφηγείται την παρέμβαση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί η κυβέρνηση για την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, ενώ πρότεινε «να πάρουμε άμεσα τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος». Όταν ο Αλέξης Τσίπρας τον πίεσε να εξηγήσει τι εννοεί, ο ίδιος φέρεται να απάντησε: «Τώρα τα λέω πρόχειρα, θέλει μια προετοιμασία, ούτε ήξερα ότι θα γίνει αυτή η πρόταση».

«Για μερικούς συντρόφους μου είχα πάντα την απορία αν αντιλαμβάνονταν έστω και στοιχειωδώς την πραγματικότητα. Ο Λαφαζάνης ήταν ένας από αυτούς», σχολιάζει στο βιβλίο του δηκτικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Το περιστατικό με τα σκαλιά στην Κουμουνδούρου

Αφηγούμενος την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2015, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι στα σχετικά ραντεβού προσήλθε στην Κουμουνδούρου πρώτος ο Πάνος Καμμένος, ενώ λίγο αργότερα ήταν προγραμματισμένο και το ραντεβού με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Το ραντεβού με τον Πάνο Καμμένο είχε πάει καλά και ουσιαστικά είχαν συμφωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσουν σε συμμαχία. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να μπει στην κυβέρνηση και π Σταύρος Θεοδωράκης με το Ποτάμι, όμως ο Πάνος Καμμένος έδειχνε αρνητικός.

Ωστόσο, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που ματαίωσε οριστικά το όποιο ενδεχόμενο υπήρχε να σχηματιστεί τρικομματική κυβέρνηση ήταν η απόφαση του Στ. Θεοδωράκη να ανεβεί στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου με τις σκάλες.

«Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται:

«Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος».

«Τι εννοείς;»

«Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε».

Και έτσι ο Θεοδωράκης δεν έκανε τον κόπο. Ανέβηκε μεν για λόγους ευγένειας μέχρι τον έβδομο, αλλά η συνάντηση τέλειωσε πριν καν αρχίσει. Ανταλλάξαμε δυο κουβέντες, σχεδόν στο πόδι, κι έφυγε. Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να συζητήσω ουσιαστικά μαζί του το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην Κυβέρνηση. Ενδεχομένως το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο σε κάθε περίπτωση. Με δεδομένη τη συμμετοχή Καμμένου, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τον πείσω να συμμετάσχει και αυτός. Έχει όμως την ιστορική του αξία το γεγονός ότι η απόφασή του να μην πάρει τον ανελκυστήρα και να ανεβεί από τις σκάλες στέρησε τη δυνατότητα έστω να κουβεντιάσουμε πριν διαφωνήσουμε.

Τα γέλια του Μεντβέντεφ και το σχέδιο του Λαφαζάνη

Λίγες εβδομάδες πριν τη δημοσίευση του βιβλίου είχε διαρρεύσει ένα απόσπασμα του βιβλίου στο οποίο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εμφανίζεται μαζί με τη Νάντια Βαλαβάνη και τον Κώστα Ήσυχο να αποκαλούν τον Ρώσο πρωθυπουργό Μεντβέντεφ, «σύντροφε Πρωθυπουργέ».

«Ο Μεντβέντεφ χαμογέλασε ευγενικά, αλλά στο πρόσωπό του φάνηκε για μια στιγμή εκείνο το μειδίαμα της ήπιας αμηχανίας – η σιωπηλή γλώσσα του διπλωμάτη που αναρωτιέται πού ακριβώς έχει μπλέξει. Μου έριξε μια γρήγορη, όλο νόημα ματιά. Φανταζόμουν, σχεδόν τον άκουγα να μονολογεί μέσα του: "Μα είναι δυνατόν; Αυτοί δεν είναι απλώς παλιοί κομμουνιστές, είναι ταξιδιώτες στον χρόνο"», αφηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.

Οφείλεται να σημειωθεί ότι μετά τη διαρροή του αποσπάσματος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Νάντια Βαλαβάνη το έχουν διαψεύσει με δηλώσεις τους.

Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει λέγοντας ότι «πέρα από το γραφικό σκέλος της Ιστορίας, ο Λαφαζάνης τότε είχε ένα σχέδιο με ξεκάθαρη γεωπολιτική διάσταση», αναφορικά με την κατασκευή αγωγού ρωσικού φυσικού αερίου, ο οποίος θα περνούσε από την Τουρκία και θα κατέληγε στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζει μάλιστα το σχέδιο «απλή και έξυπνη» ιδέα.