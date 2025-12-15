Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα

Ορατό είναι πλέον το ενδεχόμενο να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της αγοράς και να κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τους αγρότες στα μπλόκα.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα σημείο επαφής μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις κτηνοτρόφων και αγροτών κινούνται στη λογική «όλα ή τίποτα». Στο email που απέστειλαν σημειώνουν 14 + 2 βασικά αιτήματα, πολλά από τα οποία είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν από την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα έκκληση στους αγρότες να επανέλθουν στον θεσμικό διάλογο, απευθύνουν τέσσερις παραγωγικοί φορείς της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Οι πρόεδροι των συνδέσμων Εξαγωγέων και Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒΕ και ΣΒΕ) και των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό και Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ και ΒΕΘ) εξέφρασαν την βαθιά τους ανησυχία για την άρνηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Για τη νέα κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τα αγροτικά μπλόκα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στην ομιλία του από το βήμα της συνόδου των προέδρων ΔΕΕΠ (Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικής Περιφέρειας) και ΔΗΜΤΟ (Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις) της Νέας Δημοκρατίας.

Η γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου είναι να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου αν και θεωρεί ότι όλα τα αιτήματα που έχουν πέσει στο τραπέζι δεν είναι υλοποιήσιμα.

Όμως, διαβεβαίωσε ο κ. Χατζηδάκης, «δεν κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, όπως δεν κλείνουμε τα μάτια μας απέναντι σε κανένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και έχουμε μελετήσει λύσεις». Ειδικώς για το αγροτικό ζήτημα, «όλο αυτό το διάστημα είμαστε πάντοτε με τις πόρτες ανοιχτές για να συζητήσουμε με τους αγρότες μας. Συζητήσαμε ήδη με τους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. Το μπλόκο της Νίκαιας αρνήθηκε να κάνει αυτό το διάλογο. Δεν είναι προς όφελος κανενός αυτή η αντιμετώπιση.

Τα προβλήματα απαιτούν διάλογο, δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση πουθενά και ποτέ με τελεσίγραφα και με τέτοιου είδους αντιλήψεις».

Η λίστα των αιτημάτων όπως κοινοποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει ως εξής:

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού.Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Εκτός από τα παραπάνω αιτήματα οι αγρότες θέτουν δύο ακόμα ζητήματα που θεωρούν ότι πρέπει να ικανοποιηθούν:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Διαβάστε επίσης