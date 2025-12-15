Κλιφ Ρίτσαρντ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη - Το σωτήριο τσεκ απ πριν απο την περιοδεία

Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ ανακοίνωσε σήμερα (15/12) ότι λαμβάνει θεραπεία για καρκίνο του προστάτη τον τελευταίο χρόνο. Ο 85χρονος τραγουδιστής δήλωσε ότι ο καρκίνος του έχει «φύγει προς το παρόν» και υποστήριξε τις εκκλήσεις για εθνικό τεστ ελέγχου για τους άνδρες.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Good Morning Britain, είπε: «Επρόκειτο να ξεκινήσω μια περιοδεία... Πήγαινα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και ο διοργανωτής είπε ότι χρειαζόμαστε την ασφάλειά μου, οπότε θα χρειαστεί να με ελέγξουν για κάτι». «Διαπίστωσαν ότι είχα καρκίνο του προστάτη, αλλά η καλή τύχη ήταν ότι δεν ήταν πολύ προχωρημένος. Και το άλλο πράγμα είναι ότι δεν είχε κάνει μετάσταση. Δεν είχε μετακινηθεί σε οστά ή κάτι τέτοιο.»

«Και ο καρκίνος έχει εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν θα επιστρέψει. Δεν μπορείς να ξέρεις με αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε, είμαι πεπεισμένος, να πάμε εκεί, να κάνουμε εξετάσεις, να ελεγχθούμε.» «Νομίζω ότι εμείς ως άνδρες... πρέπει να μας βλέπουν ως ανθρώπινα όντα που μπορεί να πεθάνουν από αυτό το πράγμα.»

Ο Σερ Κλιφ έκανε την αποκάλυψη σε συνομιλία με τον πρώην παρουσιαστή του Sky News, Ντέρμοτ Μέρναγκαν, ο οποίος έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη σε τέταρτο στάδιο. Ρώτησε λοιπόν τον τραγουδιστή αν υποστήριζε τις εκκλήσεις για ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη, δεδομένου ότι η ασθένεια είναι «ο πιο διαδεδομένος καρκίνος μεταξύ των ανδρών».

Προσφέροντας την υποστήριξή του, ο Σερ Κλιφ απάντησε: «Έχουμε κυβερνήσεις που φροντίζουν τη χώρα μας και όσους ζουν σε αυτήν τη χώρα. Όλοι αξίζουμε να έχουμε την ίδια δυνατότητα να κάνουμε ένα τεστ και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τις θεραπείες πολύ νωρίς».

«Έχει περάσει μόνο ένας χρόνος από τότε που έχω έρθει σε επαφή με τον καρκίνο, αλλά στην πραγματικότητα, κάθε φορά που έχω μιλήσει με οποιονδήποτε, αυτό το θέμα έχει προκύψει, οπότε πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας πρέπει να μας ακούσει».

Αυτό έρχεται μετά την αποκάλυψη του βασιλιά Κάρολου ότι είχε φτάσει σε ένα «ορόσημο» στη δική του μάχη με τον καρκίνο και ότι θα μπορούσε να μειώσει το δικό του πρόγραμμα θεραπείας με τη νέα χρονιά. Απέδωσε την «προσωπική ευλογία» στην έγκαιρη διάγνωση όταν ανακοίνωσε τα νέα την Παρασκευή.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν έχει αποκαλύψει τι είδους καρκίνο έχει ο βασιλιάς, αν και έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι καρκίνος του προστάτη. Ο Μέρναγκαν ρώτησε τον Σερ Κλιφ αν οι δικές του φιλανθρωπικές προσπάθειες θα μπορούσαν να συντονιστούν με αυτές του βασιλιά στο ζήτημα του έγκαιρου ελέγχου.

Το είδωλο της ποπ απάντησε: «Είμαι σίγουρος! Δηλαδή, γιατί όχι; Έχω ασχοληθεί με πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα όλα αυτά τα χρόνια, και αν ο βασιλιάς είναι πρόθυμος να το φέρει εις πέρας για εμάς, είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι... Σίγουρα θα τον ακολουθούσα, είμαι σίγουρος ότι θα το έκανες κι εσύ». «Αν ο βασιλιάς ακούει, τότε είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εμάς θα λέγαμε, ναι, είμαστε διαθέσιμοι.»