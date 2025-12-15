Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα – «Σβήνουν» 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο

Το χρέος της χώρας υποχωρεί κάτω από το 140% του ΑΕΠ, προοπτική που συμπεριλαμβάνεται στο οριστικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026

Newsbomb

Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα – «Σβήνουν» 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη μία καλή είδηση για την ελληνική οικονομία αποτελεί η νέα αποπληρωμή χρέους σήμερα (15/12), ύψους 5,3 δισ. ευρώ, «σβήνοντας» κατάλοιπα της εποχής του πρώτου μνημονίου.

Το ελληνικό Δημόσιο αποπληρώνει 5,3 δισ. ευρώ δανείων GLF (Greek Loan Facility – Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση) από τις εποχές του πρώτου μνημονίου, αντί να περιμένει μετά το 2031 όταν και τοποθετείται η λήξη τους.

Τα δάνεια είναι διμερή –με 14 χώρες μέλη της ζώνης του κοινού νομίσματος– και επιστρέφονται σε αυτές, αφού ο προσωρινός ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης (EFSF) συστήθηκε τον Ιούνιο του 2010. Μία κίνηση που δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο προϋπολογισμός και κατ’ επέκταση οι Έλληνες φορολογούμενοι απαλλάσσονται άμεσα από ένα βάρος 1,6 δισ. ευρώ (140 εκατ. ευρώ μεσοσταθμικά για τα επόμενα 12 χρόνια) που θα έπρεπε να καταβάλλουν από το 2026 και έπειτα σε τόκους, σε περίπτωση ομαλής κι όχι πρόωρης αποπληρωμής.

Για πρώτη φορά, το χρέος από το 2011 το χρέος της χώρας θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ (κάτι που περιλαμβάνεται και στο οριστικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026) και έως το 2029 θα έχει υποχωρήσει και κάτω από το 120% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα, επομένως, θα παραδώσει τα «σκήπτρα» της πλέον χρεωμένης ευρωπαϊκής χώρας στην Ιταλία.

Σε συμβολικό επίπεδο, αποτελεί ένα άμεσο μήνυμα προς τις αγορές ότι δεν έχουν να… χάσουν από τη συνδιαλλαγή με το ελληνικό Δημόσιο.

Η χώρα δανείζεται φθηνότερα κι από το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται στο 4,51% ακόμη και από τις πανίσχυρες Ηνωμένες Πολιτείες που είναι στο 4,19%. Το επιτόκιο του 10ετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 3,49%, μόλις μισή μονάδα πάνω από το γερμανικό.

Ακόμη, η πρόωρη αποπληρωμή «στρώνει χαλί» για νέες αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης μέσα στο 2026, οι οποίες θα μειώσουν ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού για το ελληνικό δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Όλες οι πληρωμές χρηματοδοτούνται από το «μαξιλάρι» διαθεσίμων, το οποίο, και μετά τις αποπληρωμές σήμερα, αναμένεται η χρονιά να κλείσει με πάνω από 35 δισ. ευρώ στο «ταμείο» του 2025.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι: Το σπριντ ξυπόλυτου ναυαγοσώστη για να βοηθήσει τα θύματα

09:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τανκ» και «Λατρεία» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα – «Σβήνουν» 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Το γνωστό σπίτι του «Home Alone» ανακαινίστηκε για να μοιάζει όπως και στην ταινία

08:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νέα κατάρρευση Μπακς χωρίς Αντετοκούνμπο - Βαριά ήττα στο Μπρούκλιν

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην έρευνα για το αιματοκύλισμα στο πανεπιστήμιο Μπράουν – Αφέθηκε ελεύθερος ο ύποπτος

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποια ήταν τα θύματα του μακελειού - Από τη 10χρονη Ματίλντα, στον 87χρονο επιζώντα του Ολοκαυτώματος

08:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στα «δίχτυα» του ελληνικού FBI κύκλωμα ναρκωτικών: Κατάσχεση 1 τόνου κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά – Τέσσερις συλλήψεις

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φορτηγό στα διόδια Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Λονδίνο: Σηκώνουν με γερανούς πολυτελή αυτοκίνητα

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πατέρας και γιος είχαν ορκιστεί πίστη στο ΙSIS πριν σκορπíσουν τον θάνατο - Ένα 10χρονο κορίτσι στους 16 νεκρούς

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ: Η δήλωση της οικογένειας

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

07:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για την Πόλη ψάχνοντας ισχυρή αντίδραση κόντρα στη Φενέρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Πρώην άστεγος και με προβλήματα εθισμού ο γιος, βασικός ύποπτος της διπλής δολοφονίας

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Πατέρας και γιος είχαν ορκιστεί πίστη στο ΙSIS πριν σκορπíσουν τον θάνατο - Ένα 10χρονο κορίτσι στους 16 νεκρούς

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

12:04LIFESTYLE

Νεκρός σε ηλικία 60 ετών ο αστέρας των ταινιών «Η Μάσκα» και «Pulp Fiction», Πίτερ Γκριν

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

09:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα – «Σβήνουν» 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ