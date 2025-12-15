Οι εξελίξεις στις ΑΠΕ της χώρας

Μέχρι στιγμής, ο σχεδιασμός προβλέπει επενδύσεις της τάξεως των 2,6 δισ. ευρώ στον τομέα του πράσινου υδρογόνου και στις μονάδες CCUS, αλλά και 1,7 δισ. ευρώ σε μικρά υδροηλεκτρικά, συγκεντρωτικά θερμικά ηλιακά συστήματα, βιομάζα, συμπεριλαμβανομένων υγρών βιοκαυσίμων και γεωθερμία, υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας.

Είναι μόνο μερικοί από τους τομείς «πράσινων» επενδύσεων που θα δούμε να αναπτύσσονται στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως το εκτιμώμενο ύψος επενδύσεων τα τελευταία 5 έτη σε έργα μονάδων ΑΠΕ, συνοδευτικά έργα και έργα υποδομών και δικτύων, ανέρχεται σε 9,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσή της διαΝΕΟσις, για τις σημαντικές προκλήσεις και προοπτικές της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου, η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση στον κόσμο ως προς τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και έχει πετύχει μείωση άνω του 90 % ως προς τη συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ενώ όπως τόνισε, το 2024 έγινε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσε σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο της στρατηγικής απανθρακοποίησης.