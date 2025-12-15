Αθλητικές μεταδόσεις: Με Elite League και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (15/12).
Λίγες είναι οι επιλογές της ημέρας στο τηλεοπτικό… μενού. Στις 18:30 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί το παιχνίδι της Μεγαρίδας με το Λαύριο για την Elite League.
Στις 21:45 ακολουθεί το παιχνίδι της Ρόμα με την Κόμο για την Serie A με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD, ενώ ένα τέταρτο αργότερα, στις 22:00 από το Novasports Premier League θα μεταδοθεί το ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (15/12):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
16:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΑΕΚ
Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών
18:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μεγαρίδα – Λαύριο
Elite League
20:00
Novasports Prime
Monday Football Club
Εκπομπή
20:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπράγκα - Σάντα Κλάρα
Liga Portugal Betclic 2025-26
21:30
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League
Επεισόδιο: 16ηΑγωνιστική
21:30
Novasports Start
Καστεγιόν – Μιράντες
Ποδόσφαιρο
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Ρόμα – Κόμο
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Ντέρμπι
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Πόρτο – Εστρέλα
Liga Portugal Betclic 2025-26
04:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Ντένβερ Νάγκετς - Χιούστον Ρόκετς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια