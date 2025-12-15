Αθλητικές μεταδόσεις: Με Elite League και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (15/12).

ΜΠΑΣΚΕΤ
Λίγες είναι οι επιλογές της ημέρας στο τηλεοπτικό… μενού. Στις 18:30 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί το παιχνίδι της Μεγαρίδας με το Λαύριο για την Elite League.

Στις 21:45 ακολουθεί το παιχνίδι της Ρόμα με την Κόμο για την Serie A με μετάδοση από το Cosmote Sport 2HD, ενώ ένα τέταρτο αργότερα, στις 22:00 από το Novasports Premier League θα μεταδοθεί το ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (15/12):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

16:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΑΕΚ

Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών

18:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μεγαρίδα – Λαύριο

Elite League

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

20:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπράγκα - Σάντα Κλάρα

Liga Portugal Betclic 2025-26

21:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League

Επεισόδιο: 16ηΑγωνιστική

21:30

Novasports Start

Καστεγιόν – Μιράντες

Ποδόσφαιρο

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρόμα – Κόμο

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Ντέρμπι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Πόρτο – Εστρέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

04:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Ντένβερ Νάγκετς - Χιούστον Ρόκετς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

